FSC derulează un program complex de asistență, adresat refugiaților ucraineni

Fundația de Sprijin Comunitar a demarat, încă de la finele anului trecut, un nou proiect dedicat refugiaților ucraineni, prin care oferă sprijin și suport celor care locuiesc în Bacău, de la cosiliere, orientare și servicii educative până la ajutoare pentru familiile aflate în nevoie. În județul Bacău sunt aproximativ 250 de refugiați care au decis să rămână pe termen lung, iar nevoile actuale de sprijin se referă la servicii socio-educative pentru copii și tineri, sprijin pentru mame, consiliere juridică, facilitarea accesării drepturilor de refugiați, hrană, rechizite școlare, produse de igienă, dar și informare pentru găsirea unor locuri de muncă.

Proiectul este derulat de Fundația de Sprijin Comunitar și beneficiază de finanțare prin Programul „SUPPORT UKRAINE – Active support measures for Ukrainian citizens fleeing the war”, finanțat de „Diakonie Katastrophenlife” prin FONSS – Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale.

FSC s-a implicat încă de la începutul crizei umanitare induse de războiul din Ucraina în furnizarea de servicii de sprijin: consiliere, donații în haine și alimente, asistență medicală, juridică și psihologică, transport umanitar în Ucraina, folosind resurse ale organizației (voluntari și angajați, spații, vehicule etc.) și beneficiind de un larg sprijin din comunitate (autorități, donatori, sponsori). Proiectul de față continuă și dezvoltă aceste servicii, adaptat nevoilor actuale ale refugiaților ucraineni din Bacău. Activitățile vor facilita accesul la servicii, informații și consiliere specializată pentru 130 de refugiați din Ucraina oferite în cadrul unui birou dedicat, sau prin utilizarea mijloacelor on-line. De asemenea se urmărește furnizarea de servicii de educație non-formală și activități ludice, recreative, pentru 20 de copii și tineri ucraineni, în cadrul Centrului Mozaic și Centrului de Voluntariat FSC, inclusiv organizarea de activități în comun cu copiii români, beneficiarii obișnuiți ai acestui centru. Pentru familiile de refugiați aflate în dificultate vor fi asigurate și pachete de ajutoare materiale (produse alimentare, produse de igienă și curățenie), asistență medicală, psihologică, juridică etc. Se estimează că aproximativ 50 de persoane vor primi o formă de asistență materială în cadrul proiectului.

Echipa de proiect care va oferi aceste servicii va fi mixtă, formată din specialiști FSC (psiholog și educator), dar și un facilitator ucrainean care va asigura orientarea și comunicarea cu personalul și beneficiarii români sau instituțiile locale.

„De un an de zile România a dat dovadă de solidaritate și umanitate, într-un mod exemplar, față de situația dramatică a vecinilor noștri ucraineni. FSC a fost implicată încă de la început în această criză umanitară și am încercat să acoperim toate solicitările primite, de la sprijin local pentru refugiați, până la transporturi umanitare în care angajații și voluntarii FSC au înfruntat pericolul traversării unor zone de conflict pentru a ajunge cu ajutoare cât mai aproape de cei care aveau nevoie de ele. Acum ne concentrăm asupra celor stabiliți aici și încercăm să le facem șederea cât mai normală și demnă, oferind sprijin în special celor mai vulnerabili, copiii și femeile din Ucraina”, a precizat Gabriela Achihăi, președinte FSC.