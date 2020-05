În orașul Dărmănești era programat să se desfășoare la finele acestei săptămâni, ,,Open Air Blues In The Garden Festival”, primul festival international de blues din județul Bacău și unul dintre cele mai importante evenimente de acest gen din România.

Din cauza pandemiei de coronavirus, festivalul se amână până la o dată care va fi comunicată în timp util tuturor participanților.

,,Am sperat până în ultima clipă că vom putea fi împreună pe 30 și 31 mai la prima ediție a `Open Air Blues In The Garden Festival`. Însă se pare că acest Covid-19 este acum, mai puternic decât orice dorință a noastră, iar pentru noi, sănătatea și siguranța dumneavoastră și a artiștilor invitați au fost și vor fi întotdeauna prioritatea noastră numărul unu. Suntem optimiști totuși, că vom putea organiza eventul nostru în acest an. Nu vrem să avansăm acum date, pentru că totul va depinde de evoluția situației, dar fiți convinși că ne gândim la acest aspect și că avem mai multe variante de lucru. Suntem în contact permanent cu toți cei implicați, pentru a recalibra totul la noile condiții, lucru care nu va fi deloc ușor, drept pentru care vă rugăm să aveți răbdarea necesară în astfel de situații”, a declarat Marius Diaconescu, inițiatorul acestui proiect și președintele Asociației ,,Sunetul Munților”, principalul organizator al evenimentului de la Dărmănești.

Pentru a menține vie atenția asupra acestui festival, organizatorii au demarat o variantă alternativă, intitulată sugestiv ,,Blues in quarantine” (blues în carantină), care pune la dispoziția iubitorilor de blues, o serie de întâlniri online cu artiștii invitați și nu numai.

Un prim episod a fost dedicat lui Joe Rusi, artist norvegian născut în România, muzician care a concertat la festivaluri de blues de renume, inclusiv în SUA și Canada. Evenimentul poate fi urmărit live online, atât pe Facebook, cât și pe You Tube, aici: Blues in quarantine Episode#1 Joe Rusi.

Mențiune: Conform organizatorilor, biletele vândute sunt valabile la data reprogramării festivalului, conform reglementărilor prevăzute de OUG nr. 70/2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

La acest festival urmează să participe zece trupe din Marea Britanie, Norvegia, Serbia și România, care vor face ca orașul Dărmănești să devină un nou punct pe harta festivalurilor de blues din România. Evenimentul se dorește a fi unul cu un specific aparte, în program fiind incluse ateliere de muzică, pictură și de prezentare a tradițiilor și obiceiurilor de pe Valea Trotușului.

