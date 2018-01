La nivelul județului Bacău, se menține avertizarea de COD GALBEN până astăzi, 18.01.2018, ora 22.00, fiind prognozate precipitații însemnate cantitativ, predominant ninsori, în special în zona de munte, cantități de apă ce vor depăși local 15-20 l/mp, izolat 30-35 l/mp, precum și intensificări de vânt, în cea mai mare parte a județului, unde vor fi rafale de 50-70 km/h, iar pe crestele montane, 70-80 km/h, viscolind zăpada. Incepând cu ora 17.00. județul Bacău nu se mai află sub incidența avertizărilor meteorologice – COD PORTOCALIU. În prezent, se circulă în condiții de iarnă pe toate drumurile de pe raza județului și nu sunt probleme deosebite. Mai sunt 10 tronsoane de drumuri județene cu circulația îngreunată: DJ 119A Urechești – Sascut; DJ 257F Ungureni – Viforeni – Bărtășești; DJ 252C Corbasca – Gherdana; DJ 252 Soci – Găiceana; DJ 241C Valea Caselor – Lipova Sat Nou; DJ 241D Plopana – Valea Caselor; DJ 156H Buhuși-Runc; DJ 2438 Parincea – Năstășeni; DJ 159 – DN 2 Cârligi – jud. Neamț; DJ 119 Sarata – Talpa -Luizi Călugăra. De asemenea, reamintim că, prin hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 176/2017, 6 tronsoane de drumuri județene sunt închise circulației rutiere pe toată perioada de iarnă, existând variante viabile de circulație, cunoscute de cetățeni:

DJ 207F Pădureni – Ilieși;

DJ 252 Ocheni – Găiceana;

DJ 252B Gioseni – Bazga;

DJ 252F Bartașești – Bazga;

DJ 156H Runc – limita cu jud. Neamț;

DJ 156B Blăgești – Băsăști. Nu sunt localități izolate pe raza județului Bacău. Se circulă pe toate drumurile naționale. La ora 18.00, nu mai erau consumatori nealimentați cu curent electric la nivelul județului Bacău. S-a acționat, în total, cu 320 de efective și 222 de mijloace și se continuă activitatea pentru remedierea tuturor defecțiunilor și degajarea carosabilului în cel mai scurt timp. În prezent, nu mai sunt unități școlare închise și mâine, 19.01.2018, programul de școală va fi normal. Au mai fost efectuate de către echipele Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență „Mr. Ctin Ene” Bacău 2 misiuni de monitorizare, fiind verificată starea drumurilor, astfel: DJ 241 Colonești – Zăpodia; DJ 241 A Izvoru Berheciului – Oncești; DJ 241 A Oncești – Tomozia; DJ 24IB Oncești – Filipeni; DJ 241B Filipeni – Secuieni; DJ 119 Căiuți – Pralea; DC 114 Căiuți – Pralea; DJ 119E Ștefan cel Mare – Bogdana; DC 122 Ștefan cel Mare – Rădeana; DN2G Scorțeni – Grigoreni; DJ 156 A Pîrjol – Ardeoani; DJ156 A Pîrjol – Frumoasa; DN2G Ardeoani – Măgirești. Nu au fost constatate probleme și se circulă în condiții de iarnă. Situația este, în continuare, gestionată sub coordonarea directă a prefectului județului Bacău, doamna Maricica Luminița Coșa , cu intervenția structurilor de specialitate, acolo unde situația o impune. Cetățenii sunt rugați să se asigure privind condițiile de călătorie și să adapteze viteza de circulație rutieră în mod corespunzător. 21 SHARES Share Tweet

