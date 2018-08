Carla Petraru este procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău din 2015. În această vară, ea a câştigat prin concurs un nou mandat în această funcţie. “Îmi doresc să continui demersurile iniţiate şi să îmbunătăţim foarte mult percepţia publică despre actul de justiţie. Este o chestiune delicată şi sensibilă, însă, cu tact şi echilibru, se poate realiza.”

– Aţi intrat deja în cel de-al doilea mandat. Făcând o scurtă analiză a activităţii de până acum, cu ce probleme v-aţi confruntat şi ce soluţii aţi găsit?

Când mi-am conceput proiectul managerial pentru primul mandat, mi-am stabilit nişte obiective realiste, cunoscând foarte bine situaţia din Parchet, atât în judeţul Bacău, cât şi în judeţul Neamţ. Existau atunci foarte multe posturi de conducere vacante şi volum foarte mare de activitate. În Bacău, probleme de personal au fost la Parchetul Judecătoriei Bacău, Parchetul Judecătoriei Podu Turcului, Parchetul Judecătoriei Buhuşi şi, recent, şi la Parchetul Judecătoriei Moineşti. Am apreciat, însă, că un bun manager trebuie să se descurce cu resursele pe care le are şi am considerat că este oportun să discuţi cu colegii şi să îi motivezi să îşi depună candidaturile în măsura în care mai pot. Pentru că, după cum se ştie, după două mandate, nu mai poţi candida pentru aceeaşi funcţie. Şi datorită condiţiei limită de vechime, foarte mulţi dintre colegi nu se pot înscrie la un astfel de examen. Însă, cu tact, răbdare şi echilibru, la finele anului 2017 şi spre finalul primului mandat, situaţia s-a îmbunătăţit. Provocările primului mandat au fost ocuparea schemelor de personal şi echilibrarea volumului de activitate, pentru că un volum mare de activitate conduce la prelungirea duratei de soluţionare a dosarelor.

– Şi în prezent, cum stăm la acest capitol?

Stăm bine. În sensul că, deşi volumul este încă unul ridicat, evaluând situaţia pe ultimii trei ani, chiar dacă scăderea nu este semnificativă, trendul este unul descendent la volumul de cauze de soluţionat. S-au ocupat în mare parte funcţiile vacante, acolo unde a fost posibil. În judeţul Bacău, mai avem post de conducere vacant la Parchetul Judecătoriei Bacău, care este unitatea cu cel mai mare volum de activitate, la Parchetul Judecătoriei Moineşti şi Parchetul Judecătoriei Buhuşi. Dar am luat măsurile necesare pentru ca aceste unităţi să funcţioneze în condiţii corespunzătoare. Cum spuneam, unul dintre motivele pentru care ne confruntăm cu această situaţie este vechimea. La Parchetul Judecătoriei Bacău, sunt patru procurori care, abia anul acesta, împlinesc vechimea care le-ar putea da dreptul să candideze pentru funcţia de conducere. Parchetul de pe lângă Judecătoria Buhuşi este o unitate mică, cu un volum sub 2.000 de dosare. Eu, personal, am pledat pentru desfiinţarea acestei unităţi de parchet. Discutând cu dna preşedintă a Curţii de Apel Bacău, şi dumneaei a mers pe această propunere. Ştiu că au fost făcute demersuri în trecut, probabil că or să se reia. Sperăm să se reia în sensul în care trebuie făcut ceva pentru echilibrarea volumului de activitate şi pentru a reduce puţin costurile. Totuşi, Buhuşiul este foarte aproape de Bacău. Propunerea este să se desfiinţeze şi instanţa, şi parchetul.

– Vă aşteptaţi, şi de această dată, la un val de nemulţumiri, memorii trimise la minister, ca în anii trecuţi când s-a pus această problemă?

Ce să vă spun, o decizie managerială nu poate să mulţumească tot timpul pe toată lumea. Însă atunci când acţionezi cu bună credinţă şi evaluând interesul general, eu spun că nu mai este loc de discuţii.

– Câţi angajaţi aveţi acum la Buhuşi?

La instanţă, chiar nu ştiu. Dar la Parchet, schema de personal este de trei – o funcţie de conducere, două de execuţie. La momentul actual, există un singur procuror titular. Iar ca personal auxiliar de specialitate sunt trei. Nu sunt mulţi angajaţi şi ei ar trebui relocaţi la Parchetul Judecătoriei Bacău. Din toate punctele de vedere, eu zic că ar fi o măsură bună şi sperăm să găsim înţelegere şi mai sus. A mai fost o dată o propunere în acest sens şi nu s-a finalizat, nu pot să vă spun care au fost argumentele. Parchetul din Buhuşi are şase comune arondate şi oraşul, un volum de activitate mic, sub 1.500 de dosare pe an. A fost solicitat un punct de vedere de către CSM şi am răspuns în acest mod.

– La Parchetul Judecătoriei Bacău ar exista posturi libere pentru a se prelua angajaţii din Buhuşi?

Nu, dar ar putea fi suplimentată schema de personal prin redistribuirea acelor posturi de procurori şi de personal auxiliar de specialitate şi conex la Parchetul Judecătoriei Bacău. Niciunul dintre procurori nu locuieşte în Buhuşi, personalul auxiliar, în schimb, da. Nu cred că ar fi o problemă să se mute în Bacău. Acum ştiţi cum e, dacă vrem să găsim impedimente, găsim de fiecare dată. Dar şi procurorii fac naveta Bacău-Buhuşi. Infrastructura este destul de bună.

– Cu ce alte probleme v-aţi mai confruntat în primul mandat?

