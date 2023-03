FOTODOCUMENT: Avion Junkers 88, avariat în Bacău, la 1941

Imaginea alăturată reprezintă un avion bimotor german tip Junkers 88, care a suferit avarii importante în apropiere de Bacău. Fotografia a fost realizată în iulie 1941, deci este logic să presupunem că avionul aparținea Luftwaffe și a fost folosit în campania din Est, împotriva Rusiei. Cum avionul nu este distrus total, putem să presupunem că e vorba de o problema la decolare sau aterizare, aparatul capotând, probabil, pe pista aerodromului din Bacău sau într-o încercare de aterizare forțată.

Fotografia este realizată de pilotul Werner Klakow, membru al escadrilei 27 ca pilot de transport în Grupul IV.

Și-a început cariera de pilot în Detmold, Bielefeld, Neubiberg, Salzwedel, Munster – Handorf etc., in sfarsit scoala de vanatoare Werneuchen absolvită in 1939, primele zboruri le-a făcut spre Danemarca, Olanda, Belgia, a zburat mult in Franta, a fost internat în spitalul militar la Munster, a ajuns la Belgrad, Romania și, in final, în Rusia. Werner Klakow a fost și un fotograf amator.

Junkers 88 Viteza maxima: 510 km/h

Lungime: 15 m

Lungimea aripilor: 18 m

Introdus in uz: 1939

Motor: V12