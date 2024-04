Iuri Leteanu, omul de AUR pentru Buhoci

Iuri Leteanu, în vârstă de 48 de ani, agricultor de meserie și jurnalist cu o experiență de 25 de ani, își propune să schimbe în bine comuna Buhoci în calitate de candidat din partea Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) pentru funcția de primar.

După o viață dedicată jurnalismului și agriculturii în comuna natală, Iuri Leteanu simte că momentul de a se implica mai profund în viața comunității a sosit. Motivația sa derivă dintr-o analiză sinceră a situației actuale:

“Comunitatea noastră s-a transformat într-o enclavă de sărăcie și neputință, blocată în comparație cu localitățile învecinate”. Unul dintre exemplele elocvente aduse în discuție de către Iuri Leteanu este proiectul de apă-canal, câștigat încă din 2009, dar încă neimplementat, risipind fonduri europene vitale pentru dezvoltarea comunei. Este evident că administrația actuală nu reușește să acționeze cu celeritate în privința implementării acestor proiecte, iar această inerție trebuie să înceteze. Cu toate că proiectele sunt vitale pentru progresul unei comunități, viteza la care administrația actuală încearcă să le implementeze este dezamăgitoare. Este evident că există o lipsă de prioritizare și eficiență în gestionarea acestor proiecte, ceea ce duce la întârzieri semnificative și chiar riscul de a pierde fonduri importante.

“Dacă ne uităm la evoluția istorică a investițiilor din fonduri europene în comuna noastră, constatăm cu surprindere că aceasta este extrem de scăzută. Acești bani europeni reprezintă practic singura sursă viabilă de finanțare pentru inițiativele de dezvoltare locală. Este esențial să ne folosim de această oportunitate pentru a aduce proiecte benefice comunității și pentru a susține creșterea și progresul în toate domeniile“, spune candidatul AUR. Prin urmare, este clar că este nevoie urgentă de o schimbare în abordarea administrației locale. Este momentul să avem lideri care să fie proactivi, eficienți și dedicați în gestionarea fondurilor europene și în implementarea proiectelor care să aducă beneficii reale comunității noastre. Iuri Leteanu este pregătit să ofere această schimbare și să conducă comuna Buhoci către un viitor mai luminos și mai prosper.

De ce Iuri Leteanu?

“Mă recomandă capacitatea mea de a acționa într-un mediu dinamic. La fel ca în jurnalism, agricultura este extrem de dinamică și necesită o reacție rapidă. Am petrecut o viață întreagă în sectorul privat, unde eficiența este esențială. Din păcate, eficiența este un cuvânt străin pentru administrația actuală,” afirmă el. Iuri Leteanu nu caută să arunce vina pe partidele politice pentru neîmplinirile administrației locale. Mai degrabă, identifică o rețea de personaje politice incapabile, care trec de la un partid la altul, preocupate doar de conservarea propriei puteri și ignorând binele comun. Cu viziunea sa clară, Iuri Leteanu propune un program concentrat pe eficientizare și gestionarea responsabilă a banului public. Într-un context în care resursele sunt limitate, iar provocările cresc, el aduce în prim-plan ideea de normalitate, refuzând să accepte situații în care proiectele rămân nefinalizate după ani de zile.

“Este esențial să privim cu luciditate și responsabilitate gestionarea resurselor financiare ale comunității, mai ales în contextul dificil în care ne aflăm și al incertitudinilor economice care se conturează pentru anii următori. Încrederea mea fermă în eficientizarea utilizării banului public derivă din convingerea că trebuie să fim extrem de chibzuiți și pragmatici în utilizarea fiecărui leu disponibil. Cu toate că suntem o comunitate relativ mică, observăm cu îngrijorare o polarizare accentuată și o pierdere treptată a spiritului rural care ne-a definit de-a lungul timpului. Oamenii nu mai au aceeași apropiere și comunicare între ei, iar consecințele sunt vizibile: lipsa de socializare, de activități culturale și educaționale.

În acest context, este cu atât mai crucial să acționăm ferm și hotărât pentru a inversa această tendință și pentru a revitaliza comunitatea noastră. Este inacceptabil ca școlile din Buhocel și Coteni să fie închise din lipsa de copii sau ca școala din Buhoci să treacă printr-un proces dureros de modernizare, cu termene de finalizare care riscă să fie depășite.

Prin urmare, trebuie să ne concentrăm eforturile și resursele în direcția corectă, asigurându-ne că fiecare investiție este direcționată către proiecte care să aducă un real beneficiu comunității. Este timpul să acționăm cu hotărâre și să colaborăm pentru a revitaliza spiritul comunitar și pentru a asigura un viitor mai luminos pentru toți locuitorii noștri.

