Sâmbătă, 27 ianuarie 2018, la ora 17,30, în Noua Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, instituţia românească din oraşul istoric italian, va avea loc vernisajul expoziţiei de artă naivă „Ludico e carnevalesco nell'universo rurale romeno" a artistului băcăuan Ioan Măric. În deschiderea expoziţiei, care se va afla la dispoziţia publicului în perioada 27 ianuarie–17 februarie 2018, de marţea până duminica, în intervalul orar 10,30–13,30 şi 15,30–19,30, vor susţine alocuţiuni prof. univ. dr. Cristian Luca (director adjunct al Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia) şi artistul Ioan Măric. În Caietul de sală al expoziţiei, organizatorii publică informaţii despre artist şi arta lui, despre substanţa subiectelor alese: „Pictorul băcăuan Ioan Măric, considerat de critica de specialitate unul dintre cei mai talentaţi şi inspiraţi artişti promotori ai picturii naive contemporane româneşti, aduce la Veneţia universul rural, cu aspectele sale ludice prilejuite de truda cotidiană, de momentele de sărbătoare, de jocuri şi tradiţii, printr-o vivacitate cromatică ce pune în valoare o abordare exuberantă, plină de optimism şi încărcată de înţelesuri profunde. Toate acestea sunt redate cu un rafinament ce confirmă atât măiestria autorului, cât şi talentul său artistic indiscutabil ce i-au îngăduit să depăşească de mult simpla condiţie de diletant, lucrările sale fiind expuse cu succes de public şi critică în ţară şi în străinătate". În continuare, se precizează traseul expoziţional al lui Ioan Măric, care are la activ peste 200 de expoziţii personale şi a participat la numeroase expoziţii colective internaţionale, din rândul cărora sunt menţionate: Quinzaine culturelle franco–roumaine, Palais de la Bourse din Strasbourg (2006), Parlamentul European (Bruxelles, 2008, 2009 şi 2013), Biennale d'Art Naïf (Bruxelles, 2009–2010), Festival d'Art Naïf din Verneuil-sur-Avre (2010) etc. În ţară a expus, între 1968 şi 2017, la aproape toate saloanele naţionale de artă naivă, fiind distins cu numeroase premii naţionale şi internaţionale, lucrările artistului se găsesc în muzee şi colecţii private din toate marile oraşe ale României, cât şi în colecţii private din ţări de pe toate continentele. „Pictura lui Ioan Măric atrage prin fascinantele sale personaje. Poveşti de o luxuriantă fantezie se dezvăluie într-o cascadă de fapte şi întâmplări. Expresivitatea chipurilor dă glas compoziţiilor naivului nostru drag. Un univers plin de viaţă, plin de haz şi de pilde", scrie Oana Gabriela Petrică, iar Magda Cârneci intră în intimitatea creaţiei lui Ion Măric: „Artistul băcăuan şi-a păstrat filonul frust şi popular, care este coerent. A reuşit să-şi creeze un brand, cu care a avut succes şi în ţară, şi în străinătate. Este un curent viu şi productiv. Cultura populară în România este în continuare vie prin astfel de oameni." Parteneri media ai importantului eveniment de la Veneţia sunt: cotidianul „Deşteptarea", „Agenda Diasporei", „Gazeta Românească", „Modernism.ro".

