Maşini de toate mărcile. Tunate, frumoase, puternice. Maşini retro, printre care şi „bătrâna” Dacie 1310, una dintre ele participantă la Raliul Dunării din 1977. BNW-uri, Audi, Mercedes, Renault, Zuzuki, Toyota, Ford, Volkswagen, ‎Mazda, ‎Skoda. Maşini de maşini, din aproape toate judeţele ţării. Fete şi băieţi, frumoşi, veseli, îmbrăcaţi ca în filmele cu James Dean şi Elvis Presley, alături de adevărate bijuterii pe patru roţi. Vreme superbă, doar în prima zi a plouat, însă nu a împiedicat atmosfera de mare sărbătoare.

A fost ediţia a doua a Low N’ Slow Summer Fest, un adevărat festival al maşinilor tunate, organizat, la superbul Complex Turistic „Mario” Moineşti, de Clubul Rolling Low. Începe distracţia. Peste 150 de maşini s-au aliniat în imensa parcare a complexului, pregătită special pentru acest festival.

Se pregătesc primele concursuri, inedite, cu suspans, cu emoţii, cu satisfacţii şi aplauze. Zgomote, fum, muzici, aproape din toate maşinile, boxele pun la mare încercare urechile participanţilor, dar şi ale publicului, venit din tot judeţul, să vadă minunile create de imaginaţia proprietarilor şi măiestria meşterilor, care iubesc maşinile, mai presus de orice. Pasiune? Boală? Bani? Toate la un loc s-au adunat în frumosul oraş de munte, de pe malurile Tazlăului Sărat, atestat documentar încă de la 1467.

Complexul Turistic „Mario” se află la şoseaua naţională DN2G, care îl leagă spre sud-vest de Comănești şi spre est de Bacău. Uşor de găsit, doar cu un singur clik.

Ca şi la ediţia de anul trecut, ziarul „Deşteptarea” a fost invitat la deschiderea festivalului, de managerul Complexului Turistic „Mario”, Andrei Valeriu Marian, care, încă de dimineaţă a fost pe pistă. Nu în control, ci pentru a răspunde unor eventuale solicitări din partea organizatorilor. Este însoţit de fiul său, Mario, de numai opt ani, de Antonia, fiica de şase ani, şi Sorina – soţia. Primele întrebări, primele răspunsuri.

„O sărbătoare dar şi o nouă provocare”

– Îmi spuneaţi anul trecut, la prima ediţie, că următoarea va fi şi mai mare şi mai frumoasă. Care sunt primele impresii?

– Mă bucur că şi anul acesta sunt partenerul principal al ediţiei a II-a a Festivalului Maşinilor Tunate, organizat de Clubul Rolling Low, aici, la Complexul Turistic „Mario”, din Moineşti. Anul trecut, festivalul, după cum am citit, s-a bucurat de succes, fiind apreciată iniţiativa şi, mai ales, organizarea. Anul acesta este o participare mult mai numeroasă, iar organizatorii au oferit participanţilor diverse şi interesante atracţii, care au încântat publicul. Este o minunăţie să te uiţi la cum arată multe din maşinile venite din toată ţara. Este o pasiune, este o adevărată nebunie ce am văzut în parcare, aşa se explică efortul financiar şi de imaginaţie al posesorilor. În prima zi a fost un spectacol extraordinar al motoarelor, o polifonie de zgomote, scoase pe ţevile de eşapament, de sutele de cai putere de sub capotă. De aceea are succes un asemenea festival. De aceea ne-am implicat şi noi în reuşita acestui spectacol. Într-un orăşel de munte, cum este Moineştiul, unde parcă nu se întâmplă nimic, un asemenea festival ne mai scoate din amorţeală, ne mai agaţă, din când în când, pe harta oraşelor unde se întâmpla şi lucruri frumoase, atractive, dacă există voinţă şi colaborare.

– Oraşul Moineşti a fost declarat staţiune turistică. Este acest festival o modalitate de a atrage turişti, de a-l înscrie în circuitul naţional şi internaţional?

– Ar putea deveni. De altfel, tot ce organizăm şi aducem în zonă este o formă de turism, nu?, contribuie la sporirea imaginii oraşului. La această iniţiativă trebuie să punem toţi umărul, pentru a face din municipiul nostru un punct de neocolit, pentru turişti, pentru cei care vor să beneficieze de binefacerile viitoarei staţiuni. Nu sunt suficiente doar nişte fotografii, este nevoie de multă iniţiativă, voinţă, de mobilizare a tuturor cetăţenilor, începând de la un aspect minor, cel al curăţeniei. Moineşti este un orăşel de munte, să-l facem în continuare, prin planul de mobilitate urbană, să arate ca o localitate de munte, cochetă, frumoasă, curată, să-ţi fie drag să vii sau să locuieşti aici. Cred că aşa ar trebui să începem să gândim: toţi suntem locuitorii acestui oraş, este al nostru, locuim aici, lucrăm aici, ne distrăm sau suntem trişti, tot al nostru rămâne, nu vine nimeni să ne facă treaba.

