Juniori și junioare mici, rezultate mari

Daria Vrânceanu (CSȘ-SCM Bacău), Tudor Margasoiu și Elena Moldoveanu (ambii CSM Bacău) s-au remarcat, inclusiv prin recorduri personale, la Naționalele de la București, în ciuda faptului că au concurat la o categorie superioară de vârstă

Sunt juniori și junioare 3. Dar se bat deja cu cei mai buni juniori și junioare 2 din țară. Și nu doar că se bat, dar îi și bat. Daria Vrânceanu (CSȘ-SCM Bacău), Tudor Margasoiu și Elena Moldoveanu (ambii CSM Bacău) au demonstrat că pot face față cu succes unei categorii de vârstă superioare. La finalul săptămânii trecute, la finala Naționalelor Indoor Under 18 de la București, Daria Vrânceanu s-a încununat campioană națională la 200 m, cu un rezultat care echivalează cu un record personal: 25.40 secunde.

„Recordul aproape că mă bucură mai mult decât medalia de aur, cu toate că nu e puțin lucru să câștigi un titlu național la junioare 2 când tu ești încă junioară 3”, a declarat Daria Vrânceanu, care și-a completat zestrea de medalii la această ediție a Campionatelor Naționale U18 cu un argint la lungime, unde a sărit 5,75 m și cu un bronz la 60 m, cu 7,81m. Iar argintul de la lungime s-ar fi transformat cu siguranță în aur dacă oficialii FRA nu ar fi avut proasta inspirație să programeze concomitent probele de 200 m feminin și de lungime.

„Nu a fost un program normal. Practic, imediat ce a terminat cursa la 200 m, Daria s-a și prezentat la lungime. Nici nu a avut timp să-și tragă sufletul. În alte circumstanțe, lua titlul de campioană și la lungime”, a punctat antrenorul atletei născute în 2008, Cristi Nemțeanu, care s-a referit și la celelalte două medalii cuceritre de eleva sa:

„200 metri este specialitatea Dariei, iar recordul nu m-a surprins. Afară, ea coboară fără probleme sub 25. Cât despre bronzul la 60 m, vorbim despre o medalie cucerită la o probă care nu-i este specifică, dar la care am înscris-o pe Daria mai mult ca o încălzire pentru 200”. Daria Vrânceanu se pregătește acum pentru finala naționalelor Under 16 ce vor avea loc weekendul acesta, în Bacău.

„Iar dacă va cuceri măcar un titlu și la junioare 3, atunci ne vom putea lăuda cu un adevărat record, surorile Adnana și Daria Vrînceanu devenind campioane naționale la toate categoriile: seniori, tineret, juniori 1, 2 și 3”, a subliniat antrenorul Cristi Vrânceanu. Născuți, la fel ca Daria, în 2008, Tudor Margasoiu și Elena Moldoveanu (ambii legitimați la CSM Bacău) au reușit, la rândul lor, recorduri personale, care i-au propulsat pe locul 3 în proba de 3000 m. La masculin, Tudor a trecut linia de sosire cu timpul de 9:11.43, în timp ce la feminin, Elena a cucerit bronzul cu un rezultat de 11:57.13.

„Sunt două medalii care îi motivează enorm pe Tudor Margasoiu și pe Elena Moldoveanu”, a declarat antrenoarea lor, Carmina Gorgan. „Când mai avea de parcurs 60 de metri și a văzut că nu mai poate pierde bronzul, Tudor a izbucnit, pur și simplu, în lacrimi. A trecut linia de sosire plângând, iar faptul că a urcat pe podium alături de două modele, precum Lucian Ștefan și Mihai Savlovschi a fost, pentru el, ca un vis devenit realitate. La fel și în cazul Elenei, care a profitat de șansa ei, mai ales că era cât pe ce să nu facă deplasarea la București. Acum abordăm cu mult mai multă încredere Naționalele U16 de la Bacău”, a concluzionat Carmina Gorgan.