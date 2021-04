Pe Str. Victor Babeș la nr.2, blocul de garsoniere construit în urmă cu 45 de ani are nevoie de renovare și reparații. Primăria a oferit aici 7 locuințe sociale. Celelalte garsoniere, până la 104, sunt proprietate personală. Sunt poziționate una peste alta pe 4 nivele, având toate în comun aceeași rețea de conducte de canalizare și alimentare cu apă, pe verticală.

În urma reclamațiilor primite de la locatari, privind stadiul de degradare a blocului, l-am căutat mai întâi pe șeful de scară, Petrache Fodor. L-au ales oamenii în urmă cu 5 ani.

„Da! Scrieți la ziar, poate ne aude cineva! Avem asociație de proprietari dar nu sunt fonduri. Lumea e săracă. Am pus uși, am reparat geamuri. Fiecare s-a străduit să-și facă frumos în dreptul lui, pe hol. Sunt însă multe alte probleme. La intrare există un copac care stă să se prăbușească, am tot anunțat asta. Rădăcinile afectează și gura de canalizare. Sunt mulți șobolani care intră în beci. Anul trecut, unul a mușcat de gât o fetiță care se juca în fața blocului. A făcut infecție. Acoperișul este dezastru. Plouă la oameni în casă la etajul 4. Coloanele de țevi sunt sparte, subsolul este inundat până sus, nu poți intra. Am avut o promisiune în urmă cu 2 ani, de la președintele de asociație de atunci, Emil Roșcan, că se va face o reabilitare a blocului. A venit o firmă, au plătit oamenii niște bani, dar s-a făcut ceva de mântuială și nu s-a rezolvat nimic. În fiecare iarnă avem probleme cu încălzirea și canalizarea.”