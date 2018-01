Decizia Guvernului ca viitoarea autostrada care va lega Moldova de Ardeal să treacă prin Bacău, reconfirmată, din nou, de premier, a detonat o adevărată bombă la Iași, oraș care pune, de ani de zile, piedici orașului nostru. Ieri, premierul Mihai Tudose a reconfirmat viitorul traseu al autostrăzii: “Anul acesta, dacă suntem sănătoşi şi la locurile de muncă, începem autostrada de la Ploieşti la Braşov şi capetele de autostradă spre Bucureşti. Ministrul transporturilor Felix Stroe a fost la Londra, a vorbit cu BERD, avem deschisă oportunitatea de a lua între 7 şi 10 miliarde euro pentru următoarele tronsoane: pe de-o parte, de la Ungheni, adică ieşirea spre Chişinău, Ungheni-Iaşi-Bacău-Valea Oituzului-Braşov, apoi de la Suceava către Focşani şi Focşani-Buzău-Ploieşti- Bucureşti şi, tot de la Focşani, legătura din nordul Moldovei până la Tulcea şi Constanţa.” Astăzi, în cadrul unei conferinţe de presă, Marius Bodea, deputat PNL de Iași, a criticat dur anunţul prim-ministrului Tudose. “Un Shrek al politicii româneşti (Mihai Tudose), personaj corpolent şi în realitate inofensiv, decide simplu şi fără emoţii că moldovenii, dacă tot sunt cei mai săraci români, să ajungă în vestul ţării şi vestul Europei pe un drum cu mult mai lung. Iar pentru asta să şi mai plătească lucrările din banii lor, că ia tătucul Tudose credit de la Banca Mondială”, a spus Marius Bodea. Marius Bodea a mai spus că “autostrada, în accepţiunea lui Tudose, Stroe şi toţi pesediştii, nu este pentru moldoveni, nu este pentru ca noi să transportăm competitiv mărfurile în Europa de Vest, nu este pentru dezvoltarea economică a extremităţii estice a ţării, este doar pentru a rezolva interesele financiare ale ministrului Stroe în zona Oneşti şi Braşov, este pentru a rezolva orgoliul de baron local al lui Benea, care nu înţelege că şi pentru transportatorii băcăuani distanţa spre vestul României şi vestul ţării va fi mai lungă cu peste 100 de km”. Vineri este programată o întâlnire între politicieni, oameni de afaceri, reprezentanți ai societății civile și ai clerului, pentru a discuta proiectul de autostrada agreat de ieșeni: Ungheni – Iași – Târgu Neamț – Târgu Mureș. Bacăul nu va participa la această întâlnire. Prefectul județului nu a fost invitat iar președintele Consiliului Județean îl va intamplina pe ministrul dezvoltării, venit să semneze contractul pentru rezerva de apă a Bacăului. 0 SHARES Share Tweet

