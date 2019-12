Am mai povestit că televizorul îl am doar ca să mă uit la canalele de muzică. Dar cu numai 200 de lei am luat un dispozitiv care-l face “smart” și pot accesa Netflixul sau Internetul de pe el. Așa că, atunci când nu mai uit la filme, urmăresc niște seriale.

Pe Netflix a apărut The Witcher, un fantasy interesant, am văzut numai primul episod și mi se pare agreabil. Am citit prin presa britanică faptul că unii îl compară cu Game of Trones (pe care am refuzat să-l urmăresc), dar ăla era mai mult despre politică, asta este fantasy curat, cu vrăjitori, monștri, regine și prințese.

Tot pe Netflix este un serial rusesc care mie mi s-a părut interesant. Better than us este despre un viitor, prin 2029, când roboții sunt o banalitate. Sunt boți pentru sex, pentru munci, există și o mișcare anti-roboți, telefoanele mobile sunt niște brățări care proiectează pe braț mesaje, tranzacțiile se fac prin acele brățări care se pot conecta și la serviciile TV astfel încât să poți auzi sonorul la emisiunile proiectate pe ecrane gigant cât o clădire… Și apare un robot – Arisa – care nu mai respectă cele trei legi ale roboticii… Mie îmi place că roul principal este jucat de același actor din Sniffer, un alt serial produs pentru spațiul fost sovietic de o companie din Ucraina cu un detectiv care avea un simt olfactiv foarte dezvoltat.

Bull este un serial cu un actor care mi-a plăcut din NCIS – care, apropo, s-a bușit de tot de când au schimbat majoritatea personajelor – și în care un doctor în psihologie se ocupă de “știința proceselor”. Pe baza caracteristicilor demografice de pe rețelele sociale, caută câte o copie a fiecărui membru al juriului și învață să manipuleze jurații astfel încât să accepte povestea spusă de Apărare.

Elementary a fost un serial care a apărut pe Netflix și pe urmă a dispărut. Este reeditarea poveștii lui Sherlock Holmes, de dată asta, însă, acțiunea se petrece în zilele noastre, la New York iar dr Watson este o “ea” interpretată de Lucy Liu. Cine a văzut Ally McBill o știe.

De Lucifer și Miss Fisher amintesc în treacăt; seriale cu detectivi, fiecare cu specificul său.

S-au terminat dar au fost foarte bune miniseriile Carbon modificat și Bodyguard; le recomand, trebuie să le vedeți.