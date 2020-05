Multipla campioană națională la aruncarea ciocanului, Bianca Ghelber (SCM Bacău/ Steaua) și-a reluat antrenamentele specifice după două luni de pauză.

S-a îngreunat ciocanul!

Trecerea de la Starea de Urgență la Starea de Alertă a dat undă verde la antrenamente specifice pentru mai multe ramuri sportive. Printre acestea, și atletismul. După două luni de pauză, multipla campioană națională la aruncarea ciocanului, Bianca Ghelber (SCM Bacău/ Steaua) s-a antrenat, în sfârșit, în condiții firești. „Parcă sunt de pe altă lume. Și parcă s-a îngreunat ciocanul! Nu e deloc ușor să faci o pauză atât de lungă”, a mărturisit, zâmbind, eleva Mihaelei Melinte, după primele aruncări de la antrenamentul de marți. „Ce-i drept, am făcut mereu forță în perioada de izolare și am exersat și aruncări mai scurte, dar pauza tot și-a pus amprenta. În mod normal, exersez 30-40 de aruncări la un antrenament. Iar săptămânal am cel puțin trei antrenamente specifice. Având în vedere cele două luni de repaos, am în minus cam vreo mie de aruncări”, a spus Bianca Ghelber, care a trebuit să se mulțumească pentru început cu o aruncare ce a măsurat 65 de metri. Asta după ce la Campionatele Naționalele de aruncări lungi de la începutul lui martie, la București, luase titlul cu un spectaculos 70.63 metri.

Amânare, nu renunțare

„Adevărul este că niciodată nu am început atât de bine un sezon”, a dat timpul înapoi antrenoarea SCM Bacău, Mihaela Melinte. „În martie, la Naționale izbutisem să luăm nu mai puțin de șapte medalii. Iar Bianca reușise cel mai bun rezultat al său la început de stagiune competițională. Deja ne gândeam că la finalul lui martie, la un Grand Prix programat în Portugalia, ar putea arunca 71-72 metri. Numai că a venit această pandemie de COVID-19 și am fost nevoiți să întrerupem totul. Acum, o luăm de la capăt. Ușurel-ușurel. Mai întâi cu un 65 de metri, care nu-i deloc un rezultat rău în condițiile date. Oricum, chiar dacă ne va lua ceva timp, ne vom reintra în ritm, nu-mi fac griji. Nu am renunțat sub nicio formă la visul nostru de a ne califica la Olimpiada de la Tokyo care s-a amânat pentru la anul. Sănătoși să fim și să dea Dumnezeu ca lucrurile să reintre cât mai rapid într-o zonă de normalitate”, a punctate Mihaela Melinte.

Și covoarele și-au luat zborul!

Că tot vorbim de normalitate: în vremuri anormale precum cele pandemice, gesturi anormale. Precum cel prin care indivizi certați cu bunul-simț au furat covoarele cauciucate de pe culoarul de antrenament al sulițașilor! „Au mai rămas cinci bucăți pe care nu au reușit să le desprindă. Cum Dumnezeu poți cataloga un asemenea gest? Interesant este că aceste covoare au rezistat ani de zile pe terenul pe care secția noastră de aruncări își face antrenamentele aici, în spatele bazei de tenis, și acum, în plină pandemie, s-a trezit cineva să ni le fure”, s-a plâns Mihaela Melinte. Conducerea SCM Bacău a dat deja comandă de suprafețe cauciucate pentru a le înlocui pe cele dispărute. „Chiar dacă terenul de aruncări nu se află în proprietatea noastră, noi trebuie să-l amenajăm cum trebuie pentru antrenamente, iar până la finalul săptămânii vom fi la zi cu lucrările de reparație”, a precizat directorul SCM Bacău, Ion Șarban.

Se cunosc datele

Până la finalul săptămânii își vor relua pregătirile și ceilalți aruncători ai SCM-ului. Sulițașii Alexandru Grigore și Alisia Paruba, ambii medaliați în primăvară la Naționale, vor începe cel târziu vineri. „Să vedem cum va fi cu aruncătorul de ciocan Gabriel Căuș, care este de loc din Roman. În cel mai scurt timp vom găsi o soluție și în privința sa”, a declarat Mihaela Melinte, care are deja configurate primele date competiționale: „Sezonul va începe la finalul lui iulie. Pe plan intern vom avea două meetinguri de juniori Open- modelul utilizat în sală și finale separate la toate categoriile U16, U18, U20. În ceea ce privește calendarul internațional, pe 4 și 5 august, la Kraljevo, în Serbia, vom avea Balcaniada U18, iar la Balcaniada U20 încă nu a fost fixată data. La Seniori, la începutul lui august ar urma să aibă loc Internaționalele României, după care ne pregătim de Jocurile Balcanice care s-ar putea ține tot la noi în țară”.

Zile de foc…automat

Cu excepția zilelor de miercuri și sâmbătă, care prevăd câte un singur antrenament, în celelalte zile, Bianca Ghelber are câte două ședințe de pregătire.