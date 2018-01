În această dimineață, la ora 01:52, pompierii salvatori băcăuani au fost solicitați să intervină pentru lichidarea unui incendiu produs la un depozit de plante furajere din localitatea Bogdănești. Imediat, la fața locului s-au deplasat trei autospeciale de intervenție cu apă și spumă și un echipaj SMURD, din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești. Sosind la locul evenimentului salvatorii au constatat că incendiul se manifesta la plante furajere depozitate pe o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați. Cantitatea mare de plante furajere a făcut ca intervenția să fie de durată, astfel că la ora 08:50, s-a efectuat schimbul de efective. Cu forțe proaspete pompierii militari au lichidat incendiul la ora 12:30. În urma incendiului, ce a avut drept cauză probabilă utilizarea focului deschis în spații deschise, au ars circa 40 tone plante furajere. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.