Simți o energie pură, numită iubire… Acest dinăuntru este cel care se manifestă apoi ca stare necondiționată. Este foarte posibil să fii atât de copleșit de acest sentiment înălțător, încât să-ți fie greu să-ți mai dorești ceva. Te vei simți atât de împlinit, încât niciun gând nu te va îndepărta de la această stare. Vei dori să fii înconjurat în permanență de IUBIRE și ECHILIBRU. Atunci vei face involuntar primul pas către adevărata iubire necondiționată.

Sentimentul de iubire și venerație în fața vieții înseamnă libertate. Este sublim! Devenim mai atenți, mai puternici, mult mai generoși și sănătoși. Vei fi atât de bogat sufletește, încât vei simți nevoia să împărtășești această stare celorlalți: „Mă simt atât de înălțător, încât vreau să te simți și tu la fel! Așa că îți ofer un dar!” Și veți începe să oferiți ca și ceilalți să se poată bucura de această viață minunată. Va fi un dar pe care îl exprimați din inimă… Atunci sunteți lipsit de egoism. Cea mai mare bunătate este să oferi necondiționat. Bunătatea rezonează cu natura ta esențială. Nu ai nevoie de niciun fel de criterii pentru a decide ce se cuvine de făcut, ce este bun, moral, etic sau legal. Ai încredere că ești un exemplu al iubirii, lăsându-te în voia naturii tale superioare. Tu ești un om bun! Imaginați-vă o astfel de existență într-un echilibru perfect!

Spectrul iubirii este foarte larg, între dragostea de sine (solicitantă, restrictivă și egoistă) și până la iubirea necondiționată, plină de compasiune și altruism. Astfel a luat naștere dragostea între ființe care au nevoie una de cealaltă pentru a trăi (dragostea între un bărbat și o femeie, dragostea între părinți și copii sau dragostea între dascăl și învățăcel), apoi pasiunea sau dragostea pasională (pasiunea înflăcărată pentru o cauză sau pentru un lucru) și, nu în ultimul rând, iubirea pură care se manifestă în forma cea mai elevată. Această iubire necondiționată poate fi numai dăruită, fără a aștepta sau a pretinde ceva în schimb. Odată cu apariția unor pretenții în schimbul iubirii oferite, aceasta se degradează, ulterior transformându-se doar în dragoste sau pasiune.

Cu cât suntem mai buni la suflet, cu atât avem mai mult capacitatea de a oferi iubirea spirituală, pură. Iubirea este legată de echilibrul mental, de capacitatea acestuia de a fi conștient de sine și de obiectul iubirii, cât și de natura spirituală a acestuia. Așa că, dacă vrem să modificăm vreun aspect al realității noastre, trebuie să gândim, să simțim și să acționăm în alt fel, să fim diferiți din punctul de vedere al reacțiilor la experiențele trăite. Trebuie să devenim altcineva, să ne creăm o nouă stare de spirit și să observăm un rezultat nou cu o minte proaspătă. Este vorba de sufletul nostru. Să-l înfrumusețăm cu iubire pură! Dar, atât timp cât rămâneți aceeași persoană, atât timp cât vă păstrați aceeași atitudine indiferentă, nu vă puteți aștepta să aveți cel mai bun rezultat.

Transformarea vieții înseamnă transformarea propriei energii. Pentru a ne transforma dorințele în realitate, va fi nevoie de cel mai important act de credință. Ce lucruri anume vă fac să simțiți recunoștință? Familia? Prietenii? Medicul? Profesorul îndrumător?… Cu siguranță răspunsul este același pentru toată lumea. Ce ar fi viața noastră fără credință? Am ști oare ce este iubirea pură? Am ști să fim generoși și cinstiți? Am putea fi noi oameni sănătoși? Iată de ce avem nevoie de credință: pentru că suntem cu toții conștienți de aceasta prin intermediul propriei gândiri sau al experienței trăite. Când simțim că rezonăm cu această inteligență plină de iubire, devenim și noi asemenea ei. Când voința noastră corespunde voinței acesteia, când dragostea noastră de viață corespunde iubirii acestuia de viață, concretizăm acest conștient absolut.

Acesta este momentul în care trebuie să ne adresăm inteligenței spirituale ca și cum ne-ar cunoaște foarte bine, ne-ar iubi și ne-ar acorda atenție… pentru că acesta este adevărul. Astfel devenim noi înșine oameni cu sufletul curat, deoarece această forță superioară transcede trecutul, vindecă prezentul și deschide larg poarta către adevărata iubire. Iubirea pură..

Carmen Barcan, terapeut