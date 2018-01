Doi băcăuani, Elena Andreea Panțuroiu (CSM Onești) și Alexandru Nicolae Soare (CS Știința) s-au regăsit pe podiumul Galei Atletismului Românesc. Evenimentul s-a desfășurat săptămâna trecută, la Hotelul Crowne Plaza din București, în organizarea federației de specialitate, care i-a premiat pe cei mai buni atleți români din 2017. La feminin, titlul i-a revenit săritoarei în lungime Alina Rotaru, pe locul doi situându-se reprezentanta județului nostru, Andreea Panțuroiu. Desemnată cea mai bună sportivă a Bacăului, Panțuroiu a cucerit în 2017 aurul la Europenele U23 în proba de triplusalt și bronzul la Cupa Europei. Totodată, eleva antrenoarei Mihaela Nicoară și-a completat palmaresul anului trecut cu medalii de argint la Balcaniadă și la Internaționalele României, dar și cu două titluri naționale de Tineret. În ceea ce privește ierarhia masculină a Galei Atletismului Românesc, locul 1 a fost ocupat de aruncătorul de greutate Andrei Gag, urmat pe podium de Alin Firfirică și de Alexandru Nicolae Soare. Sportivul băcăuan vine după un an în care a cucerit bronzul la Mondialele Universitare în proba de 10.000 metri. Tot în 2017, atletul pregătit la CS Știința de Cristina Alexe și-a trecut în cont un loc 4 la Universiadă, în proba de 5000 m, un loc 3 la Balcaniada de Seniori la cros pe echipe și cinci titluri naționale de Seniori. Ca și Panțuroiu, Alexandru Soare a fost prezent pe podiumul ierarhiei județene alcătuite de DJTS Bacău în 2017, unde a ocupat locul al treilea. 1 SHARES Share Tweet

