Vice-campioană națională de junioare 4 în 2019, echipa antrenată de Georgiana Vântu și Marius Căpușă începe azi asaltul către o medalie la junioare 3

În 2019 au cucerit argintul national la junioare 4. O mare performanță. Și un început de drum. Drum care continuă în 2021 cu o nouă prezență la turneul final. De data aceasta la junioare 3. Câștigătoarea autoritare a Seriei A și clasate pe locul secund în Grupa Valoare 1, handbalistele CSȘ Bacău pregătite de Georgiana Vântu și Marius Căpușă încep astăzi, la Reșița, asaltul final către o nouă medalie. Clar, nu va fi ușor. Dar amintirea argintului cucerit în urmă cu doi ani de Cosmina Dediu și Ioana Petrișor (declarată cea mai bună apărătoare a turneului în 2019), de Marina Măgirescu și Renata Pintilescu, de Denisa Săndulachi și Andreea Solonțanu, de Sara Cancel și Daria Grigoraș, face ca misiunea CSȘ Bacău să nu fie una imposibilă.

“Ar fi senzațional să ne întoarcem și anul acesta cu o medalie. Este greu, avem adversari puternici, dar ne-am pregătit bine și sperăm ca toată munca noastră din ultimul an să dea, din nou, roade”, a declarat antrenorul și, totodată, directorul CSȘ Bacău, Marius Căpușă, ieri, înainte de plecarea spre Reșița, gazda turneului final al CN de junioare 3. Băcăuancele au fost repartizate în Grupa 2, alături de recenta sa cunoștiință din Grupa Valoarea 1, ACS Lucian Bute Galați, de Corona Brașov și de HC Junior BB Buzău și vor începe turneul cu un meci de foc, împotriva Coronei. În cealaltă grupă vor evolua CSȘ 6 București (echipa în fața căreia CSȘ Bacău pierdea finala națională din 2019), CSM București, CSM Târgu-Jiu și CSM Slatina. Se joacă fiecare cu fiecare, sistem campionat, de miercuri și până vineri, urmând ca sâmbătă să aibă loc semifinalele și jocurile de clasament, iar duminică, finalele.

Programul turneului final de la Reșița

Grupa 1

Miercuri, 2 iunie, ora 10.00: CSȘ 6 București- CSM București. Ora 12.30: CSM Tărgu-Jiu- CSM Slatina.

Joi, 3 iunie, ora 10.00: CSM București- CSM Slatina. Ora 12.30: CSȘ București- CSM Slatina.

Vineri, 4 iunie, ora 10.00: CSM Târgu-Jiu- CSM București. Ora 12.30: CSM Slatina- CSȘ 6 București.

Grupa 2

Miercuri, 2 iunie, ora 15.00: Corona Brașov- CSȘ Bacău. Ora 17.30: ACS Lucian Bute- HC Junior BB Buzău.

Joi, 3 iunie, ora 15.00: CSȘ Bacău- HC Junior BB Buzău. Ora 17.30: Corona Brașov- ACS Lucian Bute Buzău.

Vineri, 4 iunie, ora 15.00: ACS Lucian Bute Buzău- CSȘ Bacău. Ora 17.30: HC Junior BB Buzău- Corona Brașov.

Sâmbătă, 5 iunie, în Polivalenta reșițeană se vor desfășșura meciurile de clasament și semifinalele, după următorul program: locurile 7-8 între echipele clasate pe locul 4 în cele două grupe (ora 10.00), locurile 5-6 între ocupantele locului 3 din cele două grupe (ora 12.00), semifinala 1 între locul 1 din Grupa 1 și locul 2 din Grupa 2 (ora 15.00), semifinala 2 între locul 1 în Grupa 2 și locul 2 în Grupa 1.

Duminică, 6 iunie, se va juca, de la ora 11.00, finala mică, iar de la ora 13.00, finala mare.

Start și la junioare 4

Weekend-ul trecut s-a dat startul și în competiția junioarelor 4 la handbal. Sala Orizont a găzduit faza zonală a Bacăului, câștigată de CSȘ Bacău, cu trei victorii din trei meciuri. La euro-regiune, alături de CSȘ Bacău s-au calificat și celelalte trei participante la faza zonală: CSO Buhuși, CS OK Sport Onești și CSO Comănești. Iată și rezultatele înregistrate: CSȘ Bacău- CSO Buhuși 17-13 (5-3, 6-5, 6-5), CS OK Sport Onești- CSO Comănești 28-9 (8-2, 10-4, 10-3)- etapa 1; CSȘ Bacău- CS OK Sport Onești 30-8 (9-1, 11-3, 10-4), CSO Buhuși- CSO Comănești 39-9 (16-0 10-5, 13-4)- etapa 2; CS OK Sport Onești- CSO Buhuși 12-40 (2-18, 5-9, 5-13), CSO Comănești- CSȘ Bacău 7-32 (1-14, 2-9, 4-9)- etapa 3.