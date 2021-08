A doua ediție a Trofeului Valea Uzului-Dărmănești va avea loc în perioada 6-7 august 2021, în organizarea ACS Rally Spirit, în parteneriat cu Primăria Dărmănești și va conta pentru Divizia 2 a Campionatului Național de Viteză în Coastă.

După succesul de anul trecut, unde nu mai putin de 40 de piloți au luat startul în etapa de coastă, care a contat în Divizia 2, Adrian Răspopa, președintele ACS Rally Spirit a pregătit și în acest an o serie de facilități concurenților, de la cazări la pret preferențial, până la transmisiuni live pe canalul LookSport și nu mai putin de 8 urcări pe traseul de concurs.

Astfel, prima zi va debuta vineri, 6 august, începând cu orele 16:00, atunci când, la Primăria din Dărmănești va avea loc prezentarea piloților și startul festiv.

Sâmbătă, 7 august, piloții vor avea la dispoziție două manșe de recunoașteri, urmând de la ora 12:00 alte două manșe de antrenament cronometrat. Concursul va începe la orele 15:10, iar ziua se va încheia cu festivitatea de premiere.

,,Ne bucurăm că am reușit să organizăm cea de-a doua ediție a acestui important trofeu, cu toate că asociația noastră organizează în acest an nu mai puțin de cinci evenimente majore, respectiv trei ciclistice și două de motorsport. Chiar dacă este o etapă pentru Divizia 2 de campionat, dorim să oferim concurenților două zile de urcări cu totul speciale. Vom avea și o serie de surprize: Emil Ghinea (King of the Hill, care a reușit cea mai rapidă urcare anul trecut) și Octavian Ciovică au confirmat deja prezența, printre alte nume cunoscute care se vor alinia la start. Vom avea clasamente diferite pentru concurenții din Divizia 2 și un clasament open pentru restul”, a declarat organizatorul competiției, Adrian Răspopa, pilotul băcăuan care a dominat autoritar Raliul Moldovei Bacău 2021, reușind să câștige 10 din cele 12 probe speciale alături de copilotul său, Cosmin Diacu.

Ediția a doua a Trofeului Valea Uzului va reprezenta cea de-a 7-a etapă în Campionatul Național de Viteză în Coastă 2 și se va desfășura sub egida Federației Naționale de Automobilism Sportiv, pe drumul refăcut cu sprijinul Consiliului Județean Bacău, care înconjoară Valea Uzului.

Competiția din acest an se aseamănă cu cea de anul trecut prin prisma faptului că poate decide din nou campionul național. Astfel, în cazul unei victorii sau a unui rezultat pe podium, pilotul Erik Fazakas poate obține al doilea titlul de campion național la viteză în coastă – divizia 2, asta după ce și anul trecut, campionul s-a decis la etapa de la Dărmănești.

Principalii sponsori ai competiției sunt: Primăria Dărmănești, Toyota Bacău, 4F, Hotel Perla din Slănic-Moldova și Campania Susțin A13 – Autostrada Bacău-Brașov.

Romulus-Dan BUSNEA

Foto: https://www.facebook.com/trofeulvaleauzului/