Învinsă fără drept de apel în runda trecută, la Tulcea, divizionara A de handbal feminin Știința Bacău revine în fața propriilor suporteri. Acolo unde o așteaptă, însă, un examen dificil. Sâmbătă, de la ora 11.00, studentele primesc vizita vice-liderei Seriei A, Neptun Constanța. Partida contează pentru etapa a 18-a. Celelalte meciuri ale rundei: ACS Șc. 181 SSP București- CNOT Iași, Spartac București- Danubius Călărași, Dinamo București- CSȘ Tulcea, CSU Târgoviște- Activ Plopeni, Steaua București- CSM București II, Gloria Buzău- Știința București. HCF Piatra Neamț stă. Clasamentul Seriei A 1. Gloria Buzău 17 17 0 0 584-394 51p.

2. Neptun Constanța 17 14 0 3 546-405 42p.

3. HCF Piatra Neamț 17 13 0 4 487-376 39p.

4. Știința București 16 13 0 3 479-372 39p.

5. CSS Tulcea 17 12 0 5 457-430 36p.

6. CSM București II 16 11 0 5 462-422 33p.

7. Dinamo București 17 9 0 8 462-414 27p.

8. Știința Bacău 17 8 0 9 447-483 24p.

9. Steaua București 17 7 1 9 519-519 22p.

10. CSU CNOT Iași 16 6 1 9 432-454 19p.

11. ACS Șc. 181 București 16 3 1 12 432-487 10p.

12. Activ Plopeni 17 3 0 14 476-543 9p.

13. Danubius Călărași 17 3 0 14 428-520 9p.

14. Spartac București 16 2 2 12 323-479 8p.

15. CSU Târgoviște 17 1 1 15 373-609 4p.

