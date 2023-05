Împreună creștem conștientizarea – Spălatul mâinilor salvează vieți!

Ziua Mondială a Igienei mâinilor” (“Save Lives: Clean Your Hands”) – iniţiativa Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) lansată în 2009 – este marcată în fiecare an la data de 5 mai, propunându-și să evidențieze la nivel global importanța igienei mâinilor.

Practicarea igienei mâinilor protejează pe toata lumea, inclusiv pacienții și personalul medico-sanitar. Simplul gest al spălării mâinilor poate să prevină răspândirea germenilor, inclusiv a celor rezistenți la

antibiotice, mâna murdară reprezentând principala cale de transmitere a infecțiilor în unitățile sanitare.

Personalul medical trebuie să respecte cu strictețe cele 5 momente cheie ale igienei mâinilor atunci

când oferă îngrijiri medicale:

1.Înainte de a intra în contact cu pacientul,

2.Înainte de a îndeplini proceduri aseptice,

După expunerea la fluide ale corpului, După contactul cu pacientul, După atingerea obiectelor aflate în contact sau în apropierea pacientului.

Practicarea igienei mâinilor de către personalul medico-sanitar poate fi repetată chiar și de 100 de ori pe parcursul unei zile de lucru. Complianța la respectarea regulilor de igienă a mâinilor poate să fie influențată de foarte mulți factori: constrângerile de timp, volumul mare de lucru, lipsa resurselor, poziționarea deficitară a obiectelor/mobilierului în spațiile de lucru, prezența leziunilor la nivelul tegumentului mâinilor personalului, dar și repetarea unor tipare comportamentale incorecte care au fost identificate drept posibile bariere. De aceea, igiena mâinilor trebuie încurajată prin implementarea de măsuri preventive permanente in domeniul medical.

În acest an “Ziua Mondială a Igienei Mâinilor (“Save Lives: Clean Your Hands”) are ca temă îmbunătățirea acțiunilor de prevenție a infecțiilor și a rezistenței antimicrobiene. Măsurile eficiente de prevenire și control al infecțiilor, inclusiv igiena mâinilor, previn 70% din infecțiile asociate asistenței medicale (IAAM), contribuind la reducerea impactului medical și economic al acestora.

În plus, această zi reprezintă o oportunitate de a încuraja colaborarea între populația generală, profesioniștii din domeniul medical și organizații în vederea atingerii obiectivului comun de a minimiza riscul de infecții și de dezvoltare a rezistenței antimicrobiene.

Populația poate contribui la atingerea acestui obiectiv, pentru că aproximativ 30% din afecțiunile digestive și 20% din infecțiile respiratorii (cum sunt de exemplu banalele răceli) pot fi prevenite prin igienizarea consecventă a mâinilor. Mâinile curate reprezintă o metodă de apărare împotriva infecțiilor care poate fi aplicată de oricine.

Conform recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății fiecare persoană ar trebui să-și spele mâinile cu apă și săpun timp de minim 20-30 secunde dacă acestea nu au murdărie vizibilă, sau să le curețe cu gel alcoolic de mâini în lipsa apei și săpunului. Dacă murdăria este vizibilă, spălarea ar trebui să dureze minim 30-40 de secunde. Igiena mâinilor este necesară: înainte și după masă, înainte și după manipularea alimentelor, după utilizarea toaletei, după suflarea nasului, după strănut și tușit, după ce s-au atins animale, după jocul/plimbările în aer liber, înainte și după vizita/îngrijirea unei persoane bolnave si ori de cate ori ste nevoie.

Faceți un obicei dintr-un gest simplu ce ține bolile departe! Mâinile curate salvează vieți!