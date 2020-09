Artiștii urbani de la ZidArt au finalizat încă patru lucrări pe zidurile unor clădiri din municipiul Bacău.

Dualitate în unitate

Un prim pas în calea evoluției este conștientizarea. Desenul reprezintă o interpretare abstractă a tiparului în care trăim. Natura fără colțuri. Dimensiunea 3D pe care o conștientizăm în acest moment al existenței noastre și care se materializează prin dualitatea dintre plus și minus nu este altceva decât jocul judecății noastre dintre bine și rău.

Două lumi aflate în opoziție, dar care totuși coexistă. Fiecare dintre noi e atât om bun cât și om rău. Variațiile infinite dintre concav și convex fac ca lumea în care trăim sa fie fără colțuri. E o lume a imperfecțiunii, în care toți încercăm să ne găsim locul la fel ca piesele de puzzle într-o imagine de ansamblu.

Privind lumea prin prisma micro/macro totul este într-un tipar, un fel de haos organizat sub formă de fractal. Se include pe el însuși precum un corp toroidal aflat într-un perpetuum mobile.

Lucrarea se întinde pe o suprafață de 120 mp și este realizată integral cu vopseaua purificatoare de aer Airlite.

Liceul de Artă

“Stickerele reprezintă pentru mine felul în care noi, oamenii, interacționăm între noi, indiferent că ne cunoaștem de o viață sau doar ce am făcut cunoștință. Stickerul este o bucată de hârtie, un desen care modifică realitatea spațiului în care este lipit, iar interacțiunea dintre doi oameni schimbă realitatea fiecăruia. Suntem stickere în viața celor din jurul nostru. Lucrarea propusă pentru ediția din acest an reprezintă un sticker imens (semnătura mea artistică) care acoperă pereții liceului unde am studiat, unde am fost profesor. Stickerul respectiv conține, oarecum codat, numele celui care a fost marele sculptor: APOSTU.

Este un omagiu adus celui a cărui nume se regăsește în titulatura liceului. Litera “A” este o COMPOZIȚIE a artistului, litera “T” este redată folosind lucrarea “Tată cu fiu”, iar lucrarea mare, care poate fi “citită” mai ușor, este o reprezantare a lucrării “Mamă cu fetiță”. Felul în care am ales să caligrafiez numele artistului pe perete ne duce în situația în care avem pe unul dintre pereți cuvântul TU. Acesta poate fi considerat un îndemn pentru toți cei care calcă pragul acestei instituții. TU ești cel invitat să faci lucruri mărețe! Ai în fața ta exemplele celor care și-au dedicat viața artei, munca lor continuă pentru realizarea unor opere pe care TU le apreciezi.

Temele alese (mamă cu fetiță/tată cu fiu), stickerul “postat” peste un fundal plin de caligrafia anului care ne-a surprins pe toți (2020, 2020, 2020…ne poate duce cu gândul la un 001000100111 – cod binar, care reprezintă evenimentele petrecute) reprezintă răspunsul meu asupra timpurilor pe care le trăim: familia, arta, sunt elemente (nu singurele, dar importante pentru individ cât și pentru societatea din care face parte) care asigură liniștea atunci când viața te pune în fața unor evenimente nedorite, pe care nu le poți controla. Arta, dragostea (indiferent că este maternă, paternă, de orice fel) sunt elemente care acoperă partea urâtă a 2020-ului pe care îl trăim.”

Lucrarea este semnată de Mazerschi Sergiu Georgian

Fellinart

“În lucrarea propusă am încercat să evidențiez importanța și vitalitatea unei idei bune, rolul acesteia în a deschide minți și a face o lume mai bună, în special când aceasta este susținută și “se pune suflet”. De asemenea am dorit să ilustrez interconectivitatea dintre minte și inima (importanța compasiunii în procesul cognitiv), cat și importanța solidarizării și a sprijinului interuman – ca o rețetă pentru dezvoltare armonioasă (fie ea personală sau urbană)”, spune Bogdan Scutaru.

Lucrarea se întinde pe o suprafață de 170 mp și este realizată preponderent cu vopseaua purificatoare de aer Airlite și spray.

Pictura poate fi văzută pe strada Banca Națională nr. 46.

A 4-a pictură din ZidArt poate fi admirată pe str. Panselelor, nr 2.

“Lucrarea explorează relaţia dintre elementele din natură şi include omul ca parte integrată în acest joc de domino. Dorinţa mea e de a transmite o stare de spirit, ca cel ce priveşte să aibă un moment de linişte, trachilitate.”