Este o veste încurajatoare și plină de speranță să constatăm că în comuna noastră există tineri cu un potențial imens, gata să se implice activ în viața comunității și să contribuie la dezvoltarea ei. Este o dovadă a faptului că viitorul nostru este promițător și că avem resursele necesare pentru a construi o comunitate mai puternică și mai prosperă”, spune candidatul Iuri Leteanu.

“Avem privilegiul să avem tineri merituoși care obțin burse și participă la olimpiade, demonstrând un nivel remarcabil de dedicare și performanță în domeniile lor de interes. Mai mult decât atât, avem tineri antreprenori care și-au creat propriile afaceri și muncesc din greu pentru succesul lor în cadrul comunității noastre. Este îmbucurător să vedem că acești tineri nu doar că aleg să rămână în comunitatea noastră, dar sunt și determinați să aducă schimbarea pe care o dorim cu toții.

Ei au ales să investească în viitorul nostru comun și să contribuie la prosperitatea și bunăstarea locuitorilor noștri. Împreună, suntem puternici și avem capacitatea de a realiza lucruri mari. Dacă acești tineri au demonstrat că pot face diferența la nivel individual, suntem convinși că, lucrand împreună, vom reuși să instaurăm normalitatea și să construim o comunitate în care fiecare locuitor să se simtă parte integrantă și să aibă oportunități egale de dezvoltare și împlinire.

Dorința noastră profundă este de a reinstaura normalitatea în comuna noastră. Nu căutăm să realizăm imposibilul, ci să aducem echilibru și să restabilim încrederea în administrația locală. Este inacceptabil și profund nedrept ca un proiect să rămână neimplementat timp de 13 ani de la câștigarea fondurilor pentru el. Normalitatea înseamnă respectarea angajamentelor asumate și gestionarea eficientă a resurselor disponibile în beneficiul întregii comunități. Este esențial să ne asigurăm că proiectele sunt realizate în termene rezonabile și că fiecare leu investit în dezvoltarea comunei aduce beneficii tangibile pentru locuitori“.

De aceea, Iuri Leteanu și echipa sa se angajează să aducă un nou standard de transparență, responsabilitate și eficiență în administrația locală. “Vrem ca fiecare proiect să fie implementat în mod corespunzător, fără întârzieri nejustificate sau gestionare ineficientă a resurselor. Doar astfel putem asigura o dezvoltare reală și durabilă a comunității noastre, în care fiecare locuitor să se simtă valorizat și susținut în aspirațiile sale. Este timpul să aducem normalitatea înapoi în viața noastră comunitară și să construim un viitor mai bun pentru toți locuitorii noștri“, spune Iuri Leteanu.

Ce-și propune Iuri Leteanu

Valorificarea energiei solare prin miniparcuri fotovoltaice pentru iluminatul public și instituțiile locale, reducând astfel costurile la energie

Această tehnologie ne permite să transformăm lumina soarelui în energie electrică, oferindu-ne posibilitatea de a reduce dependența de sursele tradiționale de energie și de a contribui la protejarea mediului înconjurător. Prin instalarea miniparcurilor fotovoltaice pentru iluminatul public și alimentarea instituțiilor locale, putem să ne asigurăm că avem acces la energie curată și sustenabilă, care să acopere nevoile noastre de iluminat și funcționare a serviciilor publice. Aceste sisteme nu doar că vor reduce costurile asociate cu energia electrică, ci vor și diminua emisiile de carbon și vor contribui la crearea unei comunități mai ecologice și mai sănătoase. Prin adoptarea unei astfel de soluții moderne și eficiente, ne arătăm angajamentul față de protejarea mediului înconjurător și față de crearea unui viitor mai durabil pentru generațiile viitoare.

Dezvoltarea de locuri de joacă sigure pentru copii, înlocuind riscul de a se juca pe marginea drumului.

Copiii sunt inima și viitorul nostru, iar oferirea unor spații adecvate pentru joc și recreere este crucială pentru dezvoltarea lor armonioasă și fericită. Prin crearea de locuri de joacă sigure, accesibile și bine echipate, putem să eliminăm riscul ca cei mici să se joace pe marginea drumului sau în alte zone nesigure. Aceste locuri de joacă nu doar că încurajează activitatea fizică și interacțiunea socială, ci și contribuie la promovarea sănătății și bunăstării copiilor noștri. Este esențial ca aceste spații să fie concepute în conformitate cu cele mai înalte standarde de siguranță, astfel încât părinții să poată fi liniștiți în privința siguranței copiilor lor în timp ce se joacă. De asemenea, ele ar trebui să fie accesibile pentru toți copiii din comunitate, indiferent de statutul socio-economic sau de alte factori. Prin investirea în dezvoltarea de locuri de joacă sigure pentru copii, arătăm că ne pasă de binele și siguranța viitorului nostru. Este un semn al angajamentului nostru față de sănătatea și fericirea copiilor noștri și căutăm să le oferim cele mai bune condiții posibile pentru a crește și a se dezvolta într-un mediu sănătos și stimulant.

