Liceul Tehnologic Tg. Ocna: Ambasador al inovației și sustenabilității la Salonul Internațional de Inventică ‘Inventcor’ 2024″

Liceul Tehnologic Tg. Ocna a marcat o premieră în județul Bacău prin participarea sa la Salonul Internațional de Inventică “Inventcor” din Deva, ediția 2024. Această prezență la un eveniment de anvergură a evidențiat nu doar talentul și inovația din cadrul instituției de învățământ, ci și angajamentul său pentru protejarea mediului înconjurător și promovarea sustenabilității.

Sub mesajul inspirativ “Să inventezi și să te reinventezi”, reprezentanții școlii, directorul Prof. Tănasă Simina și Prof. Dr. Vartolomei Nicoleta, au colaborat cu elevul talentat Pȋrvu Andrei din clasa a X-a A pentru a prezenta invențiile și inovațiile lor la cea de-a cincea ediție a Salonului Inventcor, desfășurat în perioada 4-6 aprilie. Evenimentul, organizat de Facultatea de Inginerie din Hunedoara (parte a Universității Politehnice din Timișoara) și de Asociația Corneliu Group, a reunit peste 300 de invenții și inovații din domenii variate.

Una dintre noutățile acestei ediții a fost utilizarea totemurilor virtuale în locul materialelor tipărite pe hârtie, o modalitate inovatoare de a sublinia importanța protejării mediului înconjurător. Liceul Tehnologic Tg. Ocna a concentrat prezentările sale în jurul temelor de protejare a mediului, sustenabilitate și reciclare, cu lucrările intitulate “We are saving the Planet! Sustainability through recycling in 3D printing” (coord. Prof. Tănasă Simina) și “The influence of rosehip powder addition on muffins quality” (coord. Prof. Dr. Vartolomei Nicoleta).

Elevul Pȋrvu Andrei a impresionat prin ideile sale inovatoare, concentrându-se pe utilizarea materialelor reciclabile în imprimarea 3D a jucăriilor. Participarea școlii la acest eveniment prestigios a fost salutată ca o recunoaștere a excelenței și a inițiativei sale în domeniul educației și cercetării.

Această prezență remarcabilă a Liceului Tehnologic Tg. Ocna la Salonul Inventcor 2024 nu doar că aduce onoare instituției, ci și evidențiază potențialul inepuizabil al tinerilor și cadrelor didactice din cadrul său. O astfel de realizare este cu adevărat demnă de aplauze și inspirăție pentru întreaga comunitate școlară și pentru mediul înconjurător.