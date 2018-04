Ministrul pentru Relația cu Parlamentul, Viorel ILIE, mulțumește colegilor din ALDE pentru încrederea și susținerea acordată în urmă cu un an la numirea în funcția de ministru, cât și colegilor din coaliția de guvernare.

„Coaliția PSD-ALDE a propus românilor un Program de guvernare ambițios, centrat pe dezvoltarea țării și creșterea nivelului de trai. Pentru implementarea acestuia au fost, sunt și vor fi necesare modificări legislative, proces pe care l-am urmărit cu foarte mare atenție în acest an de când colegii din ALDE și din coaliție mi-au acordat votul de încredere pentru a conduce Ministerul pentru Relația cu Parlamentul.

În acest sens, proiectul Programului legislativ pe care l-am coordonat a cuprins 354 acte normative, dintre care 190 proiecte de lege, 134 ordonanțe de urgență și 30 ordonanțe de guvern. Mai mult, am organizat trei întâlniri de lucru cu secretarii de stat cu atribuții în relația cu Parlamentul din celelalte ministere, ocazie cu care le-am transmis că prezența lor sau a miniștrilor la dezbaterile și lucrările din plenurile celor două Camere ale Parlamentului sunt absolut necesare pentru o corectă aplicare a Programului de guvernare”, a precizat ministrul Viorel Ilie.

Ministrul pentru Relația cu Parlamentul a subliniat că o altă componentă importantă în acest an de mandat a fost asigurarea funcționării mecanismului de control parlamentar.

„Parlamentul, în calitate de organ reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării, își exercită funcția de control parlamentar asupra Guvernului. Mecanismul trebuie să funcționeze cât mai bine și din acest punct de vedere am făcut tot ce mi-a stat în putință pentru a rezolva în timp util cele 4192 de întrebări și 2136 de interpelări primite în acest an de mandat. Consider, totuși, că este necesar să eficientizăm acest proces pentru a scăpa de hârtii și de a scurta timpul de răspuns. Informatizarea procesului este o soluție la care lucrez și sper să am sprijinul colegilor”, a relatat ministrul.

Ministrul Viorel Ilie a menționat că în ședințele de Guvern din acest an de mandat au fost prezentate 370 puncte de vedere, cele mai importante fiind pe codul administrativ al României, pe propunerea legislativă privind adoptarea unor măsuri în domeniul finanţării învăţământului, pe Legea Academiei, pe propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, cât și pentru inițiativa cetățenească de revizuire a Constituției privind redefinirea familiei.

Ministrul pentru Relația cu Parlamentul a mai adăugat că în această perioadă a avut onoarea de a-l primi în vizită oficială pe ministrul Afacerilor Politice și Parlamentare al Regatului Hașemit al Iordaniei, Excelența Sa Musa Habes Maaytah. Discuțiile au vizat întărirea relațiilor politice și economice dintre România și Iordania.

De asemenea, ministrul Viorel Ilie acordă o importanță deosebită ședințelor interministeriale pentru Pregătirea și Exercitarea Președinției României la Consiliul Uniunii Europene și celor privind organizarea evenimentelor Centenarului Marii Uniri, unde ministrul și-a exprimat întregul sprijin pentru cele două evenimente deosebit de importante pentru România.

Totodată, ministrul Viorel Ilie a participat la o serie de evenimente publice, conferințe și întâlniri. Acesta a fost prezent la discuțiile dintre reprezentanții Guvernului și cei ai mediului de afaceri reprezentat de Coaliția pentru Dezvoltarea României, Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, la dezbaterile organizate de Autoritatea Electorală Permanentă dar și la altele cu o importanță la fel de însemnată.

„Am administrat eficient activitatea din minister asigurând un management de calitate, măsuri ce vor continua odată cu implementarea proiectului Optimizarea procedurilor administrative din cadrul Ministerului pentru Relația cu Parlamentul”, a precizat ministrul făcând referire la proiectul MRP aflat în procedură de contractare, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA).

„În calitate de ministru, dar mai ales de senator, consider că Parlamentul este instituția supremă a democrației, iar un Parlament puternic și credibil, respectiv o bună colaborare Parlament-Guvern, vor duce la slăbirea sistemului paralel de decizie și putere. Anul Centenarului trebuie să aducă victoria unității și dialogului, a echilibrului și stabilității – asupra conflictului, a urii și dezbinării”, a declarat în încheiere Viorel ILIE, ministrul pentru Relația cu Parlamentul.