Crearea unui centru de zi pentru bătrâni, pentru a facilita socializarea și accesul la servicii de suport

Trebuie să oferim un mediu sigur și stimulant în care bătrânii să se poată întâlni, socializa și participa la activități recreative și educative. Prin crearea acestui centru de zi, ne propunem să facilităm socializarea și integrarea bătrânilor în viața comunității noastre. Mulți dintre ei se confruntă cu izolare socială și singurătate, iar un astfel de centru le-ar oferi oportunitatea de a-și petrece timpul în compania altor persoane, de a împărtăși experiențe și de a construi relații noi și valoroase. De asemenea, acest centru ar putea să ofere și acces la servicii de suport și îngrijire, precum consiliere psihologică, îngrijire medicală de bază sau asistență în activitățile zilnice. Este important să ne asigurăm că bătrânii noștri se simt sprijiniți și îngrijiți în timp ce se bucură de activitățile și serviciile oferite de acest centru. Prin crearea unui astfel de centru de zi, arătăm că ne respectăm și ne îngrijim de persoanele în vârstă din comunitatea noastră și că recunoaștem contribuția lor semnificativă la trecutul, prezentul și viitorul nostru. Este un gest de recunoaștere a valorii lor și de angajament față de asigurarea unei vieți demne și pline de satisfacții pentru toți bătrânii noștri.

Sprijinirea persoanelor aflate în nevoie și excluziune socială, prin programe dedicate.

Prin implementarea de programe dedicate, ne propunem să oferim un suport eficient și sustenabil acestor persoane, ajutându-le să-și depășească dificultățile și să-și reconstruiască viețile. Aceste programe ar putea include diverse inițiative, precum furnizarea de alimente și îmbrăcăminte pentru cei nevoiași, asistență medicală și psihologică accesibilă, consiliere și formare profesională pentru reintegrarea pe piața muncii, sau sprijin financiar pentru acoperirea unor necesități de bază. Este important să ne asigurăm că aceste programe sunt adaptate nevoilor specifice ale persoanelor aflate în dificultate și că sunt implementate într-un mod eficient și transparent. Prin intermediul lor, putem să oferim un suport real și tangibil celor care se confruntă cu dificultăți și să le oferim șansa unei vieți mai bune și mai demne. De asemenea, aceste programe reprezintă și o modalitate eficientă de a combate excluziunea socială și de a promova incluziunea și solidaritatea în comunitatea noastră. Prin crearea unui mediu în care fiecare membru să se simtă susținut și respectat, contribuim la construirea unei societăți mai juste și mai echitabile pentru toți.

Școala și Biserica, doi piloni de bază!

Iuri Leteanu propune, de asemenea, o colaborare mai strânsă cu doi piloni ai societății: școala și biserica, pentru a asigura un suport mai amplu pentru tinerii merituoși și pentru a valorifica potențialul acestora în beneficiul comunității. Propunerea de a intensifica colaborarea cu doi piloni esențiali ai societății, școala și biserica, reprezintă un pas semnificativ în direcția asigurării unui suport mai amplu pentru tinerii merituoși și valorificarea potențialului acestora în beneficiul întregii comunități. Colaborarea cu școala este esențială pentru a oferi tinerilor acces la educație de calitate și pentru a-i încuraja să-și dezvolte abilitățile și talentele lor. Prin stabilirea unui parteneriat strâns cu instituțiile de învățământ din comunitate, putem să identificăm și să sprijinim tinerii merituoși, oferindu-le resurse și oportunități suplimentare pentru a-și atinge potențialul maxim. Acest lucru poate include acordarea de burse școlare, organizarea de programe de mentorat sau facilitarea accesului la programe de pregătire și dezvoltare profesională. De asemenea, colaborarea cu biserica poate fi deosebit de benefică în promovarea valorilor morale și a implicării sociale în rândul tinerilor. Biserica poate juca un rol important în furnizarea de sprijin emoțional și spiritual, precum și în facilitarea activităților comunitare și a programelor de voluntariat. Prin lucrul împreună cu biserica, putem să cultivăm un mediu în care tinerii să se simtă încurajați și susținuți în dezvoltarea lor personală și în implicarea lor în viața comunității. În final, consolidarea colaborării cu școala și biserica este esențială pentru crearea unei rețele de suport amplă și integrată pentru tinerii merituoși din comunitatea noastră. Prin mobilizarea acestor resurse și aportul lor colectiv, putem să construim un mediu în care tinerii să se simtă inspirați și încurajați să-și urmeze visele și să-și aducă contribuția la dezvoltarea și prosperitatea comunității noastre.

Votați echipa AUR!

