Inspectoratul de Poliție Județean Bacău prin Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității, Serviciul Rutier și Serviciul Investigații Criminale implementează și în acest an Campania „Informarea, o cale spre reintegrare socială” în colaborare cu Serviciul de Probaţiune Bacău.

Activitățile campaniei de prevenire vin în sprijinul reintegrării persoanelor care au comis infracțiuni (contra persoanei, contra patrimoniului, la nivel rutier), respectiv persoane aflate în evidența Serviciului de Probaţiune Bacău. Față de aceste persoane instanța a dispus fie măsura amânării aplicării pedepsei, fie suspendarea executării pedepsei.

Din categoria infracțiunilor contra persoanei, face parte și violența domestică, reprezentând o prioritate în anul curent pentru IPJ Bacău. Violența în familie, fie ea emoțională, fizică sau de orice altă natură, provoacă traume victimelor și celorlalți membri ai familiei. De aceea, polițiștii le transmit participanților vizați de această campanie nu doar informații legislative, ci și aspecte implicate de experiența personală a fiecăruia dintre ei, cum ar fi suferința familiei lărgite, transmiterea de modele negative copiilor din jurul lor, distrugerea propriei vieți, dificultăți apărute la serviciu, etichetarea ca agresor etc.

Prin implementarea acestei campanii, polițiștii își propun transmiterea informațiilor preventive persoanelor aflate în evidența Serviciului de Probaţiune Bacău, în vederea prevenirii recidivei și conștientizării consecințelor săvârșirii unor fapte, atât pentru sine cât și pentru familiile și comunitățile din care provin.

Polițiștii vă sfătuiesc ce să faceți dacă sunteți victima violenţei domestic!

· Să vă faceți un plan de siguranţă care să conţină persoanele cu care puteți discuta despre abuz, care vă pot oferi un refugiu în caz de nevoie, care vă pot consilia şi sprijini, care pot să depună mărturie în cazul în care se ajunge la proces şi cărora le puteți da spre păstrare documentele importante, bani etc, numerele de telefon la care puteți apela la nevoie, lista cu obiectele de care aveți nevoie în cazul în care trebuie să plecați.

· Să vă prezentați la medicul legist pentru constatarea leziunilor produse prin agresare şi obţinerea certificatului medico-legal. Încadrarea juridică a faptei se face în funcţie de numărul zilelor de îngrijiri medicale.

· Să vă prezentați imediat la Poliţie pentru a depune plângere.

· Să nu vă retrageți plângerea.

· Să soliciţi instanţei de judecată emiterea unui ordin de protecţie care vă apăra de agresor.

Apelați număr de urgență 112!