– Frumos spus. Cu ce noutăţi s-a pregătit complexul Turistic „Mario” pentru a oferi acestor minunaţi oameni condiţii cât mai bune de manifestare şi de şedere?

– Ca o primă noutate, am reuşit să mărim capacitatea de parcare cu încă câteva zeci de locuri, care se adaugă celor 1500 deja existente. Tot în această perioadă am finalizat lucrările la încă două saloane, destinate organizării de manifestări de familie, elegante şi luxoase, unice pe zona aceasta. Au tavane din fibră optică, extenxibile, care, seara îţi dau o senzaţie foarte plăcută. Candelabrele sunt tot din fibră optică, cu cristale, construite aici, pe loc. Ele poartă denumirea de «Luxury», cu 250 de locuri şi «Elegance», tot cu 250 de locuri. Avem şi capacitate de cazare, în condiţii excelente, vizitatorii sau cei din oraş au la dispoziţie şi o grădină de vară, piscină, teren de fotbal cu nocturnă. Pensiunea intră deja într-un proces de modernizare, care, sperăm să fie gata prin octombrie, anul acesta. Vrem să terminăm tot ce ne-am propus în 2019, deoarece ne pregătim să demarăm cel mai mare proiect, «Perla coroanei», cum îmi place să-i spun: un modern centru SPA, Welness & Spa, mai pe scurt, un centru de agrement. Va fi o surpriză pentru clienţii noştri, de aceea nu vreau să intru acum în foarte multe detalii. Se simte nevoia unui asemenea centru, avem foarte mulţi sportivi, care vin aici în cantonament şi au nevoie de condiţii optime pentru recuperare. Cum vă spuneam şi în primăvară, dacă municipalitatea nu va construi o sală polivalentă, măcar la dimensiunile celei de la Comăneşti, atunci vom construi noi una, însă eu o voi gândi să devină profitabilă, specific unei societăţi comerciale. De ea ar putea beneficia toţi tinerii din zonă, din comunele din jur, din oraşe. Doar aşa putem ajuta tinerii să aleagă să rămână acasă, să-şi facă un rost acasă la ei, să construim centre culturale, săli de sport şi locuri de muncă, astfel îi vom pierde şi localităţile se vor depopula.

– Aveţi, după câte ştiu şi alte planuri de viitor.

– Grupul nostru de societăţi, al familiei mele, nu foarte numeroasă, din care fac parte mama – Maria Popa, Sorina Elena – soţie, şi cei doi copii, Mario Nicolas, de opt ani, şi Antonia Elena, de şase ani, are de asemenea, în plan, să se deschidă şi spre exterior, spre ţară, spre Europa, proiectând alte investiţii, pentru a le asigura viitorul. Mario a avut deja primul lui job anul acesta. Am avut o înţelegere cu el în timpul şcolii, i-am promis că dacă ia premiul întâi, îi fac un cadou, şi el mi-a spus că vrea să-şi schimbe bicicleta. Eu i-am satisfăcut dorinţa, însă după ce s-a văzut cu bicicleta, mi-a spus că şi-ar mai dori ceva: un telefon mobil, însă i-am spus că am avut o înţelegere, eu mi-am respectat-o, însă pot să-i asigur posibilitatea, dacă şi-l doreşte. Pe toată vacanţa de vară, i-am sugerat, să se ocupe de tot ce înseamnă ecologizarea complexului, curăţenia, ceea ce presupune strângerea hârtiilor, a ţigărilor din jurul complexului. S-a învoit, s-a echipat, şi, cam o oră pe zi, s-a ocupat de această „frumoasă” îndeletnicire. A făcut aproximativ suma de bani necesară unui telefon (mai are o datorie de o săptămână), însă l-am ajutat să-şi ia deja telefonul. Eu sunt tare mândru de copiii mei, pe care îi voi ajuta să crească frumos şi sănătos. Este greu, poate cel mai greu să construieşti un om, este mai uşor uneori să faci o clădire, decât să construieşti un om frumos. Despre asta am vorbit eu cu fiul meu.

Le mulţumesc organizatorilor că mi-au dat prilejul de a fi parte a acestui eveniment, să contribui la bunul mers al festivalului. Mă gândesc ca la anul să particip activ, adică să mă alătur şi eu celor din parcarea cu maşini speciale, să-mi cumpăr o maşină, o Dacie 1100, eu sunt mai naţionalist, să o pregătesc şi să particip, şi, de ce nu, să câştige şi un premiu. Interesul pentru acest festival organizat la Complexul Turistic «Mario» a crescut, ceea ce înseamnă că organizarea, participarea au fost foarte bune. Încercăm să facem aici, la Moineşti, o zonă de interes, de atracţie, cum este la Cluj UNTOLD, desigur păstrând proporţiile, vrem să facem un festival care să atragă tinerii şi nu numai tinerii. Ar fi o nouă provocare.

