O veste năpraznică s-a abătut asupra familiei Gavriliu, din Bacău. Fetiţa lor, Maya Patricia, de numai 4 ani, a fost diagnosticată cu o boală cruntă. Îngrijoraţi, părinţii au început să caute soluţii, în ţară şi în străinătate. Au consultat mai mulţi medici, i-au făcut toate analizele. Boala agravându-se, Maya a fost internată la Spitalul de Urgenţă din Bacău, iar de aici, a fost trimisă la Iaşi, la Spitalul pentru copii „Sfânta Maria”. Redăm mai jos povestea cutremurătoare a Mayei Patricia, aflată de la tatăl Patriciei, Ionel Ciprian Gavriliu.

„Pe data de 8 august 2019 a fost diagnosticată cu o boală cruntă – LEUCEMIE ACUTĂ MIELOBLASTICĂ.

S-a născut şi a fost o fetiţă normală, frumoasă, plină de viaţă. Este, împreună cu surioara ei, lumina ochilor noştri. Cu trei săptămâni în urmă, am constatat că ceva nu este în regulă, a început să şchiopăteze de piciorul drept. S-a văzut că îi ieşise un ganglion în talpă. Am dus-o la medic şi mi-a recomandat să-i facem mai multe analize.

După primirea rezultatelor, ni s-a spus să consultăm un medic de specialitate, un hematolog. Am mers la medicul de familie, care ne-a emis o trimitere. Noi am dorit să mergem urgent la Iaşi, deoarece în Bacău nu există medic hematolog, însă noaptea a făcut temperatură mare şi am dus-o la urgenţe, la Spitalul din Bacău. De aici, a fost trimisă, cu o Salvare, la Spitalul «Sfânta Maria» din Iaşi, spital pentru copii. A fost internată, împreună cu soţia, i-au făcut o nouă serie de analize şi au dat verdictul: leucemie acută mieloblastică. De a doua zi i se administrează citostatice.

Suntem la pământ, nu mai ştim ce să facem. Împreună cu naşa fetiţei am luat legătura cu o clinică din Italia, cu un medic, căruia i-am trimis rezultatele analizelor. Acest medic ne-a răspuns imediat şi ne-a spus că are nevoie urgentă de un transplant de măduvă, operaţie care, în total, costă 70.000 de euro. La Iaşi am solicitat medicului formularul pentru tratament în străinătate, însă am fost refuzaţi, fără prea multe explicaţii. De aceea am hotărât să o ducem pe Patricia în Italia, ţara în care se efectuează, cu succes, asemenea operaţii la copii. Este unica şansă a Patriciei, cu acest diagnostic. Vă daţi seama, o fetiţă de patru ani este supusă unui tratament aproape imposibil de suportat”, ne-a spus Ionel Ciprian Gavriliu, tatăl Mayei Patricia.

„Are nevoie de ajutorul nostru!”

Pentru strângerea sumei necesare, naşa fetiţei s-a alăturat familiei Gavriliu şi a început o campanie de strângere de fonduri pe Facebook. Am reţinut din mesajul disperat al celei care a ţinut-o în braţe la botez: „Dragi prieteni şi oameni cu suflet mare, vin cu o rugăminte: finuţa mea pe nume Maya Patricia, în vârstă de numai 4 ani, a fost diagnosticată cu o boală cruntă – LEUCEMIE ACUTĂ MIELOBLASTICĂ şi are nevoie de ajutorul nostru, al tuturor oamenilor cu suflet mare, astfel că din puţinul nostru să putem dărui o speranță la viaţă micuţei Maya.

Necesită o operaţie de transplant de măduvă în Italia, iar costul acestei se ridică la 70.000 euro. Părinţii sunt oameni simpli şi această sumă este prea mare, uriaşă, peste puterile lor de a face rost de aceşti bani. Dar noi toţi, dacă ne unim forţele putem lupta pentru a reda zâmbetul acestei minunate fetiţe, Maya.”

După aflarea acestui caz şi după o convorbire cu tatăl Mayei, ne-am alăturat acestei campanii, mediatizând cazul, cu speranţa că batem la uşi deschise, băcăuanii s-au dovedit a fi receptivi la suferinţele celor de lângă ei, mai ales că este vorba de o fetiţă de numai patru ani.

Rugăminţile familiei au început să dea roade, pe internet se organizează licitaţii de obiecte, de opere de artă, de îmbrăcăminte, alţi băcăuani fiind dispuşi să ajute, cum pot ei mai bine, familia, pe micuţa Maya Patricia.

Pe lângă aceste iniţiative, care sunt lăudabile, cine doreşte poate face donaţii, la BCR, în conturile:

Lei: RO71RNCB0857085594900001, pe numele Gavriliu Ciprian Ionel.

Lire: RO36BTRLGBPCRT 0463704301, pe numele Duma Elena Crina.

Euro: RO78BTRLEURCRT 0463704301,

pe numele Duma Elena Crina.

Contul SWIFT BTRLR 022.

Familia, rudele, mulţumesc din suflet, anticipat, pentru fiecare gest, pentru fiecare donaţie, oricât de mică ar fi: leu cu leu se adună şi astfel, putem salva viaţa unei fetiţe, care are dreptul la viaţă.