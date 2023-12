Handbal masculin/ Liga Zimbrilor: CSM Bacău, lumini și umbre

„CSMeii” au terminat turul de campionat pe cel mai bun loc de până acum, 7, dar au început returul cu cea mai halucinantă înfrângere din acest sezon: 27-29 (13-11), în fața celor de la CSU din Suceava. Două fețe ale unei echipe cu… mai mult de două fețe!

La final de an, o întrebare legitimă legată de prim-divizionara de handbal masculin CSM Bacău. Și mai multe variante de răspuns. Care este adevărata față a echipei? Cea din prima etapă a turului, soldată cu victoria de la Suceava? Sau cea din jocul retur cu sucevenii, pierdut cu 29-27 într-un mod halucinant? Cea din eșecurile interne cu CSM Constanța și Potaissa Turda sau cea care a legat patru rezultate pozitive pe final de tur? Cea capabilă să piardă la Sighișoara ori cea care a reușit să câștige la Focșani? La drept vorbind, echipa antrenată de Leonard Bibirig este câte puțin (sau, după caz, mai mult), din fiecare. Nu are o identitate precisă, ci mai degrabă una cameleonică. Un Ianus nu cu două, ci cu mai multe fețe. Cu lumini și umbre. Să le luăm pe rând. Începând cu luminile: CSM Bacău a încheiat turul de campionat pe locul 7. Cea mai bună clasare de la promovarea din 2018 încoace. Nu este singura premieră a „CSMeilor”, care au obținut mai multe victorii în deplasare decât pe teren propriu. Iar succesele de la Suceava, Vaslui și Focșani se plasează în zona luminoasă și pentru că duceam dorul unor astfel de reușite externe. La fel cum a fost cazul cu izbânda de acasă, contra Buzăului sau ca egalul în compania vice-campioanei Minaur Baia Mare. Lumini au venit și dinspre poarta băcăuană. Paradele lui Tudor Stănescu l-au situat pe ex-stelist în topul celor mai buni jucători ai „CSMeilor” și l-au făcut să devină favoritul publicului. Iar când Tudor nu a prins cea mai bună zi, Fane Grigoraș l-a suplinit cu succes. Un alt plus îl reprezintă, categoric, Sajad Esteki. Iranianul rămâne omul de gol numărul 1 al Bacăului, iar atunci când echipa nu se poate baza pe brațul său, clar sunt probleme. Rămânând la capitolul ofensivă, spre deosebire de anii trecuți, când exista o adevărată predilecție pentru atacurile pe zona centrală, în actuala stagiune jocul pe extreme s-a dovedit unul funcțional, Dospinescu și revelația Dobrincu (care a acoperit bine golul lăsat de accidentarea lui Gabi Bujor) oferind alternative viabile la capitolul finalizare. Tot în zona luminoasă se regăsește și transferul polonezului Rogulski, un pivot cu un dezvoltat apetit de gol. În fine, un câștig îl reprezintă și faptul că echipa băcăuană a avut în general un tonus in-crescendo pe finalul meciurilor în care a luat punct ori puncte. Este o chestiune de atitudine. Un factor care, dacă nu ar figura la rubrica „opționale”, ar face din CSM Bacău o formație mult mai bună. Și… cu mai puține fețe. Să trecem la umbre. Umbre tehnico-tactice, dar și de ordin caracterial. În plan tehnic, de-a lungul maxi-turului am văzut greșeli impardonabile- și încă multe!- la o echipă cu pretenții. Pași și călcări de semicerc, pase complet aiurea și ratări exasperante, plus eliminări de două minute care puteau fi evitate: nimic nu a lipsit din „repertoriul” CSM Bacău. Zăbovind la capitolul ratări, este de neînțeles cum echipa băcăuană nu a reușit încă să-și găsească un specialist al loviturilor de la 7 metri, așa cum era la Știința MD, Marius Bondar. Problema datează de multă vreme și pare, în continuare, fără rezolvare. Umbre și în privința evoluțiilor unor jucători, Ganchev și Ushal arătând, mai mult decât oricare alți „CSMei”, o îngrijorătoare apatie. Bineînțeles, nu sunt singurii. Belchite rămâne un obiect misterios, în timp ce Moisă nici nu a pășit pe pe teren în actuala stagiune. Tactic: dacă altădată jucam cu doi centri, acum au fost momente în care nu am avut coordonator în teren pe faza de atac. Cât despre apărare, poate că o defensivă „om la om” la cei mai periculoși adversari (Ghiță și Hanțaru, ca să dăm doar exemplul jocului pierdut acasă cu Potaissa) nu ar fi fost cea mai rea opțiune. E doar o părere. Rămâne, în schimb, o certitudine faptul că precipitarea și lipsa de inspirație a staff-ului a dus ca în unele meciuri să avem: fie schimbări greșite, fie greșeli la introducerea jucătorilor pe teren, fie jucători „uitați” pe bancă. Și acum să vorbim de caracter. Și de caractere. Echipa are mai multe fețe și pentru că în vestiarul CSM Bacău sunt mai multe grupuri. Bisericuțe mânate de interese personale și de orgolii. Iar lucrul acesta s-a văzut- și nu o dată- pe teren, atunci când unii jucau parcă numai pentru ei. Poate că dacă acest lot ar fi fost la fel de unit ca atunci când, în vinerea dinaintea jocului cu „U” Cluj, a decis să nu se antreneze ca formă de protest față de o problemă de ordin economic (asta în ciuda faptului că nu existau restanțe salariale), acum am fi fost ceva mai sus în clasament. Și apropo de clasament: obiectivul turului- locul 7- a fost atins, așa că jucătorii nu riscă niciun fel de penalizare financiară în această iarnă. Întrebare retorică: în cazul în care obiectivul impus de club ar fi locul 7 la finalul lui 2023 și nu doar al turului, oare meciul cu CSU din Suceava ar fi fost gestionat altfel? L-am lăsat special la urmă pe antrenorul Leonard Bibirig. Dă bine și e popular să scrii doar de rău de Bibirig, cu precădere după meciul de coșmar cu CSU din Suceava. Ar fi însă incorect. La fel ca și echipa sa, antrenorul adună merite și erori. Cu circumstanța atenuantă că- lucru știut de puțină lume- tehnicianul CSM Bacău traversează o perioadă tulbure în plan familial. Bibirig nu este un antrenor cu charismă și, în plus, are ghinionul de a-i fi urmat ca „principal” lui Sandu Iacob, unul din preferații tribunei băcăuane. Lui Bibi i se poate reproșa, înainte de toate, faptul că nu a reușit să coaguleze în interesul echipei toate orgoliile existente în vestiar. Asta cu atât mai mult cu cât el este (era) recunoscut drept un antrenor draconic și cu o „mână de fier”. Pe scurt, nu a pus piciorul în prag, lăsând impresia în anumite situații că e dominat de jucători și nu invers. A redresat însă barca atunci când aceasta începuse să ia apă, iar dacă echipa și-ar fi păstrat concentrarea pe finalul partidei cu CSU Suceava, acum am fi vorbit de locul 7 în pauza de iarnă. Ca să nu mai spunem că fără înfrângerea- în continuare, greu de digerat- de pe terenul Sighișoarei, CSM Bacău ar fi încheiat 2023 la egalitate de puncte cu echipa de pe locul 5, Potaissa Turda. Un ultim considerent. Nu privește strict echipa, dar are mare legătură cu ea: publicul băcăuan. Și în 2023, suporterii au fost nu cel de-al optulea jucător al CSM Bacău, ci primul. Mereu primul. Sufletiști, generoși, pasionați și cunoscători ai fenomenului: astfel sunt fanii CSM Bacău, chiar dacă scandarea de bază- și e firesc să fie așa- rămâne „Știința! Știința!”. Altceva e nefiresc. Așa cum în vestiar găsim interese diferite, și în tribună mai dăm peste inși cărora le cade fața pe jos, printre scaune, atunci când echipa câștigă pentru că ei trag foloase din eșecuri și nu din victorii. Prezența lor e toxică, fără doar și poate. Din fericire, astfel de indivizi sunt puțini. Niște simple umbre triste. Lumina nu-i pentru ei, ci pentru cei mulți care iubesc necondiționat o echipă ce are datoria ca în 2024 să greșească mai puțin ca în 2023. (Dan Sion)

