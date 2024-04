Liberalii îl preferă pe Sergiu Sechelariu

Reporter: D-le Sergiu Sechelariu veți candida independent sau din partea unui partid?

Sergiu Sechelariu: Am mai spus, voi candida cu un scop bine definit, să administrez Bacăul cu priceperea, cu experiența mea, cu moralitate. Acesta este și dorința multor băcăuani care mă susțin în acest an electoral. Mulțumesc celor care care m-au votat acum 4 ani și celor care mă susțin acum, cu siguranță nu vor regreta cei care vor fi alături de mine. Evident, pentru ca munca mea să fie eficientă, trebuie să am o echipă, consilieri pe măsură, motiv pentru care am decis să candidez din partea unui partid.

Reporter: D-le Sergiu Sechelariu, se așteptă cu nerăbdare poziționarea politică a dvs. mai exact, cu ce partid veți candida?

Sergiu Sechelariu: M-au contactat toate partidele mari, unele doresc să particip ca și candidat, altele m-au sfătuit să nu candidez deoarece îi încurc, altele nu se pliază pe profilul meu moral, la care nu abdic, mai exact; NU CONCEP CA SĂ PROMOVEZ INTERESE DE PARTID ÎN DAUNA CETĂȚEANULUI. PENTRU MINE cel mai important este CETĂȚEANUL. Eu am simpatizat mult cu liberalii. În conjunctura actuală Partidul National Liberal Bacău m-a convins să candidez ca liberal. Conducerea PNL Bacău, împreună cu Dl. ministru Fechet, dl. președinte Liviu Miroșanu, mă susțin în poziționarea mea ca și candidat la Primăria Bacău din partea Partidului Național Liberal. Aș fi onorat să pot să reprezint liberalii băcăuani. Știu că prezența mea ca și candidat strică socotelile multor politicieni care nu mă doresc alături de politica lor. Faptul că m-au contactat toate partidele, aceasta îmi conferă rezerva să cred că voi putea să fac echipă cu toți, indiferent de culoarea politică. Ca lider am știut întotdeauna să-mi fac echipa, indiferent unde am fost. Deocamdată alături PNL mi se pare cea mai potrivită poziție si se pliază pe profilul meu.

Reporter: Ce doriți să le comunicați băcăuanilor cu acest prilej?

Sergiu Sechelariu: Băcăuanii trebuie să înțeleagă să iasă la vot, să se exprime democratic, să pună în fruntea orașului oameni pricepuți, gospodari, chiar dacă sunt dezamăgiți de ce se întâmplă pe scena politică. Numai așa vom avea un oraș prosper, cu un microclimat sănătos. Altfel, iarăși încă patru ani ne vom lamenta că nu se conduce orașul cum trebuie și vom continua cu lipsurile cunoscute de zeci de ani, apă lipsă, stadion lipsă, trafic fluent lipsă, sală polivalentă lipsă, lista e lungă mă opresc aici.

Bacăul este politica mea!

ÎNTOTDEAUNA BACĂUL!