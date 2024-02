Inaugurarea insulei de bijuterii OPAL în Arena Mall

Duminica 4 februarie 2024, a fost inaugurată insula cu bijuterii OPAL in Arena Mall – parter, in fata magazinului Deichmann.

Bijuteria OPAL, cu o experienta bogata de peste 20 de ani, vine in intampinarea clientilor pasionati de bijuterii cu cele mai noi colectii disponibile pe piata bijuteriilor din argint.

OPAL aduce stralucire si rafinament in viata clientilor sai, oferindu-le bijuterii de excepție ce poarta amprenta elegantei si calitatii.

Cu un portofoliu variat ce cuprinde inele splendide, cercei sublimi, coliere incantatoare si bratari elegante, OPAL este in masura sa satisfaca gusturile rafinate ale clientilor sai.

In calitate de experti in bijuterii, OPAL respecta cele mai inalte standarde etice si ecologice in procesul de productie. Colaborand doar cu furnizori certificați și responsabili din punct de vedere social, materiile prime folosite in crearea bijuteriilor sunt obtinute in mod sustenabil si responsabil.

Echipa este pasionata de experti in bijuterii si consultanti cu experienta si sta la dispozitia clientilor sai pentru ghidaj personalizat in alegerea bijuteriei perfecte.

Asadar, fie ca sunteti in cautarea unui cadou special sau va doriti sa va recompensati cu o bijuterie deosebita, Bijuteria OPAL din Arena Mall Bacau va va insoti in fiecare pas al calatoriei voastre spre frumusete si eleganta.

Bijuteriile OPAL se adreseaza atat micutelor domnisoare, dar si femeilor cu un stil vestimentar perfect conturat, independente, in cautare de accesorii fresh si tendinte in materie de moda.

Website: https://bijuteriaopal.ro/home

