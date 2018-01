Vineri, 26 ianuarie se va vota noul Guvern, în fruntea căruia a fost numită Viorica Dancilă, viitor prim-ministru. Conform declarațiilor făcute în presa națională de către reprezentanții PSD, o treime din miniștri vor fi înlocuiți, însă se va păstra aceeași structură de 28 de portofolii. Sunt numeroși miniștri care își vor păstra funcțiile în noul cabinet, dar sunt și miniștri care au demisionat de vineri, printre care ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica. Alți miniștri care nu vor face parte din guvern sunt Marcel Ciolacu, dar și Felix Stroe de la Ministerul Transporturilor. Dintre miniştrii social-democraţi vor rămâne în Guvern: Paul Stănescu (ministru al Dezvoltării şi vicepremier), Lucian Georgescu (ministrul Cercetării), Carmen Dan (ministru de Interne), Olguţa Vasilescu (ministrul Muncii), Mihai Fifor (ministrul Apărării), Petre Daea (ministrul Agriculturii), Tudorel Toader (ministrul Justiţiei), Victor Negrescu (ministru pentru Afaceri Europene), Andreea Păstârnac (ministru pentru Românii de pretutindeni), Gheorghe Şimon (ministrul Economiei), Ilan Laufer (ministru pentru Mediul de Afaceri), Lucian Şova (ministrul Comunicaţiilor). Contactat de redactorii Deșteptării senatorul Dragoș Benea, președintele organizației județene PSD Bacău, a confirmat faptul că deputatul Lucian Șova va fi menținut în funcția de ministru al Comunicațiilor și Societății Informaționale în noua echipă guvernamentală. „Cu siguranță va continua pe acest portofoliu pentru că a avut o activitate apreciată și de președintele partidului, și de fostul premier, și de Comitetul Executiv. Cu siguranță, cel puțin acest portofoliu îl va avea”, a declarat președintele Dragoș Benea. Totodată, ALDE îşi va păstra portofoliile, respectiv Externe, Mediu, Energie şi Relaţia cu Parlamentul, precum şi pe actualii lor deţinători: Teodor Meleşcanu, Graţiela Gavrilescu, Toma Petcu şi Viorel Ilie. Ioana Bour

Silvia Pătrășcanu 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.