O altă prioritate a fost îmbunătăţirea condiţiilor de lucru. Sediul Parchetului Judecătoriei Moineşti a fost prioritar în primul mandat. În cele din urmă s-a realizat procedura de finalizare a licitaţiei, avem un constructor şi au fost demarate lucrările pentru construirea unui nou sediu. Sediul Parchetului s-a deteriorat complet, aproape că s-a dărâmat, iar din 2013 – 2014, angajaţii au fost relocaţi într-un spaţiu asigurat de unitatea administrativ teritorială locală, dar condiţiile nu sunt bune. A fost demarată procedura pentru construirea unui nou sediu, într-o altă locaţie, şi lucrările sunt aproape de finalizare. Mi-aş dori ca până la sfârşitul acestui an să se finalizeze şi sper să se şi realizeze. A doua prioritate ar fi extinderea sediului Parchetului Judecătoriei Bacău care funcţionează în aceeaşi clădire cu Parchetul Tribunalului Bacău şi unde îşi desfăşoară activitatea şi procurorii DIICOT. Condiţiile nu sunt foarte bune, mai ales din perspectiva spaţiilor de depozitare la standardele actuale de arhivare şi de consultare a dosarelor. Lucrarea este în desfăşurare cu Compania Naţională de Investiţii astfel încât rolul nostru aici este redus. A fost demarată procedura în SEAP şi luna trecută, la finalizare, nu s-a înscris nimeni. Nu ştiu de ce ar exista rezerve. Vorbim de licitaţia pentru începerea lucrărilor. O să solicităm Companiei să reluăm procedura.

– În ceea ce priveşte dosarele vechi, care este situaţia, s-a mai redus numărul lor?

S-a redus stocul de dosare, s-a redus şi durata de soluţionare a dosarelor. Mai există dosare vechi, dar nu foarte multe. La momentul actual, la nivelul întregii circumscripţii, pe ambele judeţe, există doar 16 dosare mai vechi de 5 ani, ceea ce chiar dovedeşte că s-a lucrat. Motivele pentru care aceste cauze au trenat pe rolul Parchetului nu sunt subiective. Sunt cauze pur obiective: volum de activitate, complexitate, necesitatea de administrare probatorii, expertize, număr mare de persoane cercetate, număr foarte mare de martori care trebuie audiaţi.

– Ce infracţiuni predomină la acest moment?

Predomină infracţiunile de furt contra patrimoniului, infracţiuni de mică violenţă, loviri, dar sunt şi dosare cu fapte importante din punct de vedere al consecinţelor şi asupra bugetului, şi asupra percepţiei publice. S-a îmbunătăţit foarte mult activitatea de recuperare a prejudiciilor, în sensul că au fost luate măsuri de indisponibilizare în vederea recuperării prejudiciilor.

– Ce vă propuneţi pentru cel de-al doilea mandat?

Imi doresc să continui demersurile iniţiate şi să îmbunătăţim foarte mult percepţia publică despre actul de justiţie. Este o chestiune delicată şi sensibilă, însă, cu tact şi echilibru, se poate realiza – prin disponibilitatea de a investiga toate cauzele cu profesionalism şi într-un termen cât mai scurt.

– Cum simţiţi toate aceste reproşuri din spaţiul public, legate de Justiţie, şi la adresa judecătorilor, dar şi a procurorilor? Vă afectează că oamenii nu mai au atât de multă încredere în Justiţie? O simţiţi ca pe o presiune?

Personal, nu o simt ca pe o presiune. Cred că se vorbeşte foarte mult despre Justiţie, se consumă mult prea multă energie fără ca lumea să cunoască efectiv ceea ce facem noi. Am încredere că niciun procuror din circumscripţia Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău nu ar proceda cu rea credinţă în investigarea unei cauze.

– Avocaţii şi procurorii par să fie într-un continuu război. Primii reclamă mereu că nu există egalitate de arme.

În general, raporturile dintre procurori şi avocaţi sunt bune, dar este loc şi de mai bine. În opinia mea, atunci când suntem bine pregătiţi profesional şi de o parte şi de alta, calitatea actelor şi a prestaţiilor noastre primează. Eu nu consider că nu există o egalitate de arme, din perspectiva a ceea ce am perceput în mod direct. Suntem jurişti cu toţii şi dreptul la apărare trebuie respectat cu sfinţenie.

Se reclamă, de asemenea, tot de către avocaţi, că nu au acces la dosare, problema majoră fiind la Parchetul Judecătoriei Bacău, şi că nu se acceptă probe în favoarea inculpaţilor. S-au confirmat aceste plângeri?

La Parchetul Judecătoriei Bacău, ştiu că au fost nişte discuţii cu programul de audienţe. În cadrul programului de audienţe de la orice unitate de parchet, se pot depune sesizări, petiţii. Atunci, în schimb, când procurorul este desemnat să efectueze urmărirea penală într-o cauză şi în acea cauză sunt părţi care şi-au angajat apărători, nu mi-a fost sesizat niciodată că li s-a interzis accesul sau că li s-au respins solicitările de probe. Iar din verificările efectuate, din participările la şedinţele de judecată, pentru că dosarele din fond vin în apel la Curte şi atunci automat procurorii din cadrul Parchetului Curţii de Apel au acces la acele dosare când studiază şedinţele de judecată, nu mi-a semnalat nimeni vreo astfel de situaţie.

Dacă n-aţi fi fost procuror…

Mi-aş fi dorit să fiu procuror. Cred că fiecare om are o vocaţie… În studenţie, mi-a plăcut foarte mult penalul şi procedura penală, motiv pentru care era singura posibilitate de a-mi valorifica această pasiune. Şi ca judecător, probabil… Dar eu sunt mult mai activă, sunt un om de acţiune, un om de echipă. Cred că mi s-a potrivit mai bine.