Rezultatele înregistrate de CSM Bacău în turul de campionat : 32-29 cu CSU din Suceava (deplasare), 24-24 cu CSM Politehnica Timișoara (acasă), 32-47 cu Dinamo (d), 30-28 cu HC Buzău 2012 (a), 29-31 cu CSM Sighișoara (d), 31-39 cu Potaissa Turda (a), 35-31 cu CSM Vaslui (d), 26-36 cu CSM Constanța (a), 27-31 cu CSM București (d), 27-27 cu Minaur Baia Mare (a), 27-26 cu CSM Focșani 2007 (d), 29-29 cu Steaua (d), 28-25 cu Universitatea Cluj (a).

Rezultatele etapei a 14-a, prima a returului și ultima din 2023 : Minaur Baia Mare- Dinamo București 30-37, CSM București- HC Buzău 2012 34-34, Steaua București- Universitatea Cluj 28-29, CSM Bacău- CSU din Suceava 27-29, CSM Vaslui- Potaissa Turda 29-29, CSM Focșani 207- SCM Politehnica Timișoara 30-28 . Ultimul joc al acestei runde, CSM Constanța- CSM Sighișoara a fost amânat pentru data de 29 ianuarie 2024.

Programul etapei a 15-a (4 februarie 2024) : CSM Vaslui- Steaua, Potaissa Turda- CSM Constanța, CSM Sighișoara- CSM București, HC Buzău 2012- Minaur Baia Mare, Dinamo- CSM Focșani 2007, Politehnica Timișoara- CSM Bacău, CSU din Suceava- Universitatea Cluj.

Clasament Liga Zimbrilor

1 Dinamo București 14 14 0 0 523-390 42p.

2 Minaur Baia Mare 14 10 2 2 443-395 32p.

3 CSM Constanța 13 10 1 2 382-332 31p.

4 CSM București 14 8 2 4 401-380 26p.

5 Potaissa Turda 14 7 3 4 477-440 24p.

6 HC Buzău 2012 14 7 2 5 436-426 23p.

7 CSM Focșani 2007 14 6 2 6 394-422 20p.

8 CSM Bacău 14 5 3 6 404-432 18p.

9 CSU din Suceava 14 6 0 8 440-480 18p.

10 Steaua București 14 3 2 9 401-429 11p.

11 Politehnica Timișoara 14 3 2 9 365-410 11p.

12 Universitatea Cluj 14 3 1 10 409-457 10p.

13 CSM Sighișoara 13 3 0 10 328-368 9p.

14 CSM Vaslui 14 1 2 11 387-429 5p.