Festivalul maşinilor tunate a fost un succes şi anul acesta

Organizatorii sunt greu de abordat. Aleargă de la un stand la altul, pun în mişcare concursurile specifice unei asemenea manifestări. Clubul Rolling Low este unul tânăr, format din tineri pasionaţi de maşini, buni organizatori, pe care îi uneşte prietenia. „La noi nu sunt şefi, suntem prieteni şi fiecare ştie ce are de făcut”, îmi spune Bogdan Andruşcă, care şi-a asumat rolul de coordonator, urmat de Ionuţ Coboroşanu şi Sebastian Rândaşu. Reuşesc să-l pun în faţa microfonului abia după festivitatea de premiere pe Bogdan Andruşcă.

„Am să vă spun câte ceva despre prima ediţie, de anul trecut. A fost un real succes, atât ca participare, dar mai ales ca diversitate şi noutăţi în domeniu. Dacă anul trecut au fost 100 de maşini, la ediţia 2019 avem înscrise aproape 200, din foarte multe judeţe, de la Botoşani la Timişoara, de la Satu Mare la Galaţi. A fost un adevărat festival al maşinilor tunate, al maşinilor care, prin ingeniozitatea proprietarilor, le-au transformat în adevăraţi «monştri» pe patru roţi, însă dominantă a fost frumuseţea lor, de la culori, roţi, jante, motoare, instalaţii audio, dotări dintre cele mai sofisticate, dar şi…costisitoare. S-au bucurat de interes din partea participanţilor, dar mai ales a publicului, care,după cum vedeţi, a venit în număr foarte mare, concursurile, interesante şi atractive. La anul vom face şi o linie moto, deoarece sunt mulţi amatori. Şi anul trecut şi anul acesta, partenerul nostru principal a fost şi este Complexul Turistic «Mario», care ne-a oferit această locaţie superbă, această imensă parcare, cum nu este alta în toată Moldova, dar şi alte facilităţi, de aceea îi mulţumim domnului Andrei Marian, patronul acestui frumos complex, care face cinste oraşului Moineşti.”

Bogdan Andruşcă, unul dintre organizatori

Nu ştii la care maşină să te opreşti. Toate au ceva care te atrag. Sunt minunate, cu sute de cai putere sub capotă, mulţi adăugaţi de proprietari, culori din toată gama spectrală, unul dintre participanţi îmi spunea că vopseaua maşinii este unică, formată din nouă culori, care l-a costat, atenţie!, 5000 de euro. La Scorniceşti se află „magicianul”.

„Am venit cu un Mercedes CLK Kompresor, 99, motor de 2l, 200 CP. Maşina are 192 de CP de fabrică, e modificată fulia la compresor, e pusă una mai mică, un radiator de răcire la aer mai mare. La exterior este mult de spus, frâne de MG, jante 11J, flanşe, vopsit. O pasiune bolnavă pentru maşini, am în colecţia mea 12-13 maşini, maşini rare.”

Eduard Silviu Savin, Oneşti

„Îi felicit pe toţi cei implicaţi în acest festival”

Surpriză sau nu, printre sutele de maşini o întâlnesc pe Diana Albu, primar al comunei Poduri, însoţită de Andrei Marian. O întreb dacă este pasionată de maşini şi care este impresia despre festivalul de la Moineşti.

„Păi, în primul rând este vorba de manifestarea de la Poduri, Complexul Turistic al domnului Marian este mai mult pe un teren care aparţine comunei Poduri. Deci, este mai mult al nostru, decât al Moineştiului. Îmi plac şi maşinile, îmi plac manifestările pe care le organizează aici, la acest frumos complex turistic. A venit multă lume, sunt participanţi din multe judeţe, ceea ce înseamnă că şi noi vom fi cunoscuţi în acele judeţe. Îi felicit pe cei care au participat, pe cei care au câştigat, pentru că, de fapt, toţi sunt câştigători, şi îi felicit şi pe cei care au venit să vadă, maşini, fete frumoase, muzică, voie bună”, ne-a spus Diana Narcisa Albu, primar al comunei Poduri.

1 of 8

„Am venit la LowN’ Slow Summer Fest, cu un BMV Turing, pe care am montat o instalaţie audio de mare putere şi fidelitate. Tot ce vedeţi şi auziţi a costat peste 100 de milioane de lei. Sunt şase difuzoaze, la 200 de W bucata, un buffer la 4000 de W, plus 4 staţii de 3 kw. Sunt pasionat de muzică, de maşini şi particip la asemenea evenimente, cam la 10 pe an. Am fost felicitat de colegi, de public, toată lumea mă întreabă cât costă, însă aici nu este vorba de bani, ci de pasiune, plăcere, ceea ce mulţi nu înţeleg. Îmi place aici, la Moineşti, este un complex foarte frumos şi dotat. O să mai vin”, ne-a spus şi Alexandru George, din Rădăuţi.

Încet, încet, maşinile ies din standuri şi lasă în urmă două zile frumoase, o petrecere de pomină, mulţi prieteni, iar zâmbetul lor te lasă să înţelegi că vor veni şi în 2020, la ediţia a III-a. Drum bun şi la revedere!