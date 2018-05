Promoția 1973 a Facultății de Matematică a Universității „Vasile Alecsandri”, pe atunci Institutul Pedagogic Bacău, a organizat astăzi, 19 mai, o întâlnire emoționantă și plină de amintiri frumoase. După 45 de ani, foști colegi, profesori, acum pensionari, s-au revăzut și au spus prezent la strigarea catalogului, într-un eveniment deosebit, discret și elegant, care a avut loc ca urmare a implicării directe a profesorului Vasile Cautiș, consilier județean, fost director al Colegiului Național „Vasile Alecsandri” și absolvent al acestei facultăți.

S-au scurs 45 de ani de când au absolvit Institutul Pedagogic Bacău, Facultatea de Matematică. Au trecut 45 de ani în care fiecare dintre ei și-a clădit o carieră, a întemeiat o familie, a crescut copii. Acum, după 45 de ani, promoția anului 1973 s-a regăsit chiar la universitatea pe care au absolvit-o și a strigat catalogul din nou. Într-o întâlnire emoționantă între colegi și foști profesori, o revedere frumoasă, cu povești despre viață și amintiri din anii studenției.



„Sunt la o nouă întâlnire cu foștii mei colegi de facultate și deja mă copleșesc emoțiile, deși nu îmi stă în fire. E un moment frumos, e alături de noi și șeful de promoție, sunt colegi care nu au mai fost niciodată la aceste întâlniri, pe care le-am organizat, atât cât am putut, măcar o dată la 10 ani, dar și mai des, în ultimul timp. Sunt amintiri frumoase, nici nu realizăm când au trecut cei 45 de ani de când am absolvit facultatea. Am fost o generație numeroasă, «de aur», dacă îmi permiteți, o generație unită și responsabilă. Toți sau aproape toți am ales învățământul. Suntem acum în campusul universitar, revăd multe momente de atunci, aici mi-am cunoscut și soția, aici am învățăt, pentru că aici a fost o adevărată școală, una dintre cele mai bune din țară, aici am găsit un ajutor de nădejde pentru a deveni un profesor bun, aici am învățat pedagogia, aici am învățat ce înseamnă «a preda». A fost greu, dar foarte frumos. Și mă bucur că încă ne mai găsim puterea și timpul necesar pentru a ne revedea. Ne bucurăm că sunt alături de noi și o parte dintre profesorii noștri de atunci. Sunt momente unice pentru fiecare dintre noi.”

prof. Vasile Cautiș, consilier județean, profesor de matematică, fost director al Colegiului National „Vasile Alecsandri” Bacău, absolvent al promoției 1973 a Facultății de Matematică a Universității „Vasile Alecsandri”, pe atunci Institutul Pedagogic Bacău



„De loc sunt din Roman. Dar am terminat facultatea aici, în Bacău. Îmi revăd colegii cu emoție, mai ales că eu nu am mai participat la asemenea întâlniri până acum, deși ei s-au mai revăzut. Îmi aduc aminte cum acum 48 de ani, am venit în Bacău, ca tânăr student, cu speranțe, am studiat aici trei ani, am găsit un corp profesoral foarte bine pregătit, devotat profesiei, care ne-a îndrumat cu dăruire. Am învățăt cu adevărat Matematica aici, în Bacău, cu profesori renumiți. Am reușit să finalizez studiile cu o medie foarte mare, peste 9.50. A fost, atunci, a doua medie pe țară. Am primit repartiție la Brăila, unde am rămas 45 de ani, în învățământ, ca profesor. Am obținut între timp și titlul de «profesor evidențiat», am obținut și un brevet al Societății Naționale de Științe Matematice. Acum, sunt din nou în Bacău, alături de foștii mei colegi, pe care i-am regăsit la fel de frumoși și de entuziaști.”

prof. Neculai Carnaru, șeful promoției 1973 a Facultății de Matematică a Universității „Vasile Alecsandri”, pe atunci Institutul Pedagogic Bacău



