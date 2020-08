Activ în politica locală de multă vreme, Liviu Miroșeanu a fost tot timpul un om discret, care și-a văzut de treabă, fiind prea puțin interesat de lumina reflectoarelor. A făcut întotdeauna politică ”de dreapta”, mai întâi în vechiul PD, iar mai apoi în PNL, prin fuziunea celor două partide. A demisionat din partid pentru a fi numit prefect al județului, funcție pe care a părăsit-o acum câteva zile, prin demisie. A fost desemnat candidatul PNL la Primăria Bacău și a ales, conform propriilor declarații, să se alăture echipei liberale. Este considerat de mulți ca om calm și echilibrat, cu șanse reale de a câștiga fotoliul de primar.

Domnule Miroșeanu, cum este să fii prefect în vremuri de pandemie, o situație fără precedent pentru oricine din vremurile contemporane? Ce a fost cel mai dificil?

Complicat, evident, pentru că, pe de o parte, am trăit cu toții o situație nouă, pe de altă parte te apasă responsabilitatea deciziilor pe care trebuie să le iei. Iar aici, în Bacău, situația a fost altfel decât în țară, pentru că ne-am izbit de un refuz la dialog. A fost poate cea mai mare piedică în gestionarea acestei pandemii, care ar fi trebuit să-i învețe pe unii politicieni locali că nu există PNL, PSD, Pro România sau mai știu eu ce alte partide. Există un dușman împotriva căruia trebuie să facem front comun. Din nefericire, nu a fost așa. Și da, astăzi o spun răspicat, președintele Consiliului Județean, Sorin Brașoveanu, și președintele PSD Bacău, Dragoș Benea, nu numai că au refuzat dialogul, dar au pus piedici reale. Am să vă dau un simplu exemplu, care chiar m-a marcat: când căutam, aproape cu disperare, locuri de cazare pentru carantina obligatorie, proprietari de pensiuni și hoteluri au fost sunați să nu ne pună spațiile de cazare la dispoziție. Mă întreb și astăzi: cum poți face așa ceva, când în joc este viața unor oameni? Nu altceva, viața unor oameni! Și acesta este doar un exemplu.

Cum ați depășit momentele complicate?

Așa cum se face în realitate: în echipă! Am avut alături și profesioniști, care au înțeles complexitatea situației și cărora le mulțumesc. Am trecut cu bine și ne-am văzut de treabă. Astăzi, situația este gestionată corect. Cele două etaje ale Spitalului Municipal au devenit funcționale, avem baza Letea și Spitalul de Campanie, patru aparte de testare Real Time – PCR aflate în funcțiune, dintre care unul, privat, poate procesa între 500 și 700 de teste, zilnic. Poate, dacă ar fi fost o colaborare reală cu primăria, consiliul județean, prefectura, fără sabotaje și piedici puse, s-ar fi reușit mai repede. Unii au văzut, însă, în pandemie, o competiție, o modalitate de a striga mai tare. Îl aștept și astăzi pe domnul Benea să spună câți bani a primit Consiliul Județean Bacău de la Ministerul Sănătății, pentru spitalul județean. Pentru că trebuie spus că am reușit să avem aparatura necesară, inclusiv cu sprijinul Ministerului Sănătății, de unde am primit mereu sprijin.

Cu ce gânduri plecați din Prefectura Bacău?

În primul rând, cu bucuria de a fi cunoscut și colaborat cu oameni serioși, dedicați, buni profesioniști, cărora vreau să mulțumesc public, la fel ca și personalului din Prefectură. O altă satisfacție este că am reușit să depășim multe momente grele, chiar dacă tensiunea a fost maximă și simțeam că nu avem cale de ieșire. Aș vrea să le mulțumesc băcăuanilor, acești oameni minunați care au înțeles toate eforturile noastre, care au înțeles că luăm decizii, chiar dacă unele dintre ele mai puțin populare, pentru protecția lor. A fost o perioadă grea, care ne-a solicitat pe mulți. Cu toată modestia, dar plec cu fruntea sus din Prefectură. Cred că mi-am făcut datoria.

”Îngrămăditul la fotografii, sportul național al unor politicieni locali, în vreme de pandemie”

Cât de diferită este situația astăzi, față de momentul la care ați fost numit prefect?

Vedeți dumneavoastră, când am fost numit prefect, am avut pe agendă două obiective foarte clare: Spitalul Municipal și Șoseaua de Centură. Acestea trebuiau finalizate și îmi propusesem ca, din funcția pe care o dețineam să fiu un factor de echilibru, să pun la aceeași masă pe toți cei implicați, ca acestea să fie finalizate cât mai repede. Pentru oameni! Nu pentru imaginea mea. Așa cum știți, a venit epidemia și a trebui să facem față și altor provocări. Și atunci i-am cunoscut mai bine pe domnii Cosmin Necula și Dragoș Benea. Din punctul meu de vedere, sunt oameni care au făcut mult rău orașului și județului, însă, lucrul de neiertat, este că au vrut să profite de pe urma pandemiei. Nimeni nu se pricepe la toate, chiar și micile greșeli sunt admise, dar să vrei să obții foloase de imagine de pe urma unei drame naționale este ceva ce nu se poate uita atât de ușor, iar băcăuanii trebuie să știe aceste lucruri.

