Impozitarea cu 70% a veniturilor nedeclarate: Provocări și incertitudini în aplicarea Legii 296/2023

Începând cu 1 iulie 2024, intră în vigoare o măsură fiscală drastică în România: impozitarea cu 70% a veniturilor nedeclarate identificate de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Cu toate acestea, specialiștii fiscali atrag atenția asupra unor probleme de interpretare legală care pot afecta contribuabilii.

Conform Legii nr. 296/2023, persoanele fizice care nu își declară corect veniturile se expun nu doar la impozitul majorat la 70%, ci și la dobânzi și penalități de nedeclarare de 0,02% și, respectiv, 0,08% pe zi de întârziere. Aceste penalități vor fi calculate până la data plății debitelor principale, dar se pot reduce cu 75% în cazul plății sau compensării debitelor până la termenul lor de plată sau în cazul finalizării cu succes a unei eșalonări la plată.

O problemă majoră ridicată de specialiști este legată de momentul emiterii deciziei de impunere. În prezent, riscul pentru contribuabili este că, indiferent de momentul obținerii veniturilor, dacă decizia de impunere este emisă după 1 iulie 2024, aceștia vor fi supuși impozitului de 70%. Acest aspect ridică întrebări asupra corectitudinii și echității măsurii, având în vedere că controlul fiscal poate începe mult înainte de această dată.

O analiză realizată de Deloitte România în februarie 2024 subliniază această problemă de interpretare legală. În cazul în care o persoană este supusă unui control fiscal înainte de 1 iulie 2024, dar primește decizia de impunere după această dată, noile prevederi ar putea fi aplicate retroactiv, generând îngrijorări cu privire la modul în care autoritatea fiscală va aplica acest aspect.

În plus, există preocupări legate de aplicarea unei astfel de taxe atunci când veniturile provin din surse necunoscute și sunt identificate sub egida unei legi mai favorabile. Se ridică întrebarea dacă este etic să se aplice o taxare majorată pe baza unui document fiscal emis sub regulile unei legi diferite.

Președintele Camerei Consultanților Fiscali, Dan Manolescu, a subliniat în trecut că textul legii este destul de explicit și că se aplică începând cu data emiterii deciziilor de impunere. Cu toate acestea, această interpretare poate genera dificultăți pentru contribuabilii aflați deja în control fiscal înainte de 1 iulie 2024.

În concluzie, impozitarea cu 70% a veniturilor nedeclarate aduce cu sine provocări și incertitudini legate de momentul aplicării măsurii, de corectitudinea retroactivității și de etica impunerii în cazul veniturilor provenite din surse necunoscute. Contribuabilii sunt sfătuiți să fie vigilenți și să se consulte cu specialiști pentru a naviga într-un climat fiscal în continuă schimbare.