„Ne-am întâlnit foști colegi, la 45 de ani de la absolvire, prin grija și efortul colegului nostru Vasile Cautiș, organizatorul dintotdeauna al acestor întâlniri. Ne bucurăm că ne-am întâlnit, că ne-am revăzut și câțiva dintre profesorii pe care i-am avut în timpul facultății, profesori eminenți. Și acum, cum am făcut-o mereu, îi amintesc pentru profesionalismul de care au dat dovadă, pentru dăruirea lor atunci când ne-au predat obiectele pe care le aveam în programă. Drumul meu după absolvire a fost foarte dificil. Prima repartiție am avut-o de la Timișoara. M-am căsătorit însă din timpul facultății, cu o colegă de-a mea, Crina, care mi-a fost colegă de facultate, de an, de grupă și, ulterior, de apartament, cum îmi place să spun. Am fost apoi profesor într-o localitate pe malul Prutului, în județul Vaslui, ulterior profesor suplinitor în Bacău, apoi și eu, și soția am fost profesori titulari tot în Bacău. Am rămas profesor aici până pe 20 mai 1990, când am fost ales deputat de Bacău, în Parlamentul României, din partea Partidului Ecologist Român, al cărui fondator sunt de pe 16 ianuarie 1990. Deci, acest partid de aici a luat naștere, de aici a plecat. Am fost deputat timp de trei legislaturi, din 1990 până în 2000. Ulterior, am revenit la catedră, tot ca profesor de matematică, în București, la Școala nr.39, de unde m-am și pensionat.”

prof. Cornel Protopopescu, absolvent al promoției 1973 a Facultății de Matematică a Universității „Vasile Alecsandri”, pe atunci Institutul Pedagogic Bacău

O promoție „de aur”, una dintre cele mai valoroase

La rândul lor și foștii dascăli care le-au îndrumat calea și care au venit la această întâlnire de suflet au vorbit despre absolvenții din 1973 a Facultății de Matematică din Bacău ca despre „una din cele mai valoroase promoții” sau despre „o promoție foarte bună și deosebită”.



„Aceste revederi sunt, pentru noi, profesorii, momente deosebite, în primul rând pentru că acum vorbim de o generație foarte bună, singura din universitate care, deși a terminat acum 45 de ani, reușește să organizeze astfel de întâlniri periodice. Este o plăcere deosebită să îi revezi. O generație deosebită, una dintre cele mai bune generații pe care le-am avut ca profesor, în cei 46 de ani de activitate. Fiecare și-a creat drumul singur în viață, dar mă bucur că și eu am fost printre cei care a pus așa, o cărămidă mică în formarea lor.

prof. univ. dr. Victor Blănuță, fost rector timp de 9 ani a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, care a predat generației 1973 cursuri de Geometrie

„Sunt multe emoții, foarte multe emoții, să îmi regăsesc acum foștii mei studenți de acum 45 de ani. De cum m-au anunțat că au această întâlnire, am stat și m-am gândit dacă îi mai recunosc și dacă mă mai recunosc. Surpriza plăcută a fost că ne-am recunoscut cu toții și că trăim acum, împreună, aceste clipe frumoase de aduceri aminte. A fost o promoție foarte bună, deosebită. Dar, să știți că, în genere, Școala de Matematică din Bacău a fost una dintre cele mai bune din țară și, mai ales, din zona Moldovei. Este o mare bucurie că suntem cu toții acum aici, că aflăm cum s-au realizat cei pe care noi i-am format.”

prof. univ. dr. Lucian Șaradici, care a predat generației 1973 cursuri de Economie politică

Din partea universității, a fost prezentă la această întâlnire conf.univ.dr. Marcelina Mocanu, profesor de matematică, de asemenea, care a recunoscut că o parte din absolvenții generației 1973 i-au fost mentori, la fel ca și profesorii de atunci.



„Acest eveniment vine în continuarea firească a unei serii de manifestări care au avut loc la Universitatea «Vasile Alecsandri», manifestări pline de emoție, culoare și valoare. A fost cursul festiv al absolvenților promoției 2018, Promoția Centenarului, cum ne place să o numim, a fost și momentul de înaltă ținută de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa domnului prog. univ. dr. Florin Georgescu, prim-viceguvernatorul Băncii Naționale a României, lansarea unui proiect de consiliere profesională, vizite ale unor profesori din stăinătate pe programul Erasmus, sesiuni de comunicări ale studenților și, iată, acum, o astfel de întâlnire cu o generație de studenți, după 45 de ani. Toate acestea sunt momente care ne amintesc și ne certifică faptul că munca noastră, a profesorilor, este foarte importantă, că peste timp studentii noștri își aduc aminte de noi și de ce au învățat în băncile acestei instituții. ”

conf. univ. dr. Marcelina Mocanu, Departamentul de Matematică – Informatică din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Amintirile și emoțiile au invadat apoi Aula Universității „Vasile Alecsandri”, în care s-a auzit din nou Gaudeamus pentru foștii studenți de acum 45 de ani, care nu au mai putut să-și ascundă lacrimile și tremurul din voce. Întâlnirea va continua la un restaurant din oraș, unde petrecerea se va ține până seara târziu.

