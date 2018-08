„Vă invităm la «Ziua Porților Deschise» în ferma noastră, în cadrul căreia se va desfășura și prima licitație într-o fermă privată de Aberdeen Angus”, suna anunțul făcut de un femier din județ. Evident că anunțul m-a atras instantaneu. Știam de calitățile de excepție ale cărnii de vacă Aberdeen Angus, de celebritatea obținută în special datorită crescătorilor de vaci sud-americani, și de cât de mult sunt dispuși occidentalii să plătească pentru un steake corect pregătit. În schimb, nu aveam habar că sunt crescute și la noi în județ astfel de patrupede (ulterior, aveam să aflu că mai sunt încă doi fermieri care se ocupă cu așa ceva). Ei bine, așa am ajuns, sâmbăta trecută, într-o zi călduroasă, la Prăjești, comuna Traian, la „Gherguț’s Ranch”, ferma unei familii de gospodari din zonă.

Din Italia via Irlanda spre Prăjești

Afacerea a luat ființă la inițiativa lui Dragoș, de 28 de ani, inginer de profesie, băiatul cel mare al soților Lucia și Ștefan Gherguț. A locuit 14 ani în Italia, împreună cu întrega sa familie (inclusiv cu fratele mai mic, Răzvan), unde a lucrat alături de părinți (tatăl avea chiar și o firmă de construcții în Peninsulă). Acolo și-a desăvârșit studiile, devenind inginer constructor.

„Am decis să ne întoarcem acasă, tatăl meu fiind de aici, din Prăjești. De altfel, noi, dintotdeauna, am interacționat ideal cu natura, iar, după facultate, când m-am văzut într-un birou între patru pereți mi-am zis că nu așa aș vrea să trăiesc”, își începe povestea tânărul fermier. Ajunși acasă, au descoperit că românii se orientează din ce în ce mai mult spre rasele de carne. Așa că, după îndelungi și atente documentări, au ales vaca de Aberdeen Angus. „Este o rasă din Irlanda – Scoția și am zis să merg direct la sursă să o cumpăr. Am sunat, inițial, la asociația Aberdeen Angus, din Anglia, și am întrebat dacă pot să-mi recomande pe cineva de la care să cumpăr. Așa am ajuns să-l cunosc pe Leo McEnroe, fermierul de la care am cumpărat primul efectiv din această rasă: 30 de juninci și doi tăurași. Noi am fost primii către care Leo a exportat, iar acum a ajuns să le dea și rușilor, grecilor, spaniolilor, portughezilor ș.a.m.d”, mai spune Dragoș Gherguț.

După exact doi ani, timp în care au și experimentat în domeniul zootehniei (niciunul dintre ei neavând studii în domeniu), familia de fermieri, practic, și-a dublat efectivul de animale. „La început, m-am întrebat și eu «Oare cum o să se adapteze vacile mele în România?». Apoi, i-am văzut pe cei din familia Gherguț că aveau planuri mari și asta mi-a plăcut. Acum, observ că își fac treaba foarte bine și va sta în ei să-și găsească modalitatea de a valorifica produsele fermei”, ne-a spus Leo McEnroe, fermier irlandez, prezent la ferma din Prăjești. Deși prima licitație din zona Moldovei de vaci Aberdeen Angus nu a avut rezultatele dorite (doar un singur tăuraș fiind adjudecat de un fermier din Sălaj), calitățile superioare ale vacii irlandeze o recomandă tuturor celor care vor o afacere de succes.

Vita care crește aproape singură

Rasa a început să fie tot mai întâlnită și în România, mai ales în Ardeal. Creată în Anglia, mai precis în Scoția, cu câteva sute de ani în urmă, Aberdeen Angus este fără coarne, „mică, grasă și nepretențioasă” cum o laudă crescătorii. Deși au talia joasă (110 cm vacile, 135 cm taurii), sunt destul de grele (peste 550 de kg femelele și aproape o tonă masculi), având un spor zilnic de greutate ce poate ajunge până la 1.200-1.300 grame. În plus, suportă fără probleme atât temperaturi negative de până la -40 ºC, cât și caniculare, de +40ºC.

„Calitatea cărnii, randamentul în carcasă, ușurința la fătare și alte calități de excepție fac din această vacă un animal care poate fi aclimatizat foarte bine în România, ajungându-se acum la un efectiv de circa 40.000 de capete. Piața cere foarte mult, mai ales Occidentul, carnea de calitate superioară, iar România a dovedit că poate produce așa ceva. O recomand oricărui fermier care dorește să facă o afacere profitabilă, pentru că Aberdeen Angus este semisălbatică, nu este pretențioasă, valorifică foarte bine pășunea, iar carnea este foarte valoroasă ”, ne-a declarat Ioan Teodor Gociman, directorul tehnic al Asociației Aberdeen Angus România din Sibiu.

Mai reținem și că aceste vaci, cu un temperament docil și o rezistență ridicată la boli, pasc iarba retezând-o, în loc să o smulgă, așa cum fac alte rase, determinând, astfel, o regenerare rapidă a zonelor de pășunat. Pot paște pe tot parcursul anului, atât furaje verzi, cât și uscate. Randamentul la sacrificare este ridicat (65-70%), însă foarte importantă este marmorarea și perselarea cărnii, adică exact elementele care fac din carnea Aberdeen Angus produsul perfect pentru grătar.