A ruginit frunza din vii și agricultorii au început, de multă vreme, să culeagă roadele. Din păcate, a fost un an greu, marcat de o vreme capricioasă care le-a dat peste cap planurile. Printre cei mai afectați de ploile prelungite de astă vară sunt viticultorii care și-au văzut recoltele dijmuite cu jumătate față de un an normal.

Inginerul Nicolae Huiban este cel mai cunoscut producător de struguri din județ, fiind și cel mai vechi profesionist în meserie. Deține o plantație de viță de vie de circa 30 de hectare, în zona Vultureni, pe care se regăsesc soiurile nobile de Cabernet Sauvignion – 20 de hectare, Muscat Ottonel – 8 și Sauvignion Blanc – 1,5 hectare. Estimarea producției din acest an este de circa 6 tone de struguri la hectar.

De data asta, viticultorul nostru a reușit să recolteze mult mai devreme decât altădată. Asta pentru că a folosit o metodă inedită de a strânge strugurii, și anume cea mecanizată. „Da, anul acesta, aș putea spune că am făcut o probă, încercând să recoltez mecanizat, cu utilaje închiriate de la o firmă de profil. Pentru că nu pe toate suprafețele pe care le dețin se pot folosi aceste mașinării. De exemplu, nu se poate recolta pe pante mai mari de 6 %. Dar, concluzia este că mașina face treabă foarte bună, este un ajutor real”, a declarat ing. Nicolae Huiban.

Aflăm că utilajul poate recolta cam trei hectare pe oră, evident, în funcție de mărimea recoltelor. Cu mult mai rapid decât s-ar fi reușit să se facă folosind culegători din rândul populației autohtone. În plus, avantajul mașinilor este că pot recolta și noaptea, când temperaturile strugurilor sunt mult mai scăzute decât ziua, amănunt care contează foarte mult în procesul de vinificație. Adoptarea noii metode de recoltat a fost determinată de faptul că, în ultimii ani, este din ce în ce mai greu de găsit forță de muncă, în vreme ce costurile cu aceasta au crescut exponențial. „Cert este că va fi o variantă serioasă, pe care o vom lua în calcul în fiecare an, mai ales în contextul în care vrem să extindem plantațiile. Or, la noile suprafețe ce vor fi plantate cu viță de vie va trebui să folsim terenul de așa natură, încât să ne permită recoltatul mecanizat. Pentru că la o astfel de metodă nu contează doar panta, ci avem nevoie și de o zonă de întoarcere, la capătul de rând, mai mare etc.”, a mai spus ing. Huiban.

Nemulțumirea viticultorilor rămâne prețul de valorificare a producției, rămas, de ani buni, sub un leu pe kilogram. Nivelul scăzut al prețului este dictat, de regulă, de procesatori care vor numai struguri de calitate maximă, evident, la prețuri cât mai mici.

„E clar că scăderea consumului determină prețul de achiziție. Numai că aceste prețuri nu au crescut de 10-12 ani, dacă nu și mai mult, în condițiile în care motorina, se știe, s-a dublat sau triplat la preț. Iar, kilogramul de struguri a rămas tot 80, maximum 90 de bani”, mai arată viticultorul din Vultureni.

Consolarea generală este că, în acest an, vinul va fi unul de calitate ridicată, spre mulțumirea celor care apreciază bahica licoare, și nu numai.

Toamnă fără mustării – paradoxul sezonului

Din păcate, anul acesta, băcăuanii nu s-au mai putut bucura de neprețuitul gust al mustului proaspăt stors din strugurii aurii. Și asta pentru că, prin oraș, aproape că nu mai vezi mustărie. Am luat la pas o parte din oraș și am constatat, cu amărăciune, lipsa oricărei urme de stuf care să îmbogățească artistic restaurantele. Cel puțin, în zona călcată de mine, comercianții care obișnuiau, an de an, să-și împodobească terasele în culorile toamnei, spun că activitatea nu mai era rentabilă.

La fel și în zona mai centrală a orașului, proprietarii de restaurante susținând, la unison, că afacerea cu must nu mai m,ai aducea profit, în condițiile în care nu puteau scoate măcar cheltuielile cu stuful, mustul și pastrama, darmite cu plata salariilor și restul.

„E primul an când nu mai amenajăm mustărie. Era prea mare pierderea. Am analizat și am constatat că nu merită. Deși noi cumpăram struguri și făceam mustul aici, la fel și pastrama, cumpăram carne și o preparam în restaurant și tot nu scoteam profit. Nici ca să o luăm gata făcută nu era o soluție, pentru că, de cele mai multe ori, era scumpă și nu foarte bună, ne făceam de râs”, ne-a spus Gheorghe Dospinescu, proprietarul cunoscutului restaurant „Green Park”.

Prin urmare, băcăuanii mai au la îndemână doar varianta mustului făcut din strugurii cumpărați de la piață sau, direct, din gospodăriile țăranilor de peste tot.