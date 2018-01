“Recepţia pe anumite segmente de autostradă prezintă probleme, iar din punctul meu de vedere secretarii de stat trebuie să stea mai mult pe teren, pentru că minutul de lucru al unui ministru al Transporturilor este prea scump pentru a călători către diverse şantiere, a declarat, luni, după audierile din comisiile reunite de specialitate din Parlament, ministrul propus al Transporturilor, Lucian Şova. “Sunt în execuţie peste 150 de kilometri de autostradă şi lucrul acesta îl ştiţi foarte bine cu toţii, însă în cele două zile am aprofundat atât cât se putea informaţia din Ministerul Transporturilor. Ştiu că există unele probleme privind recepţia unor anumite segmente şi de aceea am evitat să dau (la audierile din comisiile reunite, n.r.) cifre exacte. În continuare observăm că atunci când se fac recepţiile nu suntem scutiţi de unele surprize chiar din partea unor constructori de renume european. Lucrul acesta va constitui o prioritate din perspectiva mea în a evalua responsabilităţi, termene şi, desigur, calitatea lucrărilor. Este hazardat pentru orice ministru al Transporturilor, în condiţiile de astăzi, să-şi asume termene, dar asta nu înseamnă că mă duc la Ministerul Transporturilor, dacă voi fi învestit cu această calitate, fără a-mi da mie, în primul rând, termene”, a spus Şova. Acesta a arătat că “minutul de lucru” al unui ministru al Transporturilor este prea scump pentru a călători pe diverse şantiere şi a sugerat că acest lucru trebuie să-l facă secretarii de stat şi şefii de companii, prin “aparatele imense pe care le au la dispoziţie pentru monitorizarea de manieră preventivă”. “Eu apreciez că minutul de lucru al unui ministru al Transporturilor este prea scump pentru a-l petrece şi călători către diverse şantiere. Îmi propun ca mâine la şedinţa pe care urmează să o organizez în situaţia în care voi avea calitatea de a face acest lucru, să precizez câteva exigenţe din această perspectivă. Apreciez că secretarii de stat trebuie să stea mai mult pe teren, că şefii de companii trebuie să-şi folosească aparatele imense pe care le au la dispoziţie pentru monitorizarea de manieră preventivă a ceea ce se întâmplă pe şantiere, astfel încât să evităm situaţii când am ajunge la recepţie să vedem că există neconformităţi şi să privim la segmentul de autostradă aparent gata şi să nu îl putem utiliza”, a susţinut ministrul propus al Transporturilor. Întrebat în ce stadiu se află execuţia Centurii Sud a Bucureştiului, Lucian Şova a menţionat că evită să-şi asume termene până la aprofundarea subiectului. “Dacă vorbiţi despre Centura Sud, pe vechiul traseu, sunt demarate deja proceduri pentru aceasta. Sigur că trebuie să aprofundez şi eu subiectul. Vedeţi că dincolo de informaţiile pe care le-am luat pentru mine, evit să-mi asum termene, informaţii cu caracter extrem de exact, cred că este un lucru legitim la acest moment”, a subliniat Şova. Ministrul propus pentru preluarea portofoliului Transporturilor, Lucian Şova, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. Lucian Şova a fost validat cu 32 de voturi pentru şi 11 voturi împotrivă. AGERPRES 36 SHARES Share Tweet