Sunteți supărat, domnule Miroșeanu…

Îngrămăditul la fotografii a devenit sportul național al unor politicieni locali, chiar și în vreme de pandemie și asta m-a indignat. Da, sunt supărat, pentru că eu înțeleg altfel politica și oamenii politici. Eu cred că trebuie să te preocupe soarta comunității, dezvoltarea ei, dialogul și că în centrul tuturor deciziilor tale trebuie să fie oamenii, așteptările lor, nevoile lor. Mă uit în Bacău: de patru ani, nu s-a întâmplat nimic! Niciun proiect major! În patru ani, nu s-a rezolvat problema rezervei de apă, deși știu bine că fosta conducere liberală a orașului a lăsat proiectul gata. În patru ani, nu s-a finalizat Spitalul Municipal, deși era gata 80%. Păi, cum poți tu, Cosmin Necula, după un mandat dezastruos, să mai vii să mai ceri votul băcăuanilor? Dacă mi s-ar întâmpla asta, aș avea bunul-simț să plec singur acasă. Vedeți, din supărarea asta a apărut și ideea candidaturii mele.

Să revenim un pic la Spitalul Municipal. Două etaje finalizate, predate Spitalului Județean, poate primi și trata bolnavi. Cum a fost posibil să se realizeze în patru luni ce nu s-a făcut în patru ani?

Să știți, fără falsă modestie, că am făcut tot ce ținea de mine, ca prefect, ca etajele patru și cinci să devină funcționale. Prefectura nu are fonduri, dar am făcut ce trebuia: am mediat. I-am așezat la aceeași masă pe primar, pe președintele Consiliului Județean, pe Dragoș Benea, care, de data asta a venit neinvitat. A simțit că este rost de ceva imagine… Exact aceeași actori care, timp de patru ani, nu au făcut nimic, ba, mai mult, au încercat tot felul de variante nerealiste, care au încurcat lucrurile. Pentru această delăsare, îi găsesc vinovați, fără niciun echivoc, pe Cosmin Necula și Dragoș Benea. Cei doi sunt vinovați de privarea băcăuanilor de servicii medicale de calitate. Să revenim, însă: în paralel, am hotărât promovarea unei Hotărâri de Guvern și aici țin să le mulțumesc premierului Ludovic Orban și ministrului Sănătății, Nelu Tătaru, pentru rapiditatea cu care au emis acel act normativ. Iar una dintre ultimele decizii luate ca prefect, pentru că legea îmi permite, am dispus, în regim de urgență, darea în folosință gratuită, pe toată durata epidemiei, a celor două etaje, către Spitalul Județean. Nu am vrut să mai aștept să se întrunească nici consiliul local, nici cel județean, ar fi fost timp pierdut.

Iar Șoseaua de Centură? Lucrările avansează într-un ritm alert, brațul vestic este gata, când vom circula?

Da, brațul vestic este gata, dar mai este nevoie de avize pentru a putea fi dat în folosință, altfel se pierde finanțarea europeană. Am vorbit foarte des cu ministrul Lucian Bode, unul din cei mai serioși miniștri, un profesionist desăvârșit și veți vedea cât de curând că brațul vestic va fi dat în folosință. Și fără festivisme și tăieri de panglici, fără plimbări demonstrative cu bicicleta. Și în legătură cu acest obiectiv am sperat că voi avea parteneri de dialog, că ne vom putea așeza la aceeași masă pentru a găsi soluțiile cele mai bune. Din păcate, nu a fost deloc așa. Am avut de-a face cu un PSD total ostil, care a mers până acolo încât s-a dat în spectacol atunci când a venit ministrul Bode pe șantier. Nu așa se face politică, nu așa demonstrezi că ești în slujba comunității. Prin minciună și ipocrizie nu ajungem nicăieri!

Intrați într-o competiție electorală grea, din postura de candidat la Primăria Bacău. Credeți că oamenii mai pot fi păcăliți cu promisiuni, cu vorbe?

Eu cred că băcăuanii au ajuns la maturitatea politică necesară, încât să se uite în jur, să compare și să aleagă. Vor vedea un PSD care, timp de 30 de ani, a condus județul Bacău fără să lase mai nimic în urmă, decât fotografii și plimbări cu bicicleta. Un partid care a făcut mult rău, cu lideri mincinoși, mult prea preocupați de interesele personale și de grup. Azi, PSD nu-l mai vrea pe Cosmin Necula, dar Cosmin Necula a ajuns primar de la PSD! Iar eu intru în această competiție ca să-l trimit acasă și să le reamintesc oamenilor că Bacăul a fost dezvoltat în cei 12 ani de administrație liberală. Încă patru ani cu Cosmin Necula ar însemna un pericol pentru Bacău. Eu cred în această maturitate a celor 30 de ani de democrație. Cred că oamenii vor pune în balanță și vor spune: da! Liberalii au făcut un centru de afaceri, un pasaj subteran, un pod peste Bistrița, au refăcut infrastructura rutieră din tot orașul, aducțiunea de apă de la Uz, au anvelopat zeci de blocuri, au acordat premii olimpicilor și profesorilor, au construit un spital municipal. Știu, mulți nu mă cunosc, pentru că n-am căutat lumina reflectoarelor și pentru că am considerat că politica se mai face și cu bun simț și fără multe vorbe. Oamenii trebuie să vadă ceea ce faci, să simtă că au o ușă deschisă, că sunt respectați, și nu să te împăunezi cu ceea ce realizezi pentru ei. Faci pentru ei, din banii lor! Iar pentru asta, merită respectați! Acesta este spiritul liberal în care cred și pe care vreau să-l readuc la Primăria Bacău!