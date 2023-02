Kinetoterapeutul pe care-l ajută Dumnezeu să vindece

Utilată cu aparatură de ultimă generație, îmbinând armonios într-un concept unitar și modern cele două cerințe esențiale – sănătatea și relaxarea, baza de tratament Hotel Perla Slanic Moldova oferă soluții pentru toate nevoile: Fizioterapie, Recuperare medicala – kinetoterapie și Crenoterapie – tratarea afectiunilor cu ajutorul izvoarelor minerale.

Dar mai întâi s-a modernizat hotelul, apoi a fost deschisă baza de tratament balneo. A urmat bazinul salin, salina interioară și camera izvoarelor. Sub mentoratul medicului Samarghitan, la Hotel Perla s-a format echipa de profesioniști a Centrului de Recuperare Post-traumatică. Aici se oferă unele dintre cele mai rare terapii din România:

* hidrokinetoterapie one to one – prin care kinetoterapeutul intră cu pacientul în piscină.

* abordare unică a tehnologiei TECAR – o stimulare a energiei din interiorul țesuturilor cu ajutorul căldurii pentru a activa procesele naturale de vindecare și recuperare ale organismului. Această terapie dă rezultate încă de la prima ședință!

Cu har, cu inimă, cu știință

În urmă cu doi ani, la Hotel PERLA venea un kinoterapeut special – în primul rând prin modestie și profesionalism. Numele său este Ciprian Samarghitan. O primă întâlnire cu el echivalează cu un RMN mobil deoarece medicul îți poate spune dintr-o privire de unde provine durerea pacientului. Pentru că nu sunt puține cazurile când pacienții vin după tratamente îndelungate și costisitoare care, de fapt, au tratat doar efectele, fără a ajunge la cauză. Un turist care a suferit un AVC hemoragic și a trecut prin multe încercări de reabilitare, a spus cu lacrimi în ochi că unde pune Ciprian mâna vine și Dumnezeu să ajute. Ciprian Samarghitan combină cunoașterea aprofundată a anatomiei umane cu aparatura performantă și cu multă empatie față de fiecare pacient în parte. Pentru că, știm cu toții orice recupera redevine mai ușoară atunci când psihicul pacientului este echilibrat.

Maseur de campioni

Ultimul sosit în echipă este maseurul Gabor Lutch, care aduce experiența anilor de experiență CU SPORTIVI DE TOP, PLUS O TEHNICĂ DE MASAJ SPECIALĂ – Masaj bucal pentru nervul trigemen, o procedură extrem de importantă în recuperarea post AVC. Mai presus de toate acestea, Gabor aducea grija pentru toți oamenii, căldura și empatia care au adus renumele Centrului de la Hotel PERLA.

AFECȚIUNI TRATATE

POST-TRAUMATICE

RECOMANDAT PENTRU: CONTUZII, ENTORSE, LUXAȚII, FRACTURI; RUPTURI MUSCULARE; INTERVENȚII ARTICULARE ORTOPEDICE: PROTEZĂ DE ȘOLD; PROTEZĂ DE GENUNCHI; OSTEOSINTEZĂ; ATRO-PLASTII; OSTEOTOMIE;

PACHETUL INCLUDE:

CAZARE CU PENSIUNE COMPLETĂ;

CONSULT DE SPECIALITATE;

2 PROCEDURI MEDICALE – 15/10 MIN;

TERAPIA SYS (SUPER INDUCTIVE SYSTEM);

ȘEDINTĂ INDIDUALĂ KINETOTERAPIE;

TERAPIA TECAR – 20 MIN;

ACCES SPA – PISCINĂ, BAZIN SALIN, SAUNE, SALINĂ

BONUS: MASAJ CU OZON 15 MIN.

NEUROLOGICE

RECOMANDAT PENTRU: HERNIE DE DISC – CERVICALĂ, TORACALĂ, LOMBARĂ; LOMBOSCIATICĂ; NEVRALGIE CERVICO-BRAHIALĂ; NEVRALGIE TRIGEMENI; NEVRALGIE INTERCOSTALĂ; PARALIZII DE NERV PERIFERIC;SECHELE POST A.V.C.

PACHETUL INCLUDE:

CAZARE CU PENSIUNE COMPLETĂ;

CONSULT DE SPECIALITATE;

2 PROCEDURI MEDICALE – 15/10 MIN;

ȘEDINTĂ INDIDUALĂ KINETOTERAPIE – 60 MIN

HIDROKINETOTERAPIE – 50 MIN

TERAPIA TECAR – 20 MIN;

ACCES SPA – PISCINĂ, BAZIN SALIN, SAUNE, SALINĂ

BONUS: MASAJ CU OZON 15 MIN.

REUMATICE

RECOMANDAT PENTRU: COXARTROZĂ; GONARTROZĂ; AFECȚIUNI ALE UMĂRULUI; GUTĂ; SINDROM DE TUNEL CARPIAN; BURSITE; AFECȚIUNI ALE COLOANEI: SPONDILOZĂ CERVICALĂ; OSTEOARTRITĂ SCIATICĂ; SCOLIOZĂ CIFOZĂ; SPONDILITĂ ANCHILOZANTĂ

PACHETUL INCLUDE:

CAZARE CU PENSIUNE COMPLETĂ;

CONSULT DE SPECIALITATE;

2 PROCEDURI MEDICALE – 15/10 MIN;

TERAPIA SYS (SUPER INDUCTIVE SYSTEM);

ȘEDINTĂ INDIDUALĂ KINETOTERAPIE;

AQUAGYM – 50 MIN;

ACCES SPA – PISCINĂ, BAZIN SALIN, SAUNE, SALINĂ

BONUS: MASAJ CU OZON 15 MIN.

Ce oferă Hotelul Perla

De luni, 27 februarie, Hotel Perla are o ofertă unică în stațiune – bufet suedez la micul dejun, prânz și cină cu zeci de feluri de mâncare în fiecare zi, plus cafea, ceai, apă și sucuri la discreție. Pe turiști îi așteaptă 80 de camere, 69 sunt duble, dintre care 7 apartamente, 2 apartamente prezidențiale, 6 Junior suite, iar clienții au la dispoziție o piscină și salină interioară, bazin cu apă rărată, o cameră de izvoare, o sală de fitnes, o sală de conferințe, un bar de zi, o sală de jocuri, saună umedă și uscată. Plus masajul și întreținerea de la la Wellness & Beauty by Hotel Perla!