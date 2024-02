LARY – O explozie de energie și bucurie pe scena muzicii pop

LARY, nume de scenă și marcă înregistrată la OSIM, este o aparent rebelă, dar inteligentă și plină de energie. Dansează efervescent, producând o explozie de bucurie și antren. Elevă în clasa a IX-a la Colegiul Național de Artă “George Apostu” Bacău, la clasa de muzică ușoară coordonată de profesorul Ionuț Gheorghes. A debutat în carieră la vârsta de 6 ani și a fondat Trupa HAPPY DAY la doar 10 ani, cu care a lansat 4 piese, continuând în paralel și cariera solo.

Cum ai descoperit pasiunea ta pentru muzica pop și când ai știut că vrei să te dedici acestui gen muzical?

Mi-a plăcut dintotdeauna muzica, nu numai să ascult, dar și să cânt. Când eram foarte mică, la vreo 6-7 ani cu prietena de la bloc, adică prietena mea era foarte pasionată de muzică, chiar am făcut și o trupă cu ea. Bineînțeles că pentru mine era extraordinar că aveam ocazia să cânt. Pasiunea pentru muzica pop a fost de la început, dar ca orice copil încercam să-mi caut stilul iar la 12 ani m-am dedicat acestui gen în totalitate.

Care sunt artiștii sau trupele care te inspiră cel mai mult în muzica pop?

Printre artiștii care mă inspiră cel mai mult se numără The Montans, Delia Matache, Lady Gaga, Katy Perry, Irina Rimes și Selena Quintanilla-Perez.

Care este cea mai memorabilă experiență pe care ai avut-o pe scenă până acum?

La 8 ani am cântat în duet cu Andrei Ștefănescu unde am primit și Trofeul „Un duet de senzație”. Am primit versurile și negativul prin email iar eu trebuia să învăț tot până la intrarea pe scenă alături de Andrei. Nu voi uita niciodată regulile stabilite cu Andrei în 15 minute fără a repeta înainte. A fost o experiență unică, trebuia să urmăresc semnele discrete când era partea lui și când era partea mea și când intram amândoi. În anul 2018 am urcat pe scenă la primul meu spectacol de Crăciun organizat de Filarmonica „Serghei Lunchevici” din Republica Moldova, în rolul principal de „FULGUȚA” alături de jurnalistul Andrei Velescu în rolul de „Moș Crăciun”, un spectacol de succes care s-a jucat cu casa închisă. Am avut de învățat rolul într-o săptămână iar înainte cu o zi în Chișinău am repetat împreună cu jurnalistul Andrei Velescu care m-a învățat să improvizez în caz de voi uita un moment din rolul meu. O experiență de neuitat.

Cum te pregătești pentru un spectacol?

Am un întreg ritual. Încerc să punctez pe scurt. Foarte multe ore de canto, repertoriu nou de fiecare dată. Ore de antrenament în sala de dans pentru coregrafie la fiecare piesă. Și în final după ce am stabilit regia, mă ocup de vestimentație. De fiecare dată îmi doresc să fie altceva.

Ai ritualuri sau rutine speciale înainte de a urca pe scenă?

Înainte de a intra pe scenă am un exercițiu de respirație care mă ajută să nu mă pierd, e un fel de vizualizare a lucrurilor, adică încerc să scap de emoții sau să le las să treacă prin mine, să nu le blochez acolo. Câteodată îmi fac și semnul crucii.

Care este melodia ta preferată pe care ai interpretat-o vreodată și de ce?

Shallow (Lady Gaga și Bradley Cooper), Bidi Bidi Bom Bom, Como La Flor (Selena Quintanilla-Pérez). Când îmi place o melodie, citesc foarte mult despre ea. De unde mă inspir și despre viața din spatele scenei a artistului. Pot să spun că am văzut ambele filme, am plâns și am retras acele momente. O piesă, dacă nu o simți, nu o poți cânta, deoarece nu o trăiești la intensitate maximă. Muzica este o artă pe care trebuie mai întâi de toate să o trăiești. Desigur, și piesele mele personale, ultima fiind exact cum mi-am dorit să iasă “NU MĂ MINTE INIMA”. Despre ce înseamnă munca în studio până iese o piesă cum îmi doresc îi disper pe toți (exemplu: scoate chitara și pune alta, mă zgârie la ureche, pune un bas mai puternic etc.).

Cum îți gestionezi emoțiile și tracul înainte de a cânta live?

Am o vorbă: “Artistul care nu are emoții, atunci nu este artist”. Emoțiile le am înainte de a intra pe scenă cu 3 minute și după aceea intru pe scenă încă 3 minute, pentru că nu știu cum reacționează publicul. Emoțiile sunt cât se poate de normale. Pot să spun că sunt genul de perfecționistă. Asta, pentru că, atunci când transmiți energie publicului tău, reușești să-ți intri definitiv în rol și să nu mai ai trac de scenă.

Ce tehnici folosești pentru a-ți îmbunătăți abilitățile vocale și interpretative?

Ma antrenez după tehnicile vocale Cheryl Porter Vocal Coach, concentrându-mă pe respirație, rezistență și mișcare continuă a mușchilor abdominali. Îmi dedic timpul zilnic acestei tehnici, combinând exercițiile de respirație cu dansul și antrenamentul la sala ADAMAS. Aplic și tehnici precum folosirea lumanării pentru a-mi îmbunătăți controlul respirației și capacitatea pulmonară. În plus, lucrez la diverse funcții vocale precum neutral, curbing și overdrive, ajustând culoarea sunetului și aplicând efecte speciale pentru a exprima emoția în interpretare. În timpul exercițiilor, mă concentrez și pe ornamentele vocale, cum ar fi vibrato-ul și melisma, pentru a-mi îmbogăți interpretarea.

Care este visul tău cel mai mare legat de cariera ta în muzica pop?

Visul meu este să studiez la Universitatea de Muzică din Oxford și să ajung să concerteze pe cele mai mari scene atât din țară cât și de peste hotare. Mama a fost un exemplu pentru mine și mi-a dat curaj să-mi urmez pasiunile și să fac ceea ce îmi place. Mă consider norocoasă că părinții mei mă susțin în tot ceea ce fac. Îmi urmez pasiunile și nu las pe nimeni și nimic să mă împiedice în drumul meu.

Cum îmbini pasiunea pentru muzică cu școala?

Am un program încărcat, dar reușesc să îmbin pasiunea pentru muzică cu școala prin organizare și disciplină. Profesorii și colegii mă susțin în tot ceea ce fac, iar această susținere mă ajută să-mi urmez visurile fără a lăsa nimic în urmă.

Ultimul său single “NU MĂ MINTE INIMA”, lansat pe 27 ianuarie, a fost o colaborare frumoasă cu textierul Malleko (Gheorghe Vijai), muzica fiind semnată tot de Malleko, cu orchestratie de DJ Stone (DJ și compozitor muzical), Alin Radu (producător muzical, compozitor fondator la Efemero), John Diamond (cântăreț, compozitor, inginer de sunet și editor video la Diamound Records), iar producția și editarea videoclipului au fost realizate de Lucian Miron & Irinel Palcau Films, având coregrafia semnată de ADAMAS-Tanasa Romeo Iulian.