Erorile maxime de măsurare ale aparatelor radar sunt relevante doar când respectivul aparat e verificat şi omologat de autorităţi pentru a intra pe piaţă, potrivit unei decizii recente a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ), notează Avocatnet.ro. Prin urmare, şoferii nu se pot folosi de aceste erori pentru a contesta sancţiunile pentru depăşirea limitelor legale de viteză, întrucât marja de eroare legală nu e relevantă pentru momentul constatării contravenţiei rutiere. Sesizarea ICCJ pentru lămurirea acestor prevederi legale a fost făcută de Colegiul de Conducere al Curţii de Apel Bacău, în contextul în care neclaritatea a apărut în cadrul unei plângeri contravenţionale (un şofer a contestat sancţiunea aplicată în urma măsurătorilor radarului). În acelaşi timp, ambiguitatea textului de lege a generat interpretări din partea judecătorilor şi soluţii total diferite în cauze de acest gen. Astfel, au existat situaţii în care şoferii au contestat amenzile, folosindu-se de aceste erori ale aparatelor, având câştig de cauză. Decizia ICCJ va deveni generală şi obligatorie pentru toate instanţele din momentul publicării în Monitorul Oficial.

