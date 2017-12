Centrul de Cultură „George Apostu” Bacău închide seria proiectelor culturale desfășurate în anul 2017 sub genericul „ImagiNație-Energia Culturii” și vă invită miercuri, 20 decembrie 2017, ora 17.00, la un eveniment de omagiere a sculptorului George Apostu, „Acasă cu Apostu”. Manifestarea va cuprinde expoziția „In memoriam George Apostu”, cu fotografii care-l surprind pe George Apostu la lucru, în atelier și în grădina casei lui, sau în diferite contexte alături de alți artiști. Autorul fotografiilor este regretatul Mihai Oroveanu, remarcabil istoric de artă, fotograf profesionist, curator de expoziții, dar și un rafinat colecționar de artă. În a doua parte a serii, va fi lansat albumul de maximafilie „ Impresionismul. Fascinaţie şi culoare”, dedicat pictorilor impresioniști și creațiilor lor artistice, semnat de generalul (r) Vasile Doroș, președintele Societății Române de Maximafilie „Dr. Valeriu Neaga” și Claudiu Doroș. Albumul va fi prezentat de prof.univ.dr. Petru Bejan, de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. La eveniment participă Gheorghe Popa, secretar de stat în Ministerul Culturii și Identității Naționale. 2 SHARES Share Tweet

