În data de 19 mai 2023 compania Licurici Impex Srl, cu sediul în Onești, Județul Bacău, a celebrat 30 de ani de la înființare. Cu această ocazie, firma și-a invitat angajații, partenerii de afaceri, colaboratorii la Centrul de Afaceri și Expoziții din Bacău pentru a aniversa împreună. De aici, invitații au mers către Hotel-Restaurant Dumbrava din Bacău, unde au sărbătorit așa cum se cuvine frumoasa vârstă de 30 de ani, în compania trupei Feelings.

Licurici Impex este unul dintre cei mai importanți distribuitori de băuturi și țigări din România, având puncte de lucru în toate orașele reședință de județ din zona Moldovei precum și în București. Firma a fost înființată în anul 1993, într-o perioadă de tranziție pentru economia românească. În acele timpuri, începutul unei afaceri era o provocare în sine, mai ales în domeniul comerțului. Cu toate acestea, fondatorii Licurici Impex aveau o viziune clară și o pasiune puternică pentru ceea ce doreau să facă.

Domnul Marius Dan, fondatorul Licurici:

„Ne-am lansat ca o mică afacere de familie, într-un apartament de bloc în orașul Onești, dorindu-ne să oferim clienților servicii de calitate superioară la prețuri accesibile, iar acest lucru s-a dovedit a fi o strategie de succes. În curând, ne-am extins gama de produse și servicii.

Cu timpul, firma noastră a crescut și a devenit un nume de încredere pe piața locală, iar apoi și pe cea internațională. Am făcut investiții semnificative în tehnologie și în personalul nostru, care a primit constant training-uri și instruiri pentru a se dezvolta profesional și a fi în pas cu noile tendințe din industrie. Cu toate că am crescut și am evoluat mult de la înființare, am rămas fideli valorilor care ne-au adus întotdeauna succes.

Suntem un distribuitor de țigări și băuturi, ce ne-am propus încă de la început să oferim cele mai bune servicii de distribuție, astfel încât să devenim un partener de încredere pentru clienții nostri. În mod constant, ne-am diversificat gama de produse, oferind o varietate de băuturi alcoolice și țigări de la cele mai mari mărci internaționale.

Între timp a apărut și divizia de transporturi internaționale care s-a dezvoltat profitând de cererea în creștere de pe piața din vestul Europei. Camioanele cu sigla Licurici pot fi văzute la treabă pe șoselele și autostrăzile din întreaga Europă, reprezentând un alt motiv de mândrie pentru noi.

Suntem o companie care își asumă responsabilitatea față de comunitatea locală și se implică în diverse activități caritabile și de sponsorizare. De-a lungul anilor, am sprijinit diverse evenimente culturale, sportive și sociale, precum și organizații și fundații care susțin copiii și familiile din comunitatea locală precum și prin oferirea de locuri de muncă.

Am cunoscut o evoluție constantă în ultimii ani, în ciuda provocărilor pieței. Astăzi, DUPĂ 30 DE ANI de experiență, suntem unul dintre cei mai mari jucători de pe piața de distribuție a țigaretelor și băuturilor din Moldova, cu o rețea extinsă de clienți și o flotă de vehicule de distribuție modernă și bine întreținută. Deținem mai multe centre de distribuție care sunt dotate cu cele mai noi echipamente și tehnologii.

Angajatii noștri se străduiesc mereu să ofere cele mai bune produse și servicii, să răspundă prompt la nevoile clienților și să construiască relații durabile de afaceri. Ne mândrim cu o echipă de vânzări și distribuție puternică și bine instruită, dedicată misiunii de a oferi produse de înaltă calitate și servicii excelente clienților săi. Echipa este formată din oameni cu o vastă experiență în distribuția de produse dar și din tineri talentați și entuziaști care aduc o perspectivă proaspătă și idei noi.

Camioanele și autoutilitarele noastre asigură livrarea rapidă și sigură a produselor către clienți. Șoferii noștri profesioniști, cu experiență, sunt instruiți să transporte produsele în condiții optime, astfel încât să ajungă la destinație în perfectă stare.

Respectăm cele mai înalte standarde de calitate și siguranță în serviciile de distribuție. În acest sens, compania noastră este certificată și acreditată de către diverse organizații și autorități din industrie. Aceste acreditări sunt o confirmare a angajamentului nostru față de clienți și față de comunitatea locală.

De asemenea, datorită seriozității și a profesionalismului pe care le-am demonstrat în piață, am format parteneriate strategice cu producători de băuturi și țigări renumiți. Aceste parteneriate ne-au permis să oferim clienților noștri cele mai bune produse de pe piață, la cele mai competitive prețuri. Am dezvoltat relații durabile cu o gamă largă de clienți, de la magazine de cartier până la mari lanțuri de supermarketuri. Ne asigurăm că produsele pe care le comercializăm sunt întotdeauna la îndemâna clienților și că aceștia au parte de o experiență de cumpărături de calitate.

Astăzi, pe lângă sediul central din Onești, avem deschise 7 filiale în principalele orașe din Moldova dar și în București. Avem depozite moderne, proiectate pentru a stoca și gestiona produsele într-un mod sigur și eficient. Deținem un sistem sofisticat de urmărire a stocurilor și o echipă de experți care se asigură că produsele sunt întotdeauna disponibile pentru clienți.

Adevărata forță a unei companii constă în oamenii ei. Cu cât aceștia sunt mai puternici și mai conștienți de forța lor, cu atât devine mai valoroasă și mai puternică acea companie. Credem în oamenii alături de care muncim, suntem mândri că ei fac parte din aceasta echipă, din marea familie LICURICI și avem convingerea că împreună suntem mai buni. Ne exprimăm pe acestă cale recunoștința și multumim tuturor celor care prin efortul lor au contribuit și contribuie la dezvoltarea companiei: celor care nu mai sunt astăzi în firmă și care au contribuit dezvoltarea afacerii noastre, celor mai vechi sau celor noi veniți în companie, tineri sau maturi, fete sau băieți. Ei sunt Licurici, despre ei este vorba, cu ei POVESTEA MERGE MAI DEPARTE !!!”