Galaxy S22 Ultra vs. iPhone 13 Pro Max: care flagship este cel mai bun?

Galaxy S22 Ultra și Apple iPhone 13 Pro Max sunt două dintre cele mai capabile smartphone-uri disponibile în 2022. Samsung și Apple au o relație competitivă unul cu celălalt de mult timp. Din zilele iPhone-ului și Galaxy S originale până în 2022, cele două companii s-au ciocnit mereu.

Nu numai că Samsung și Apple concurează între ele la nivel de business, dar și fanilor celor două branduri compară mult performanțele flagship-urilor. De cele mai multe ori, acest lucru se întâmplă sub forma unei confruntări între telefoanele Samsung și Apple, precum Samsung Galaxy S22 Ultra și iPhone 13 Pro Max. Primul este cel mai mare și mai puternic smartphone disponibil al Samsung, în timp ce al doilea este fidel gamei actuale a Apple.

Display

Samsung a echipat Galaxy S22 Ultra cu ecran AMOLED de 6,8 inchi, rezoluție 3088 x 1440 și rată de reîmprospătare de până la 120 Hz. iPhone 13 Pro Max este foarte asemănător, având un ecran OLED de 6,7 inchi, rezoluție de 2778 x 1284 și, de asemenea, ajungând până la 120 Hz. În timp ce ambele ecrane sunt impresionante la vedere, S22 Ultra are două avantaje notabile: își poate reduce rata de reîmprospătare la 1 Hz atunci când nu este utilizat, în timp ce iPhone 13 Pro Max poate coborî doar la 10 Hz. În plus, Samsung Galaxy S22 Ultra are o luminozitate de vârf uluitoare de 1750 nits comparativ cu 1200 nits pe iPhone 13 Pro Max.

Performanță

Samsung preia conducerea în departamentul de display, dar Apple reacționează rapid cu performanța sa. Ambele smartphone-uri dispun de procesoare de top, în special, un Snapdragon 8 Gen 1 pentru Samsung Galaxy S22 Ultra și A15 Bionic de la Apple pentru iPhone 13. Ambele cipuri sunt extraordinar de rapide, dar A15 Bionic conduce. Are o frecvență GPU mai mare, o viteză mai mare a CPU și este mai optimizat pentru sistemul de operare iPhone. Acestea fiind spuse, Samsung are un avantaj clar în departamentul RAM. Samsung Galaxy S22 Ultra oferă o gamă de 8 sau 12 GB de RAM, dublând cele 6 GB de RAM oferite pe iPhone 13 Pro Max. Capacitățile de stocare sunt însă identice, cu ambele telefoane în variante de 128 GB, 256 GB, 512 GB și 1 TB.

Camera foto

Și, bineînțeles, există și comparațiile camerelor. Să începem cu Samsung Galaxy S22 Ultra. Telefonul Samsung are o cameră principală de 108 MP, o cameră cu unghi ultra larg de 12 MP și două camere telefoto de 10 MP, oferind zoom optic 3x și 10x. Pe hârtie, iPhone 13 Pro Max nu este chiar atât de impresionant. Are o cameră principală de 12 MP, o cameră cu unghi ultra larg de 12 MP și o cameră tele de 12 MP cu zoom optic 3x. În ciuda variației uriașe a numărului de megapixeli, ambele oferă unele dintre cele mai bune sisteme de cameră dintr-un smartphone astăzi.

Baterie și conectivitate

Este o situație similară cu capacitatea bateriei. Bateria de 5.000 mAh din Samsung Galaxy S22 Ultra bate bateria de 4.352 mAh din iPhone 13 Pro Max, dar iPhone-ul are una dintre cele mai lungi durate de viață disponibile într-un telefon chiar acum. Există și multe alte specificații de comparat. Samsung Galaxy S22 Ultra are un standard Wi-Fi 6E mai nou, în timp ce iPhone 13 Pro Max are doar Wi-Fi 6. S22 Ultra oferă, de asemenea, viteze de încărcare mai mari, oferind încărcare cu fir de până la 45 W, comparativ cu aproximativ 20 W pentru iPhone.

Așa cum este cazul oricărui Galaxy vs. iPhone, există succese și rateuri în toate aspectele. Există anumite lucruri pe care S22 Ultra le face mai bine, la fel ca și iPhone 13 Pro Max. Mai mult decât orice, aceasta este o comparație care se rezumă probabil la o bătălie software. Dacă vă place Android și sunteți confortabil cu modul în care funcționează, Galaxy S22 Ultra va fi o potrivire mult mai naturală. Același lucru este valabil și pentru iPhone 13 Pro Max dacă preferați să trăiți în ecosistemul Apple.