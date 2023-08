Ludovic Orban critică “gaura bugetară”

Aflată în tranzit spre nordul Moldovei, conducerea Forței Drepte s-a întâlnit la sediul filialei județene Bacău cu reprezentanții locali ai acestei formațiuni politice, prilej cu care a susținut și o conferință de presă.

Au fost abordate două subiecte. Primul, despre reforma pensiilor și despre pensiile speciale, a fost explicat de către Violeta Alexandru, fost ministru al Muncii. Aceasta a susținut că pensiile speciale nu vor fi desființate, și că tot ce se întâmplă sunt doar niște artificii menite să ducă opinia publică în eroare. Privitor la cel de-al doilea subiect, Ludovic Orban, președintele Forța Dreptei, care a precizat că este prima vizită oficială a celor de la centru în filiala Bacău, a vorbit despre gaura bugetară, privință în care, după opinia sa, Coaliția de Guvernare nu face nimic. Orban a subliniat în același timp că toate măsurile luate, cum ar fi cele de instituire de noi taxe și impozite, sunt greșite.

În finalul întâlnirii, președintele filialei județene Forța Dreptei a declarat: „Suntem o organizație nouă, de niciun an de zile… suntem un grup serios și sănătos. Avem reprezentanți în câteva orașe și comune unde am făcut organizații, și sperăm ca până la finalul anului calendaristic să facem organizații în 50 plus 1 din cele 93 de UAT-uri de la nivelul județului Bacău.”

Întrebați dacă vor avea candidați la alegerile locale de anul viitor, șefii Forța Dreptei au suținut că se pregătesc pentru acest scrutin, cea mai avizată fiind vocea lui Ludovic Orban care a declarat: „Noi am stabilit în cadrul strategiei naționale, obiectivul pentru anul în curs este ca fiecare organizație județeană să constituie organizații locale care să acopere 66% din populația fiecărui județ, restul urmând să se constituie anul viitor.

În ceea ce privește candidații la locale, ne-am propus să identificăm acești candidați. Obiectivul nostru este ca până la 1 iulie să avem deja stabiliți candidații peste tot unde avem organizații locale.”

Conferința de presă a conducerii partidului Forța Dreptei susținută vineri, 4 august 2023, la sediul local al formațiunii politice poate fi urmărită pe contul de facebook Deșteptarea de Bacău, acolo unde a fost transmisă live.