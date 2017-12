Iată că a mai trecut un an de când Teatrul Municipal „Bacovia” și-a reconfigurat identitatea, și-a stabilit noi parteneri, a dezvoltat programe încercând să atragă cât mai multe segmente de public. Ne-au trecut pragul tinerii din Comănești, Onești, Moinești, din comunele Tătărași, Cleja, Mărgineni, tinerii colegiilor și școlilor băcăuane. Am trecut pragul instituțiilor explicând rosturile Poeziei sau ale lecturii (Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, Colegiul Național „Vasile Alecsandri” , Colegiul Economic „Ion Ghica”), am primit vizita în atelierele de creație sau în sălile de repetiții a copiilor Centrului Delfinul sau ale copiilor Asociației „Mie îmi pasă”. Am ieșit din teatru spre Public, prin cafenele, oferind spectacolul-lectură, am inventat pentru copiii dumneavoastră „Atelierul cu Vise”.

Da, Teatrul Municipal „Bacovia” a trecut rampa și sperăm ca tot mai mulți tineri, adulți, bunici să ne găsească un loc în inima lor, să-si găsească un punct de sprijin, de liniște, de revoltă, de dragoste, în inima noastră. E adevărat, nu avem concurență, dar trebuie să știți că acest teatru nu păcălește. Vă propune normalitatea, firescul și speră ca, împreună cu dumneavoastră, să atingă, la un moment dat, excelența și să devină concurență. În prag de sărbători, permiteți să vă urăm Pace, Sănătate, Iubire, să mulțumesc tuturor celor care au înțeles să ne sprijine în demersul nostru de-a (ne) dărui și vă rog să înțelegeți cât de benefică minții și sufletului este prezența la teatru. În aplauzele noastre,

Dumneavoastră, Publicul Cititor și Spectator! Eliza Noemi Judeu

Eliza Noemi Judeu

Manager, Teatrul Municipal „Bacovia"

