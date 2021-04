Cu trei etape înainte de finalul sezonului regulat, prim-divizionara de handbal masculin CSM Bacău păstrează șanse infime de a-și asigura salvarea directă de la retrogradare. „CSMeii” ocupă locul 12, la șapte puncte de locul 10, ultimul care asigură sută la sută permanența în Liga Zimbrilor. Cel mai sigur, echipa băcăuană va fi nevoită să dispute „barajul” pentru menținerea în prima ligă. Asta și ca urmare a celor trei înfrângeri din penultimul turneu de campionat disputat în perioada 18-21 aprilie la Turda și Cluj: 26-29 (9-13) cu CSM Vaslui, respectiv 28-29 (11-15) cu HC Buzău 2012 și 19-30 (11-12) cu CSM Focșani.

Eșecul de miercuri, cu Focșaniul din runda a 27-a, este și cel mai sever al întregii stagiuni. Un eșec pe cât de sever, pe atât de dureros, și nu numai prin proporțiile scorului, ci și prin modul în care „CSMeii” s-au prăbușit în ultimele 24 de minute, când au înscris doar de cinci ori, spre deosebire de focșăneni, autorii a 15 goluri! Și asta în condițiile în care, intrată la pauză cu un dezavantaj de un gol, CSM Bacău luase conducerea (13-12), în minutul 33, prin reușita lui Crnoglavac.

„Echipa a acuzat o oboseală mentală pronunțată, accentuată și de faptul că, pentru noi, meciul cu Focșaniul constituia ultima șansă de a rămâne în cursa pentru locul zece. Iar când am căzut psihic în repriza a doua contra Focșaniului, ne-am tot dus. Per total a fost un turneu slab, sub așteptări”, a explicat antrenorul Sandu Iacob, care nu dezarmează sub nicio formă: „E clar că va trebui să obținem salvarea la baraj și am convingerea că o vom obține. Poziția noastră actuală din clasament este una conjuncturală, pe fondul unui sezon complicat. Nu aici ne e locul, ci mai sus”.