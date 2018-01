gardianul de la intrare are soluții pentru toate neclaritățile O prietenă mi-a spus zilele acestea că a încercat să-și plătească impozitul pe apartament la început de an, însă, aglomerația de la Direcția de Impozite și Taxe Locale (DITL) Bacău a determinat-o să mai amâne plata. Ca în fiecare an, băcăuanii cei mai vrednici au făcut rând la ghișeele instituției amintite pentru a-și plăti dările, beneficiind totodată de o reducere de 10%, acordată de municipalitate celor care își achită impozitele și taxele locale până în luna martie. Necesitatea achitării unei taxe de timbru m-a împins vrând-nevrând către DITL. Într-adevăr, de cum deschiși ușa, te întâmpină o mare de oameni care îți taie elanul încă de la primul pas. Am intrat, am așteptat, mi-am făcut loc prin mulțime și am ajuns la unul din gardienii care mențin ordinea în interior. De la el am aflat că trebuie să-mi iau bon de ordine și m-am conformat. Bonul face ordinea M-am așezat la o coadă pe două rânduri în holul principal, ca să înțeleg în final că în sala ghișeelor se intra programat: omul și ghișeul. Am crezut inițial că așteptarea se va prelungi la nesfârșit în condițiile în care aveam înaintea mea aproximativ 40 de persoane. Și uite așa, pas cu pas, timpul a trecut, iar când mi-a venit rândul, numărul bonului meu a fost strigat și afișat pe panoul din sala ghișeelor. Se intra organizat, iar persoanele care doreau să aștepte pe scaune erau anunțate că pot lua loc inclusiv pe băncile existente în fața ghișeelor. Am îndrumat o femeie în vârstă către un scaun care tocmai se eliberase și mi-a spus: „Sunteți îngerul meu! Vă rog să mă ajutați că nu știu cum trebuie să procedez! Vreau să plătesc impozitul pe casă, că la anul cine știe unde voi prinde bon de ordine!”, spune Valeria Timofte. Femeia găsește puterea să zâmbească. Puțin pierdută în spațiu, femeia știa clar că are obligația să-și plătească datoriile. S-a integrat în grup, întrebând în stânga și-n dreapta. O mână întinsă, o vorbă bună și multă îngăduință au pus-o pe făgașul normal. Poate că asta înseamnă starea de normalitate. Poate că așa se mișcă lucrurile și oamenii. Una peste alta, schimbările făcute la DITL sunt benefice. Oamenii promovează ideea falsei aglomerări. Dincolo de cozile care sperie lumea este liniște. Se încasează bani. Mulți bani! 15 SHARES Share Tweet

