O seară magică a avut loc sâmbătă, 19 septembrie, la Orbeni, acolo unde îndrăgita artistă Maria Șalaru a semnat un nou act cultural încărcat cu emoții și lacrimi. Totul s-a petrecut în curtea Căminului Cultural din localitate și s-a desfășurat cu respectarea tuturor normelor sanitare. În cadrul evenimentului a avut loc lansarea unor videoclipuri în care protagoniști sunt micuții artiști din ansamblul folcloric „Spic de grâu” din Orbeni, grupare coordonată chiar de Maria Șalaru.

„Protagoniștii nu au văzut imaginile decât în timpul proiectării lor, ceea ce a generat o stare de spirit extraordinară! Toți chiuiau și săreau în sus de bucurie. Se vedea fericirea pe chipul lor pur și gingaș de copil. Acesta a fost scopul meu: să le aduc bucurie și speranță pentru viitor și ca ei să știe că viața continuă și în pandemie, va continua și după Covid”, a povestit Maria Șalaru.

Spectacolul a început cu un cuvânt de prezentare a primarului Costache Popa după care Maria Șalaru și-a exprimat mulțumirile pentru un proiect finalizat cu succes și i-a felicitat pe părinți și pe micii artiști ai ansamblului „Spic de grâu” din Orbeni. După un program de cântece interpretate de Georgiana Grecea, Denis Sabău, Ioana Pară, George Bîndac, Alesia Purcaru, Carla Pascal, Dragoș Roman, Mădălina Moraru, Ioana-Simona Barbu și Marina Duhalmu a urmat proiectarea celor șapte videoclipuri realizate cu profesionalism de către tânăra echipa de filmare de la București, condusă de Gabriel Costin Boeroiu.

„Într-un decor natural foarte frumos, la pensiunea Magic Garden din Dărmănești, ne-a primit cu brațele deschise gazda noastră doamna Mariana Milea. Cu trei camere, cu dronă, cu oameni pricepuți care le-au mânuit, am făcut o treabă foarte bună. Menționez că, doar jumătate din cele 15 videoclipuri am reușit să le promovăm aici la Orbeni, urmând ca celelalte videoclipuri să le promovăm în octombrie-noiembrie”, a explicat Maria Șalaru care ne-a prezentat pe scurt povestea de succes „Spic de grâu”: „În anul centenarului (2018) am mers la Orbeni cu o piesă de teatru în regia lui Radu Bogdan Ghelu «România dodoloață» în care eu am jucat rolul reginei Maria a României.

Încă de atunci am remarcat frumusețea oamenilor, a copiilor, a costumelor populare în care unii dintre ei au venit îmbrăcați la spectacol. Cred că atunci a încolțit și ideea domnului primar Costache Popa de a înființa un ansamblu, pentru că în următorul an m-a sunat să mă întrebe dacă nu vreau să-l ajut în realizarea unui proiect, «Cântec și port popular, parte din sufletul satului meu». Primul pas este cel mai greu și acesta a fost făcut de domnia sa, apoi proiectul a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local iar pe 1 martie 2019 ne-am pus pe treabă. Este știut de mulți dintre cititorii dumneavoastră faptul că iubind copiii, mi-am dăruit cea mai mare parte a carierei mele formând și promovând tinere talente. Copiii și oamenii de aici însă m-au atins cu borangicul sufletului lor și m-au inspirat în creațiile mele.”

În continuare, Maria Șalaru a vorbit despre formarea unui ansamblu folcloric care durează ani buni, despre organizare și finanțare. În aceste condiții, Maria Șalaru observând nerăbdarea acestor copii talentați, nu a mai așteptat confecționarea costumelor populare, și neavând prins prins în buget suportul muzical, artista a plătit negativele și le-a împrumutat costume din colecția personală. Încet, încet, acum speră să reușească să achiziționeze costumele și să angajeze un coregraf pentru a realiza și această parte la care încă mai este de lucrat. Maria Șalaru a făcut referire și la munca depusă în realizarea videoclipurilor dar și la investiția financiară care a fost suportată de părinți, cei care au plătit pentru cazare și masă, au asigurat transportul pentru echipa de filmare și a dansatorilor ansamblului „Ca la noi” condus de coregraful Robert Costrovanu, filmarea și editarea materialului până la forma finală.

„Prin această realizare dorim să arătăm că atunci când vrem să facem lucruri frumoase, folositoare sufletului și spiritului de copil, care în această perioadă a avut mult de suferit, nu ne poate opri nimic! Promovarea valorilor locale, a copiilor talentați, sunt foarte importante în aceste vremuri când prea puțin accent se pune pe unitate în diversitate și patriotism. Felicit pe toți părinții care au înțeles cât de important este pentru copilul lor, pentru ca acesta să se poată manifesta și pe acest plan, artistic, felicit pe domnul primar și pe cetățenii comunei care ne sunt alături”, a mai spus Maria Șalaru.

În urma acestei colaborări și a rezultatelor deosebite obținute în această perioadă, membrii grupului: Denis Lupescu, Denisa Pavel, Andreea Teleoaca și Cosmin Pascal au fost admiși la Școala Populară de Arte și Meserii Bacău, pentru clasa externă de canto popular de la Orbeni. De altfel, acest eveniment a fost organizat și pentru a marca începtul cursurilor pentru noul an a clasei externe de la Orbeni. În cadrul evenimentului, Maria Șalaru a lansat și cel mai recent videoclip, „Doar o mamă poate spune”.