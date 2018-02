La ultima reuniune a Cenaclului „George Bacovia”, al Filialei Bacău a Uniunii Scriitorilor din România, prezidată de Calistrat Costin, preşedintele filialei, desfăşurată într-o sală friguroasă, de la etajul întâi al SIF Moldova, au avut loc două lansări de carte, pigmentate cu importante anunţuri care privesc membrii şi activitatea filialei pentru perioada următoare. Fiind o şedinţă a Cenaclului literar, în sală erau prezenţi membri, dar şi nemembri ai Filialei USR, poeţi, romancieri, critici literari, ziarişti, aspiranţi la gloria literară cât şi eternii prieteni ai scriitorilor, abonaţi la un pişcot şi un pahar de apă plată.

Mai întâi trebuie spus că Filiala Bacău a USR s-a mărit/întărit cu doi noi membri. După mai mulţi ani de încercări, dosarul criticului şi istoricului literar Liviu Chiscop a fost validat de Consiliul Uniunii Scriitorilor din România, astfel că profesorul Chiscop, la 74 de ani, a devenit membru cu drepturi depline al selectei breasle a creatorilor de literatură, istoricilor şi criticilor literari. Cum filiala băcăuană are osatură naţională (!), cu aceeaşi ocazie a fost validat şi dosarul unei scriitoare din Ploieşti, Camelia Iuliana Radu, astăzi, dacă am adunat şi am scăzut bine, după decesul lui Radu Cârneci, filiala are acum 96 de membri.

Pregătită cam în grabă, cum grăbit, ca întotdeauna, a fost şi carismaticul preşedinte al Filialei Calistrat Costin, în şedinţă a fost sumar prezentată scriitoarea prahoveană Rodica Soreanu, venită în faţa scriitorimii băcăuane cu impresionantul volum ACVAMARIN, într-un format mai puţin obişnuit, în care cititorul ia cunoştinţă cu multiplele valenţe ale doamnei Soreanu: poetă, prozatoare, graficiană, artist plastic, fotograf. Nu este membră a USR, dar va fi, altfel nu văd de ce ar fi venit până în Bacău să-şi prezinte creaţiile artistice.

Când ironici, uneori misogini, unii vorbitori au depăşit cadrul şi prestanţa unui cenaclu literar, taxate rapid de autoarea în cauză. A doua carte lansată a fost una de călătorie, semnată de Doru Ciucescu, („acest glóbe-trotter special al românilor (…), scriitorul român în viață cu cele mai multe cărți de călătorie publicate” – Ion Fercu, ziarul “Deşteptarea„) – “Condori, lame, și… cornutele bisericii și politicii din Peru” (Editura Rovimed Publishers , Bacău, 2018), despre care ziarul nostru a consemnat.

Şi o ultimă informaţie lansată de preşedintele Filialei: în perioada următoare vor avea loc alegeri la nivelul Uniunii Scriitorilor din România, urmate (nu ştiu de ce nu înainte) de alegeri pentru funcţiile de conducere în toate filialele din ţară care, şi ele, s-au îmbogăţit, în 2017, cu încă 68 de noi membri.

Liviu Chiscop – Volume de critică şi istorie literară/culturală:

• 1972 – “George Bacovia. Biobibliografie”; 1998 – “În tranşeele istoriei. Între totalitarism şi democraţie”; 1999 – „Paharul cu otravă. Adevar şi ficţiune despre destinul lui Bacovia”; 2000 – „Poezia lui Eminescu. Teme fundamentale”; 2001 – „Eminescu. Proză literară;2007 – “Grigore Tabacaru. Biobibliografie”; 2008 – “Bacăul cultural. File de istorie”; 2013 – „Cazul Alecsandri. O ivire pe lume romantică. Adevăr şi legendă despre obârşia poetului”; 2013 –“Drama lui Ion Luca. Monografie”; 2014 – “Scriitori şi cărţi. Cronici si recenzii”; 2014 – Destine literare. Portrete şi medalioane”; 2014 – “Bacovia în revista ATENEU”; 2016 – „Prozatorul Bacovia”; 2017 – “Pe creasta noului val. Critica de întâmpinare”; 2017 – “Laba de leu”.

A publicat peste 200 de articole, eseuri în publicaţiile locale şi centrale, cele mai multe în revistele literare.