Handbal feminin/ Divizia A: „CSMeoaicele” iși reiau pregătirile

Sâmbătă, 6 ianuarie, echipa antrenată de Adi Brezan va susține prima partidă a anului, întâlnind pe teren propriu, în turul 1 al Cupei României, o altă divizionară A, Spartac București

Sunt ultimele care au pășit pe teren, pentru un joc oficial, în 2024. Și primele care ies la antrenament în 2024. Handbalistele CSM Bacău își reiau pregătirile miercuri, 3 ianuarie. Reunirea este prevăzută pentru ora 17.00, la Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu”. Motivul pentru care divizionara A se grăbește cu pregătirile în noul an este simplu: în weekend va bifa prima partidă din 2024. Și nu vorbim de un meci amical, ci de unul oficial, în primul tur al Cupei României. Prin urmare, sâmbătă, 6 ianuarie, de la ora 13.00, CSM Bacău va întâlni, în manșă unică, o altă divizionară A, Spartac București. Inițial, jocul fusese programat la București, însă, la solicitarea băcuancelor și, firește, cu acceptul bucureștencelor, partida a fost mutată în Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu”. „Știam că Spartac are probleme cu sala și că ar fi de acord ca ăntâlnirea să aibă loc la Bacău. Prin urmare, noi am trimis încă de la finalul lui 2023 hârtie către Federație solicitând să găzduim acest meci și, implicit, să acoperim toate cheltuielile de organizare, iar FRH a fost de acord”, a explicat antrenorul gazdelor de sâmbătă, Adi Brezan. În aceste condiții, CSM Bacău are cadrul ideal de a obține o victorie care să o ducă în turul următor al Cupei. Și, implicit, care să aducă, la fel ca în 2023, o echipă de Liga Florilor la Bacău. „Acesta este primul nostru obiectiv în 2024: să ne impunem în fața lui Spartac și să facem pasul către turul doi al Cupei. În plan general, ținta noastră este să progresăm, să creștem în valoare”, a declarat Brezan. În faza preliminară a competiției, CSM Bacău a învins, pe teren propriu, cu 33-19 colega de serie din campionat, HCF Piatra Neamț, echipă care, la fel ca și Știința Bacău, nu are niciun punct luat în actualul sezon al Diviziei A. Întâmplător, sorții au decis ca în primul tur al Cupei României, „CSMeoaicele” să aibă în față o altă divizionară A fără punct luat în campionat, Spartac ocupând ultimul al Seriei A, cu cinci înfrângeri din tot atâtea partide. „Noi pregătim jocul de sâmbătă cu toată atenția pentru a evita orice surpriză neplăcută. Vom miza pe efectivul complet, vom juca acasă și ne dorim foarte mult să ne continuăm parcursul în Cupă pentru a avea posibilitatea unui meci cu o reprezentantă a Ligii Florilor”, a subliniat Adi Brezan. În ceea ce privește campionatul ligii secunde, după șase etape, CSM Bacău se află pe poziția a patra a Seriei B, cu 9 puncte. Primul meci de campionat al băcăuancelor va fi pe 21 ianuarie, în deplasare, contra vice-liderei CSM Iași 2020.