Pentru a realiza aceste obiective ambițioase și pentru a transforma viziunea noastră în realitate, este crucial ca locuitorii comunei Buhoci să acorde încredere și sprijin listei de consilieri AUR la alegerile locale. Alegerea unei echipe dedicate și competente este fundamentul pe care se va construi progresul și dezvoltarea comunității noastre. Consilierii AUR reprezintă oameni dedicați și pasionați, cu o viziune clară și o determinare puternică de a aduce schimbarea pozitivă de care comuna noastră are nevoie. Ei sunt gata să ofere un leadership puternic și să se implice activ în promovarea intereselor comune ale locuitorilor noștri. Prin votul încrederii acordat listei de consilieri AUR, vom asigura că avem o echipă solidă și coezivă care să lucreze în interesul comun al comunității. Acești consilieri vor fi vocea noastră în luarea deciziilor și vor reprezenta interesele și nevoile noastre la nivel local. Este esențial să ne unim și să acționăm împreună în susținerea acestei echipe, pentru a face din comuna noastră un loc mai bun și mai prosper pentru toți locuitorii săi. Prin votul nostru, putem să dăm un semnal clar că suntem hotărâți să aducem schimbarea de care avem nevoie și să construim un viitor mai mai bun pentru generațiile viitoare.

“În calitate de copreședinte al partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), doresc să exprim public susținerea mea fermă pentru candidatura domnului Iuri Leteanu în cursa pentru funcția de primar al comunei Buhoci. În primul rând, cunoscându-l pe domnul Leteanu încă din vremea în care am fost colegi de breaslă în jurnalism, pot confirma că este un profesionist desăvârșit, dedicat și responsabil în tot ceea ce întreprinde. Experiența sa bogată în domeniul comunicării și a relațiilor publice este o garanție că va aborda cu seriozitate și competență toate aspectele legate de administrația publică locală. Pe lângă competența profesională, Iuri Leteanu este și un om de caracter, cu valori puternice și o viziune clară pentru dezvoltarea comunității locale. Am avut privilegiul să lucrez alături de el și în cadrul partidului nostru, unde am putut aprecia dedicarea și pasiunea sa pentru binele comun. Astfel, având în vedere calitățile sale umane și profesionale, sunt convins că Iuri Leteanu este persoana potrivită pentru a conduce destinele comunei Buhoci în următorii ani. Îl susțin cu toată încrederea și îl încurajez să continue să lupte pentru un viitor mai bun pentru locuitorii acestei frumoase comunități”.

Claudiu Tarziu

Copreședinte AUR

“Responsabilitate, determinare, aplecare deosebită către solicitările semenilor, spirit de solidaritate cu toți cei aflați în momente dificile ale vieții, pasiune în tot ceea ce face, voluntarism. Toate aceste calități izvorâte dintr-o mare iubire față de oameni. Calități care ar trebui să ne caracterizeze pe noi toți, însușite, fără nici un interes personal, de Iuri Leteanu, fostul nostru coleg în ale jurnalismului. Calități pe care, în prezent, dorește să le pună la dispoziția concetățenilor prin intrarea viața politico-administrativa. Pas în viața sa, deloc surprinzător, dar neașteptat, pentru foștii săi colegi din mass-media, cei care îi giram intențiile benefice în demersul său. Suntem împreună cu tine IURI LETEANU ! Convinși fiind de calitățile tale umane, de șprițul tău civic, de puterea pe care ți-o oferă bucuria de a fi OM”.

Cornel Cepariu , membru în Consiliul Director al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România.

“Pot vorbi despre Iuri Leteanu – fotograful, despre Iuri Leteanu – cameramanul sau jurnalistul de investigații, pot vorbi despre Iuri Leteanu- antreprenorul, sau despre partenerul meu de afaceri, sau despre Iuri Leteanu – prietenul meu. N-are Desteptarea pagini câte pot eu povesti despre el. Surprinzător, câte pot spune despre un tip absolut discret, probabil cel mai discret dintre prietenii mei.

Peste vreun an voi putea face vorbire și despre Iuri Leteanu- politicianul, deocamdată îi analizez prestația.

Și sper să își păstreze toate calitățile pe care a demonstrat că le are: tenacitate, rigurozitate, polivalență. Nu știu dacă felul său de a fi foarte direct, fără ocolișuri, îi conferă vreun avantaj în politică, însă trebuie să fie și cineva care să spună lucrurilor pe nume, chiar dacă nu convine întotdeauna.

Iuri Leteanu mai are ceva fără de care probabil că nu ar fi intrat în politică și pentru care îl invidiez, are curaj. Sunt convins că poate! ”

Cătălin Bejan

Realizator TV

Iuri Leteanu este omul potrivit pentru a aduce schimbarea de care comuna Buhoci are atâta nevoie. Haideți să lucrăm împreună pentru un viitor mai bun!