Dupa cateva saptamani de pauza competitionala echipele romanesti de fotbal sunt pregatite pentru a incepe un nou sezon european, sezon in care echipele romanesti spera sa se califice cat mai departe in competitiile internationale. Echipele de fotbal care ne reprezinta in acest an in competitiile internationale sunt urmatoarele:

– CFR Cluj va juca in primul tur preliminar al UEFA Champions League cu FC Astana, campioana Kazahstan-ului. Campioana din tara noastra va avea o misiune destul de dificila avand in vedere ca Astana a progresat destul de mult in ultimii ani. Ca urmare a acestui progres, Astana este prezenta an de an in competitiile internationale, detaliu care cu siguranta nu este deloc imbucurator avand in vedere ca echipa noastra va trebui sa treaca de Astana pentru a merge mai departe in Uefa Champions League. Chiar daca si Europa League este o varianta foarte buna pentru echipele din tara noastra, Uefa Champions League ramane visul tuturor echipelor romanesti cu pretentii.

– FCSB va juca impotriva formatiei Milsami Orhei, din Republica Moldova. Acest meci se va juca in cadrul tururilor preliminare din Europa League. Avand in vedere faptul ca Milsami Orhei este reprezentanta Republicii Moldova se poata spune ca echipa din tara noastra este favorita clara pentru a trece in turul urmator.

– Craiova va juca in primul tur preliminar al Europa League impotriva echipei Sabail din Azerbajdjan. Ca si in cazul FCSB-ului si Craiova pare ca are un meci foarte usor, asta in cazul in care judecam nivelul fotbalistic din tara noastra si cel din Azerbajdjan.

– Ultima echipa care va reprezenta tara noastra in Europa League este Viitorul Constanta. Aceasta va intalni in turul 2 preliminar echipa antrenata de catre Ladislau Boloni, Royal Antwerp. Avand in vedere ca Viitorul Constanta este o echipa tanara, care nu are experienta in competitiile internationale va fi destul de greu pentru aceasta echipa sa avanseze in fazele superioare ale Europa League. Cu toate acestea, este sigur ca jucatorii antrenati de catre Gheorghe Hagi vor face tot ceea ce tine de ei pentru a avansa cat mai mult in aceasta competitie internationala.

In concluzie, microbistii din tara noastra trebuie sa se pregateasca pentru un nou sezon cu meciuri internationale extrem de atractive si captivante, asa cum a fost si sezonul recent incheiat. Pentru ca placerea de a viziona meciurile din Uefa Champions League si Europa League sa fie si mai intensa speram ca echipele din tara noastra sa reuseasca sa ajunga intr-o faza cat mai avansata. Avand in vedere diferentele de nivel dintre echipele din tara noastra si cele din Europa de Vest, cu siguranta va fi destul de dificil ca echipale din tara noastra sa avanseze prea mult in competitiile internationale insa nu este imposibil. Atat timp cat acest lucru este posibil de ce sa nu speram? Pana la urma nu avem nimic de pierdut.