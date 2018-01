După mai bine de trei ani de când Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerul Justiţiei au semnat un memorandum care prevedea construirea de sedii noi pentru 12 instanţe, printre care şi Judecătoria Bacău, se fac primii paşi pentru punerea în practică a acordului. Pentru această instanţă, care îşi desfăşoară activitatea într-un imobil extrem de degradat şi subdimensionat, s-a găsit un teren pe care urmează să fie ridicat un nou sediu. Articolul poate fi citit integral in editia tiparita. Click aici pentru varianta PDF 4 SHARES Share Tweet

